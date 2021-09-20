10 лучших неголливудских фильмов XXI века — рекомендовано The Guardian

Список, основанный на рейтинге 100 лучших фильмов XXI века авторитетного британского издания The Guardian. Разные страны, разные темы, но общее одно — это кино, которое заставляет думать…

Скрытое (Франция, Австрия, Германия, 2005)

Драма/Триллер

10 лучших неголливудских фильмов XXI века — рекомендовано The Guardian

Имя австрийца Михаэля Ханеке весь мир узнал благодаря сенсационным лентам «Белая лента» (2009 ) и «Любовь» (2012). Однако зрительского внимания достойна и его лента «Скрытое». Она рассказывает о популярном телеведущем, который получает таинственную коробку с записями, на которой запечатлена его собственная жизнь.

Зама (Аргентина, 2017)

Драма

10 лучших неголливудских фильмов XXI века — рекомендовано The Guardian

Экранизация романа Антонио Ди Бенедетто, рассказывающая об испанском офицере, служащем в Южной Америке. Один из лучших фильмов в истории кино, передающих дух 17-го века, и переполненных яркими визуальными образами. Это фильм Лукресии Мартель.

Сын Саула (Венгрия, 2015)

Военный/Драма

10 лучших неголливудских фильмов XXI века — рекомендовано The Guardian

Венгерский режиссер Ласло Немеш доказал всему миру, что в теме Второй мировой войны есть еще много чего, что осталось до сих пор незамеченным кинематографистами. Это история о еврее, являющемся членом зондеркоманды. В одном из тел газовой камеры он узнает своего сына.

Белый материал (Франция, 2009)

Драма

10 лучших неголливудских фильмов XXI века — рекомендовано The Guardian

Фильм Клер Дени, в котором свою лучшую роль исполнила Изабель Юппер. Он рассказывает о белой женщине, владеющей плантациями кофе в Африке. В стране разгорается военный конфликт, однако она упорно не желает покидать место своего проживания.

Магазинные воришки (Япония, 2018)

Драма/Криминал

10 лучших неголливудских фильмов XXI века — рекомендовано The Guardian

Невероятный фильм Хирокадзу Корээда о природе межличностных отношений и о том, что на самом деле значит быть семьей. Зрителям представлена дружная семья, которая пытается выжить в тяжелых жизненных обстоятельствах. Но это вовсе не стандартная драма о нищете, лента имеет один из самых ярких сюжетных твистов в истории кино.

Великая красота (Италия, 2013)

Драма/Комедия

10 лучших неголливудских фильмов XXI века — рекомендовано The Guardian

Паоло Соррентино уже давно получил широкую известность и успел забыться. Однако в 2013 г. он вновь заставил весь мир говорить о себе, сняв сенсационное любовное послание Риму — «Великую красоту». Если вы не видели это эстетическое пиршество, то однозначно стоит это исправить.

Ида (Польша, 2013)

Драма

10 лучших неголливудских фильмов XXI века — рекомендовано The Guardian

Фильм, принесший Павлу Павликовскому мировую славу. Это история молодой монахини, отправляющейся на поиски могилы своих родителей, погибших во время Второй мировой войны.

Один и два (Япония, 2000)

Драма/Романтика

10 лучших неголливудских фильмов XXI века — рекомендовано The Guardian

Эдвард Ян снял великолепный фильм об одной семье, показав события с точки зрения отца, сына и дочери. В фильме есть свадьба, с которой начинается жизнь любой семьи, и есть похороны, которыми жизнь заканчивается. Все, что между ними — это проза жизни. Невероятно увлекательная для зрителей.

Дитя (Бельгия, 2005)

Драма/Криминал

10 лучших неголливудских фильмов XXI века — рекомендовано The Guardian

Фильм братьев Дарденн рассказывает о молодой, бедной и безответственной молодой паре, у которой появляется сын. Отец, промышляющий мелким воровством, решается продать сына и тем самым не только избавиться от ответственности, но и разбогатеть.

45 лет (Великобритания, 2015)

Романтика/Драма

10 лучших неголливудских фильмов XXI века — рекомендовано The Guardian

Душераздирающая драма Эндрю Хэя посвящена пожилой супружеской паре. Они планируют празднование 45-летия своего брака. Тем временем супругу приходит известие о том, что в горах было обнаружено тело женщины, которая была давней его возлюбленной. Это известие и последовавшие события заставят полностью переоценить свою жизнь обоими героями.

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