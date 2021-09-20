Зашифрованное послание в последних словах Сократа

«Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе учитель», — Сократ.

«Только тупые люди ищут смысл во всём», — Сократ.

Сократ был бессребреником, открыто критиковал власть и выступал против диктатуры и тирании. Он смело заявлял, что никаких богов не существует и что всё это плод воображения людей. В конце концов, на 70-м году жизни его приговорили к смертной казни.

Но мир не забыл о нём и его знаменитых изречениях, которые воспитали не одно поколение философов.

В одно прекрасное солнечное утро 399 года до нашей эры население города спешило увидеть самый нашумевший процесс — суд над философом.

На процессе присутствовали также и враги Сократа, высмеянные им же спорщики, проигравшие неугомонному философу. Поэт Мелет, зажиточный и влиятельный гражданин Анит и оратор Ликон обвиняли его в отрицании богов, а так же нарочное придумывание новых божеств.

Большинство склонялось к казни философа. Так и решили. Но так как Сократ был гражданином Афин, он мог сам выбрать себе казнь. Он выбрал Яд. После вердикта судей он произнёс:

«Вы идёте отсюда, чтобы жить, а я — умереть. А что из этого лучше, неизвестно никому, кроме бога».

Сократ утверждал, что с детства слышал внутренний голос. Чуть позже он стал говорить, что Бог един, а все древнегреческие боги просто фальшивка. Он стал довольно быстро популярен у народа и имел множество учеников и последователей. Ведь он никогда не брал денег за свои уроки.

Основанной темой в его учении было то, что мир познать невозможно. Добро и зло не относительно, а абсолютно. Что сама по себе ценна лишь человеческая жизнь и её духовное развитее. Насилие рождает лишь насилие.

Познать душу человека можно только по делам его, а не по священным книгам и законам.

Когда палач принёс чашу с ядом, то попросил не проклинать его. На что философ успокоил его и сказал, что его вины тут нет. Уйти он предпочёл в одиночестве, чтобы не слышать рыдания родных и близких. Когда его живот похолодел, а глаза стали почти безжизненными, он произнёс:

«Критон, нужно принести петуха в жертву Асклепию».

Именно эти слова веками трактуют по-разному. Самая простая версия — это дань уважения богу медицины Асклепию. Но некоторые, в том числе и Платон, считали, что он зашифровал в этих словах следующее послание:

«Принести в жертву богу врачевания крикливого, задиристого петуха, нужно для того, чтобы он исцелил души людей от сумасшествия самоуничтожения, жестокости «духовной спячки»…»

Интересный факт (по летописи Плутарха): многих кто выступал за казнь философа, постигла не лучшая участь. А трое знаменитых обвинителей (поэт, вельможа и оратор) и вовсе повесились.

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