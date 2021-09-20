10 лучших неголливудских фильмов XXI века — рекомендовано The Guardian

Список, основанный на рейтинге 100 лучших фильмов XXI века авторитетного британского издания The Guardian. Разные страны, разные темы, но общее одно — это кино, которое заставляет думать…

Драма/Триллер

Имя австрийца Михаэля Ханеке весь мир узнал благодаря сенсационным лентам «Белая лента» (2009 ) и «Любовь» (2012). Однако зрительского внимания достойна и его лента «Скрытое». Она рассказывает о популярном телеведущем, который получает таинственную коробку с записями, на которой запечатлена его собственная жизнь.

Зама (Аргентина, 2017)

Драма

Экранизация романа Антонио Ди Бенедетто, рассказывающая об испанском офицере, служащем в Южной Америке. Один из лучших фильмов в истории кино, передающих дух 17-го века, и переполненных яркими визуальными образами. Это фильм Лукресии Мартель.

Сын Саула (Венгрия, 2015)

Военный/Драма

Венгерский режиссер Ласло Немеш доказал всему миру, что в теме Второй мировой войны есть еще много чего, что осталось до сих пор незамеченным кинематографистами. Это история о еврее, являющемся членом зондеркоманды. В одном из тел газовой камеры он узнает своего сына.

Белый материал (Франция, 2009)

Драма

Фильм Клер Дени, в котором свою лучшую роль исполнила Изабель Юппер. Он рассказывает о белой женщине, владеющей плантациями кофе в Африке. В стране разгорается военный конфликт, однако она упорно не желает покидать место своего проживания.

Магазинные воришки (Япония, 2018)

Драма/Криминал

Невероятный фильм Хирокадзу Корээда о природе межличностных отношений и о том, что на самом деле значит быть семьей. Зрителям представлена дружная семья, которая пытается выжить в тяжелых жизненных обстоятельствах. Но это вовсе не стандартная драма о нищете, лента имеет один из самых ярких сюжетных твистов в истории кино.

Великая красота (Италия, 2013)

Драма/Комедия

Паоло Соррентино уже давно получил широкую известность и успел забыться. Однако в 2013 г. он вновь заставил весь мир говорить о себе, сняв сенсационное любовное послание Риму — «Великую красоту». Если вы не видели это эстетическое пиршество, то однозначно стоит это исправить.

Ида (Польша, 2013)

Драма

Фильм, принесший Павлу Павликовскому мировую славу. Это история молодой монахини, отправляющейся на поиски могилы своих родителей, погибших во время Второй мировой войны.

Один и два (Япония, 2000)

Драма/Романтика

Эдвард Ян снял великолепный фильм об одной семье, показав события с точки зрения отца, сына и дочери. В фильме есть свадьба, с которой начинается жизнь любой семьи, и есть похороны, которыми жизнь заканчивается. Все, что между ними — это проза жизни. Невероятно увлекательная для зрителей.

Дитя (Бельгия, 2005)

Драма/Криминал

Фильм братьев Дарденн рассказывает о молодой, бедной и безответственной молодой паре, у которой появляется сын. Отец, промышляющий мелким воровством, решается продать сына и тем самым не только избавиться от ответственности, но и разбогатеть.

45 лет (Великобритания, 2015)

Романтика/Драма

Душераздирающая драма Эндрю Хэя посвящена пожилой супружеской паре. Они планируют празднование 45-летия своего брака. Тем временем супругу приходит известие о том, что в горах было обнаружено тело женщины, которая была давней его возлюбленной. Это известие и последовавшие события заставят полностью переоценить свою жизнь обоими героями.

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