От любви до ненависти один шаг: кармические партнеры души

Как сложные отношения между душами объясняет эзотерика?..

Пока души не начали воплощаться на земле, они были единым целым, одним «облаком душ», в котором не существовало «ты» и «я», и каждая душа была связана с другими. Души отделялись от этого облака, чтобы пройти каждая свой долгий путь реинкарнации в материальном мире.

Они должны перерождаться, чтобы, переходя из жизни в жизнь, осваивать новые знания, совершенствоваться, использовать свой потенциал и шаг за шагом приближаться к Богу. И эту земную школу они проходят во взаимодействии с другими душами. Между ними складываются разнообразные отношения: есть «чужие» души, которые еще не встречались ни в одной из предыдущих инкарнаций, и души, которые из жизни в жизнь объединены особой связью. Это:

Кармические партнеры души

Родственники души

Близнецы, или души-дуалы

Встреча с ними всегда переживается как очень яркая и «роковая» — хотя сперва мы еще не можем разобрать, кого встретили. Это покажут дальнейшие отношения.

Кармические партнеры души

Когда душа впервые воплощается на земле, она — как белый лист, еще не развита. За время жизни душа накапливает карму, которая определяет, каким будет ее следующее перерождение. И неправильно рассматривать карму как наказание — скорее, это деятельность, которая начинает цикл причин и следствий, и потому она может быть и хорошей, и плохой.

У каждого человека есть одна или несколько «кармических тем», которые красной нитью проходят через всю его жизнь (и, возможно, несколько жизней) — власть, деньги, верность, ревность, прощение, чувство вины, самоуважение, гнев и пр. Она напоминает о себе в людях, которых мы встречаем, и в повторяющихся ситуациях — пока мы не поймем, зачем это нужно. Те люди, в отношениях с которыми нам нужно решать эту тему, — наши кармические партнеры.

Негативная карма особенно интенсивно отрабатывается в самых близких отношениях — любовных. При встрече между кармическими партнерами мгновенно вспыхивают сильные чувства — верный признак, что и в прошлом их связывали общие события и глубокие эмоции. Но первоначальную пылкую жажду близости вскоре сменяет пора, когда горячо любимый человек становится источником страданий, врагом, потому что эти отношения разрушаются неразрешенными проблемами. И именно заряд эмоций, связанных с ними, и есть тот сильный магнит, который так неудержимо притягивает нас друг к другу — даже против нашей воли.

Цель каждой нашей встречи — дать возможность наконец разрешить проблему, которая мешает развитию обеих душ. Если мы застрянем в своих старых ролевых моделях, нам придется встречаться из жизни в жизнь, пока хотя бы один из нас не созреет настолько, что сможет сделать более разумный выбор, отпустить на свободу мучительные эмоции и вместе с ними — своего кармического партнера.

И неправда, что карму следует всегда с мучениями отрабатывать вдвоем — это прежде всего индивидуальное задание каждой души. Вторая может только создать условия для решения проблемы или подтолкнуть к этому.

От любви до ненависти один шаг — так характеризуются кармические отношения. Обычно они недолгие, потому что их главная цель — не быть вместе, а наконец расстаться. В случае положительного решения — с любовью.

Например:

Элвис Пресли и Присцилла Болье

Будучи на военной службе в Германии, король рок-н-ролла и идол женщин всего мира в 1959 году встретил очаровательное существо в бело-синем платьице-матроске — 14-летнюю Присциллу Болье, приемную дочь капитана ВВС США. И он безумно влюбился в девочку — настолько, что был готов ждать ее годами.

Когда Присцилле исполнилось 17, родители позволили ей переехать к Элвису в Грейсленд — с условием, что она окончит католическую школу и они поженятся. Четыре года спустя они сыграли свадьбу в Лас-Вегасе, через год родилась их дочь Лиза-Мария. Но Присцилла не хотела быть всего лишь тенью Элвиса, куклой, которая позирует фотографам, одевается и причесывается так, как нравится ему. «Я поняла, что я — уже не я», — признавалась она. Их отношения становились все хуже — и в конце концов Присцилла бросила Элвиса, чтобы жить своей жизнью и делать свою карьеру.

«Я пытался переделать ее, создать из нее то, что видел в своем воображении. Но слишком поздно понял, что так нельзя», — позднее признался Пресли. Но и после развода он продолжал называть Присциллу своей женой.

А в 1977 году в беседе со своим верным другом парикмахером Лерри Геллером сказал: «Теперь я знаю, в чем крылась ее изначальная привлекательность — в реинкарнации. Чем бы еще 14-летняя девочка могла так очаровать взрослого мужчину? Тогда я решил, что наши души — близнецы. Сейчас я знаю, что это не так. Она была — как генеральная репетиция. Это было — как общая карма. Я уверен, что все пришло к нам из какой-то другой жизни».

Пресли скончался в 42 года. Присцилла больше не вышла замуж и стала хранительницей его наследия. «Я все еще его люблю», — недавно призналась она в одном интервью.

Ален Делон и Роми Шнайдер

Они были красивы как боги, и между ними с первого мгновения завязались бурные отношения. «Они то целуются, то дерутся», — вспоминали свидетели. Когда молодые люди в 1957 году встретились на съемочной площадке фильма «Кристина», Роми уже была известной актрисой, а еще никому не известный Делон мог похвастаться только блистательной внешностью. При знакомстве они сильно друг другу не понравились — но съемки еще не завершились, а они уже были горячо влюблены. Помолвка состоялась в 1959 году, и Роми, бросив все — дом своих строгих родителей, блестящую карьеру, Германию, — уехала с Аленом в Париж. Делон стремительно становился мегазвездой, а вот великолепная Роми получала все меньше предложений сниматься. К тому же жених не торопился со свадьбой и не отказывался от флирта с другими. Однажды, вернувшись домой, она обнаружила, что Ален собрал вещи и переселился к своей новой подруге Натали Бартелеми. Роми в отчаянии перерезала себе вены. Ее спасли.

И она продолжала жить: уехала в Германию, где познакомилась с режиссером Гарри Майеном и вышла за него замуж, родила сына. В 1968 году она вместе с Делоном снималась в легендарной драме «Бассейн» — они играли страстных любовников. Все затаив дыхание надеялись на возрождение чувств — но Роми записала в дневнике: «Я больше не чувствую ничего, это — как обнимать стену. Абсолютно!» После развода с Майеном, еще одного брака и трагической смерти сына, Шнайдер погрузилась в депрессию, алкоголизм и попала в зависимость от лекарств. Однажды ее нашли в парижской квартире мертвой.

«Холодный ангел» Делон после трех браков к концу жизни остался один и впал в нигилизм и тоску. Недавно он публично признался: «Я сожалею, что тогда не женился на Роми». И тут же добавил: «Правда, я не хотел бы видеть ее семидесятилетней…»

По материалам: «Лилит»