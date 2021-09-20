5 способов, которые используют злые люди, чтобы заставить вас страдать

Злые люди чувствуют себя счастливыми и удовлетворенными, когда приносят боль и страдания другим. Они словно рождены для того, чтобы вредить окружающим. И это получается у них лучше всего.

При этом причинение кому-то вреда необязательно должно носить физический характер. Делать больно можно также с помощью определенных психологических механизмов.

Как правило, у злых людей нет причин вредить другим. Они делают это, потому что получают от этого удовольствие. Вы можете быть самым хорошим человеком на планете, но если они положат на вас глаз, то сделают все, чтобы заставить вас страдать и разрушить вашу жизнь. Так уж они устроены.

5 психологических приемов, которые используют злые люди:

1. Искажение последствий

Искажение последствий — это психологический механизм, с помощью которого токсичный человек пытается скрыть или минимизировать последствия его поступков. Он будет делать все возможное, чтобы вы начали верить, что все его действия были логичными и обоснованными, и что проблема заключается именно в вас, а не в нем.

Это один из любимых психологических приемов всех нарциссов и социопатов, поскольку они всегда ищут способ манипулировать другими людьми ради удовлетворения своих сомнительных и токсичных мотивов. Они будут манипулировать последствиями своих поступков так, чтобы вы почувствовали себя сломленными, после чего сделают вид, что вы слишком бурно на все реагируете и делаете из мухи слона.

2. Моральное оправдание

Токсичные личности всегда найдут сотню причин, чтобы оправдать свои токсичные поступки, и одним из их самых эффективных инструментов является моральное оправдание. Это их козырь и одновременно наиболее желанное оружие для причинения боли другим, не выдавая при этом свою истинную натуру.

Моральное оправдание — это сопровождение своих поступков благородными мотивами, независимо от их токсичности и извращенности. Вас будут пытаться убедить в том, что они поступают правильно, потому что преследуют ваши интересы. Они управляют вашей жизнью? Все дело в их любви и заботе. Они запретили вам пойти погулять с друзьями? Им кажется, что ваши друзья, с которыми вы знакомы долгие годы, просто вас используют.

Злые и токсичные люди будут продолжать причинять боль, всегда имея наготове моральное оправдание для своих коварных действий. А если вы попытаетесь призвать их к ответу, они «выкрутят» ситуацию в свою пользу и выставят вас неблагодарным и гнусным человеком, в то время как сами предстанут ангелами.

3. Проецирование вины

Проецирование вины — это один из самых распространенных методов, используемых токсичными личностями, чтобы кому-то навредить. Таким образом они пытаются оправдать свои поступки, перекладывая ответственность за них на жертву, как будто это она сделала что-то не так, а им пришлось поступить соответственно. Например, если человек обращается с вами жестоко и грубо, то никогда не признает, что виноват в этом именно он. Он, скорее, постарается оправдать свое поведение, обвиняя вас в том, что вы его разозлили и вынудили переступить черту.

Не ждите, что токсичный человек признает свои ошибки, потому что он всегда найдет для них оправдание, выставив жертвой себя, а виновником вас. А самое интересное во всем этом то, что глубоко внутри токсичные личности знают, кто они такие, но они слишком трусливые и слабые, чтобы признать это. Вот почему они и проецируют свою вину, проступки и токсичность на других людей, чтобы причинить им боль.

4. Перенос ответственности

Злые люди могут сделать что угодно, чтобы снять с себя вину за свои поступки, какими бы ужасными они ни были. Если их призывают к ответу за содеянное, они тут же перекладывают ответственность на кого-то другого, говоря следующее: «Я сделал то, что мне было велено!» или «Я этого не хотел, но таков был приказ». Поняли суть?

Перекладывая ответственность, они быстро минимизируют свое участие и промывают мозг окружающим, выгораживая себя. Они совершили нечто гнусное и замарали руки, их поймали на горячем, но им все равно удается переложить ответственность на кого-то другого, изображая из себя несчастную жертву, которую просто «вынудили» так поступить.

5. Обесчеловечивание и обезличивание

Обесчеловечивание и обезличивание — это две самые отвратительные вещи, которые только можно сделать по отношению к другому человеку. Главная особенность этих двух психологических механизмов — это относиться к кому-то так, как будто он не человек. Таким образом обидчику становится проще причинить ему боль.

Обесчеловечивание — когда злые люди не считают своих жертв людьми, а потому продолжают издеваться над ними из-за твердого убеждения, что те не заслуживают уважения. Токсичные личности оправдывают свою жестокость по отношению к таким жертвам с помощью самоубеждения в том, что их поступки не только правильные, но и необходимые.

Обезличивание — когда вы полностью отстраняетесь от других людей и видите в них бесчувственных, черствых и немыслящих созданий. Они не только кажутся вам бесчеловечными, но еще и лишенными своих общественных и моральных прав. Они это объекты, с которыми можно играть и над которыми можно издеваться.

Обесчеловечивание и обезличивание это, пожалуй, два самых ужасных способа причинить боль другому человеку, поскольку в тот самый момент, когда вы перестаете воспринимать его как живую, дышащую и чувствующую личность, и используете это как оправдание своего отвратительного отношения к нему, то вас самих уже сложно назвать человеком.

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