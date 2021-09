На картах Google обнаружили загадочную «дыру в центре Земли»

Карты Google преподнесли школьнику и его родителям сюрприз после того, как он наткнулся на странный ориентир. Об этом сообщает Daily Star.

Юноша Рори Чапман планировал прогуляться со своей семьей на острове Хилбре в Западном Кирби, Мерсисайд, и обнаружил на картографическом сервисе Google необычное название места.

Изучая спутниковую карту острова Великобритании, Рори вовсе не ожидал обнаружить на ней «дыру в центре земли» («hole to the centre of the Earth»). Над береговой линией он заметил значок туриста (также известный как значок фотокамеры), над которым как раз и была странная надпись. Его семья также была сбита с толку.