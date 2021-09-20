Причины огромного цунами уничтожившего прошлую цивилизацию

Например, при изучении гаплотипов людей неафриканского происхождения, не удается обнаружить следы древних предков далее 64 тысячи лет назад. Получается, что практически все ныне живущие люди, имели общего предка около 64 (плюс/минус 6) тысяч лет назад. После этой даты и началось то генетическое разнообразие, которое мы знаем теперь.

Но ведь археологи находят и более древние останки (предположительно) предков современного человека?! С одной оговоркой — с генетической точки зрения, они не наши предки (пока это не доказано). Так что такое случилось 64 тысячи лет назад, что вне пределов Африки, по всей Земле выжили единичные экземпляры представителей нашего вида, которые и дали впоследствии жизнь всему человечеству? Возможный ответ приводится в статье профессора А. А. Клесова на сайте pereformat.ru.

Катаклизм

В качестве предположения, была высказана гипотеза о губительных последствиях извержения вулкана Тоба в Индонезии около 70 тысяч лет назад или резкого похолодания на планете (например, вызванного тем самым извержением). Однако при всей масштабности последствий, эти причины вряд ли могли выбить почти всех древних людей.

Более реальную версию предложил Валерий Павлович Юрковец, профессиональный геофизик, палеоклиматолог, специалист в области влияния климатических катастроф, в том числе на миграции древнего человека, член Академии ДНК-генеалогии с начала ее образования. В своей статье в Вестнике ДНК-генеалогии за сентябрь 2015 года, он приводит доказательства падения в Тихий океан между 57 и 71 тысячью лет назад огромного космического тела: http://dna-academy.ru/wp-content/uploads/8_3_2015.pdf

Место предполагаемого удара и направление волн.

Падение (предположительно) астероида диаметром примерно 11 км (!), вызвало несколько волн МЕГАцунами — космогенное цунами. Представьте себе: в воду на бешенной скорости врезается астероид, размер которого превосходит глубину океана! То есть бьет почти без амортизации прямо в земную кору под водой.

Образуются несколько волн МЕГАцунами: от столкновения с водой; от заполнения (схлопывания) образовавшейся пустоты (водного кратера) и от удара тела астероида о дно океана. Если пробивается земная кора (тонкая под водой), то происходит еще и извержение, также вызывающее цунами.

В открытом море, волна цунами может распространяется со скоростью 700 км/час, что сопоставимо со скоростью самолета! Высота волн космогенного цунами, согласно расчетов, может достигать нескольких километров и превышать самые высокие горные массивы на Земле. Энергия удара была такова, что волны несколько раз обогнули планету в разных направлениях, перехлестывая материки, сталкиваясь и вызывая гигантские водовороты.

Гигантская рябь течения в пустыне Намиб в юго-западной Африке.

Доказательства

Палеоклиматологи подтверждают существенное похолодание по всей планете в указанный период. Извержение вулкана Тоба, тоже возможно не случайно попадает именно в этот период, Но это пока никак не доказывает падение астероида и прохождение волн цунами через континенты.

А вот найденные учеными следы натриевых солей по всей Антарктиде и во многих высокогорных озерах по всему свету — говорят как раз об этом. Кроме того, ледовые керны на обоих полушариях, показывают наличие натрия в замерзшей воде (около 68 тысяч лет назад), который мог попасть туда ТОЛЬКО с морской водой.

На всех континентах, присутствуют следы гигантской ряби, называемой «гигантская рябь течения» — системы вытянутых гряд или цепи дюн серповидной формы, синхронно ориентированных навстречу образовавшему их потоку, иногда разделенных перемычками, сопоставимых с высотами основных дюн (фото со спутника вверху).

Гигантская рябь в пустыне Намиб.

Длина дюн впечатляет — до 20 км, но это не классические песчаные дюны, основу этих дюн составляет гигантский щебень, присыпанный песком (фото внизу).

Из такого щебня состоят дюны гигантской ряби течения.

Я привел только несколько фото из десятков примеров, приведенных в статье В. П. Юрковца. Те кто заинтересуется, могут подробно ознакомиться с содержанием и аргументами ученого в его материале (ссылка в начале публикации).

По расчетам, глубина (высота) потока, накрывшего пустыню Намиб, могла составлять от 9 до 15 километров. Эти и другие расчеты показывают, что следы гигантского цунами, которые присутствуют на всех материках, были оставлены несколькими последовательными волнами, образованными единым падением массивного космического тела в Тихий океан.

Волны по сути, являлись потоками селя (острого щебня, смешанного с грунтом, мусором и остатками растений), высотой до 15 км, несущегося со скоростью самолета. Они смели со своего пути все живое, перемешали, растерли в крошку и похоронили под наносными отложениями. Ученые давно знали об необъяснимом исчезновении большинства видов животного мира 60-70 тысяч лет назад, но не имели внятного объяснения этому феномену.

Мы часто встречаем памятники прошлых цивилизаций. Кто и как их построил?

«Бутылочное горлышко» современного вида человека.

Высота волн по мере удаления от эпицентра удара снижалась, также как и скорость течения. Возможно только благодаря этому, человечество выжило и все ныне живущие (не африканские) потомки имеют одного прародителя-патриарха, жившего (выжившего) около 64 тысячи лет назад и имевшего гаплогруппу ВТ.

Считается, что в Африке выжило несколько человек (количество их конечно неизвестно) с разными вариантами ДНК, что отчасти объясняет большое генетическое разнообразие населения черного континента, наряду с последовавшими позже, несколькими волнами миграций (так называемая «открытая система»).

Современный уровень техники позволяет добраться до ДНК человека, образовавшихся около 126 тысяч лет назад, то есть за 60 тысяч лет до катастрофы. Как люди прожили это время, до какого уровня развития дошли и что после себя смогли оставить — мы сейчас можем только догадываться. Во всяком случае, примерно 64 тысячи лет назад, выжившие остатки людей, начали все сначала…

Представленная в статье версия, не является единственно верной и отражает один из множества вариантов развития истории человечества.

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