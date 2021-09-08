На картах Google обнаружили загадочную «дыру в центре Земли»

Карты Google преподнесли школьнику и его родителям сюрприз после того, как он наткнулся на странный ориентир. Об этом сообщает Daily Star.
Юноша Рори Чапман планировал прогуляться со своей семьей на острове Хилбре в Западном Кирби, Мерсисайд, и обнаружил на картографическом сервисе Google необычное название места.
Изучая спутниковую карту острова Великобритании, Рори вовсе не ожидал обнаружить на ней «дыру в центре земли» («hole to the centre of the Earth»). Над береговой линией он заметил значок туриста (также известный как значок фотокамеры), над которым как раз и была странная надпись. Его семья также была сбита с толку.
Рори рассказал: «Мы с мамой смотрели на карту острова Хилбре, когда мы занимались географией, поэтому я знал, где он находится. Я никогда не замечал этого раньше, и когда я увидел это, я подумал, что огромную яму выкопали на одном из островов.»
Фото из открытых источников
Пользователи Сети также пытались понять, что обозначала данная маркировка на карте. Кто-то в шутку предположил, что там был вход в центр Земли и там следует проявить осторожность, чтобы не провалиться.
Кстати, с момента обнаружения загадочной маркировки она была уже удалена.
Острова Хилбре — это уникальная группа островов, которые являются местным природным заповедником и представляют особый научный интерес.