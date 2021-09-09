О чем нельзя говорить другу? Меткое наблюдение Артура Шопенгауэра

Немецкий философ Артур Шопенгауэр звание доктора получил уже в 24 года. Очень любил книги и философию. Крайне бережно относился к всевозможным рукописям. В его библиотеке было около 1400 изданий.
«Каждый усматривает в другом лишь то, что содержится в нем самом, ибо он может постичь его и понимать его лишь в меру своего собственного интеллекта».
Шопенгауэра называли философом пессимизма, при этом он был неравнодушен к буддизму. На его столе всегда стояла статуэтка Будды. Странно, ведь буддизм весь пропитан желанием жить, любить свое окружение, природу, себя и, конечно, людей. Быть ко всему терпеливым и доброжелательным, излучать любовь. Совсем не вяжется с тем, что философ считал жизнь ужасной.
«Кто придает большое значение мнению людей, делает им слишком много чести».
Он много читал, изучал, знал и говорил на шести языках. Ввел понятие мотивация. Его мнение было таковым, что воля человека — основополагающее всему, что есть, всему, что мы видим и наблюдаем, весь мир — ее отображение. А в том, что мир далёк, по его мнению, от совершенства, вина целиком и полностью человека.
Людям философ предпочел собак. Принимал активное участие в движении зоозащитников.
Шопенгауэр считал, что только пустому духовно и умственно человеку в одиночестве может быть скучно. То есть если человек духовно насыщен и хорошо развит, то вполне хорошо может обойтись без других людей.
«Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты».
По-настоящему популярным философ стал только после смерти. При жизни его старались обходить стороной. Высказывания Шопенгауэра многим казались слишком резкими. Впрочем, для людей, уже столкнувшихся с предательством или обманом близких, его выводы имели смысл. Они — лекарство от боли и разочарований.
«Не говори своему другу того, что не должен знать твой враг».
Панацея или нет? Скорее всего, вас сложно будет обидеть, если о вас не знают ничего личного, что можно было бы повернуть против вас или как-то этой информацией ранить. Однако, что это за друг, с которым сокровенным поделиться нельзя?
По материалам: Мудрая Тереза