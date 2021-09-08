Огромный НЛО зафиксировали на Луне (ВИДЕО)

Учёные уже на протяжении нескольких дней изучают загадочное видео, на котором изображено НЛО. Она сбрасывает на территорию Луны некий объект.

Уфологи отмечают, что видео, которое появилось на просторах YouTube действительно может представлять собой задокументированный факт взаимодействия огромного НЛО и неизвестного объекта на территории спутника Земли. Это не первое видео, на котором запечатлен неопознанный летающий объект недалеко от Луны.

Фото из открытых источников

Повышенное внимание к данному ролику вызвано тем, что космический корабль сбрасывает на поверхность небесного тела какой-то достаточно габаритный объект. НЛО зависает над территорией, которая названа Морем Холода. Специалисты рассмотрели на поверхности хорошего узнаваемый кратер Аристарх. Его диаметр составляет приблизительно 40 км. Габариты неопознанного летательного объекта соответственно такие же. Уфологии пришли к выводу, что он сопоставим с данным объектом.

Стоит отметить, что, как правило, НЛО передвигается по определённой траектории. Она напоминает орбитальный летательный аппарат и неподвижно зависает относительно Луны, но при этом вращается вокруг своей оси. Учёные пришли к выводу, что, вероятнее всего, самолет не действует гравитация, поэтому нет необходимости удерживать первую космическую скорость.

Единственная загадка, которую пока не могут разгадать ученые, что же всё-таки доставил НЛО на территорию Луны, так как на видео четко видно, что какой-то груз сбрасывается на поверхность спутника Земли. Возможно, данную загадку можно будет разгадать в будущем, когда астронавты смогут исследовать данную территорию. Точные координаты, над которыми зависал космический корабль, были установлены по видеоролику.

Источник