7 типов ложных друзей, которых важно научиться определять как можно раньше

Ложных друзей можно сравнить с темной стороной Луны. Поначалу они ослепляют нас своими словами, добротой и вниманием, а затем постепенно начинают показывать свою темную сторону. И эта бесплодная, пустынная сторона подрывает наш дух. Ради нашего эмоционального благосостояния таких людей мы обязаны научиться определять как можно раньше.

Говорят, дружба это лучшее, что есть в жизни человека. Несомненно, то же самое можно сказать и о любви. Но то, что порой делает для нас хороший друг, перевешивает ценность любых романтических и родственных связей. Именно дружба, построенная на преданности, совместном опыте и непоколебимом доверии, служит для нас источником неиссякаемой энергии и, прежде всего, качественной жизни.

Наши пути с такими личностями рано или поздно неизбежно пересекаются там, где интерес и эгоизм скрываются под маской самой светлой дружбы. И мы, конечно же, оказываемся загнанными в ловушку. Наша врожденная невинность не позволяет нам сомневаться в том, что основная цель любой хорошей дружбы заключается в том, чтобы дарить счастье, поддержку и радость.

Но в конечном счете в нашей жизни появляются разочарование, ложь, презрение и прочие проявления манипуляции. Хотим мы этого или нет, но нам приходится столкнуться лицом к лицу с фальшивыми друзьями, которых мы себе не желали, но от которых должны избавиться как можно быстрее ради сохранения своего здоровья и чувства собственного достоинства.

Итак, типы фальшивых друзей:

1. Карьеристы

Один из самых распространенных типов фальшивых друзей это карьеристы. Они встречаются в школе, университете и, конечно же, на работе.

Это тот тип людей, которые заводят дружбу с единственной целью — взобраться как можно выше по социальной лестнице. Как правило, в школьные годы они ищут близости с наиболее популярными и успешными студентами. На работе они без каких-либо сомнений прибегают к оскорблениям и манипуляции, чтобы получить лучшую должность.

2. Ненадежные друзья

Это тоже довольно распространенный тип фальшивых друзей. Тут имеются в виду люди, которые всегда рядом, если у вас все хорошо. Они готовы сопровождать нас на любую вечеринку или составить компанию в отпуске. Но как только вам понадобится их поддержка или помощь в трудную минуту, они тут же исчезают, словно ветер, когда вы закрываете окно…

3. Осуждающие критиканы

Самые здоровые дружественные отношения возможны только с теми людьми, которые всегда заботятся о нашем счастье. Такие друзья поднимают нам настроение одним лишь своим присутствием. Мы знаем, что они не будут нас осуждать или критиковать, и что от нескольких часов, проведенных с одним из таких людей, нам сразу станет лучше.

В случае с фальшивыми друзьями этого не происходит. После встречи с ними мы идем домой в еще худшем настроении, чем до нее. Чаще всего на нашем пути попадаются ложные друзья, которым нравится наблюдать за нашими неудачами и привлекать внимание к каждой допущенной нами ошибке, сопровождая это критикой. Такая динамика вызывает сильное эмоциональное напряжение.

4. Друг, который тихо и без зазрения совести вам завидует

«Ты всегда делаешь все идеально», «В моей жизни не происходят такие же вещи, как с тобой», «Тебе всегда везет» — эти и многие другие фразы говорят о том, что вы имеете дело с фальшивым другом. С другом, который в глубине души завидует вам. И его низкая самооценка приводит негативным ситуациям.

5. Он хочет, чтобы ваша жизнь была хорошей, но не лучше, чем у него.

Это качество ложного друга одновременно и любопытное, и довольно характерное. Порой в нашей жизни присутствуют люди, постоянно побуждающие нас преодолевать трудности и добиваться успехов. Однако стоит нам чего-то достигнуть, и вместо того, чтобы радоваться за нас, они резко отстраняются или показывают свое недовольство.

Данная ситуация вызвана, опять-таки, низкой самооценкой. Такому другу всегда приятнее находиться рядом с нами, когда наше положение и социальный статус находятся на одном уровне. А любой намек на успех или решение проблемы тут же заставляют его чувствовать себя хуже, вызывая чувство дискомфорта.

6. Соперник, скрывающийся под маской лучшего друга

Если вы покупаете себе новый мобильный телефон, один из ваших «друзей» тут же начнет искать себе телефон еще лучше. Если вы запишетесь в спортзал, будьте осторожны — он или она сделают все, чтобы и здесь вас обойти. Их цель — быть лучше вас во всем, в том числе в достижении любой поставленной вами цели.

Такие фальшивые друзья поступают как наш заклятый враг, как преследующая нас мстительная тень, стремящаяся добиться большего, чем мы, в любой сфере нашей жизни.

7. Друг, который вами манипулирует

Друг-манипулятор это тактичный и безжалостный пример ложной дружбы. Он без нашего ведома привязывает к нам свои нити словно к марионетке, заставляя плясать под его дудку. Иногда такие люди прибегают к виктимизации, эмоциональному шантажу и прочим обманным стратегиям, с целью держать нас на коротком поводке.

И до тех пор, пока мы все это позволяем, манипулятор будет всецело зависеть от нашей к нему привязанности. Возможно, этот друг находится рядом с вами уже достаточно долго (например, еще с детства). Как же разорвать эту многолетнюю эмоциональную связь? Поначалу может быть больно, но мало что может оказывать на нашу жизнь столь разрушительное влияние, как сознательное позволение кому-то управлять нами. Особенно если такой человек на самом деле нас не любит или любит недостаточно сильно.

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