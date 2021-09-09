О чем нельзя говорить другу? Меткое наблюдение Артура Шопенгауэра

Немецкий философ Артур Шопенгауэр звание доктора получил уже в 24 года. Очень любил книги и философию. Крайне бережно относился к всевозможным рукописям. В его библиотеке было около 1400 изданий.

«Каждый усматривает в другом лишь то, что содержится в нем самом, ибо он может постичь его и понимать его лишь в меру своего собственного интеллекта».

Шопенгауэра называли философом пессимизма, при этом он был неравнодушен к буддизму. На его столе всегда стояла статуэтка Будды. Странно, ведь буддизм весь пропитан желанием жить, любить свое окружение, природу, себя и, конечно, людей. Быть ко всему терпеливым и доброжелательным, излучать любовь. Совсем не вяжется с тем, что философ считал жизнь ужасной.