Человечество живет в зоопарке инопланетян

В феврале 2017 миллиардер и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сказал:

«если и существуют сверхразумные инопланетяне, то скорее всего они уже наблюдают за нами».

Для многих высказывание Маска лишь подтвердило теорию известную десятилетиями: инопланетяне окружают землю, следя за человечеством и просчитывая шаги людей.

Суть «инопланетного зоопарка»

В 1973 радиоастроном доктор Джон Болл опубликовал свою статью «Гипотеза зоопарка». Он выдвинул предположение о том, что продвинутые виды инопланетян давно скрытно наблюдают за жизнью на Земле. Болл сообщил, что представители внеземной цивилизации целенаправленно избегают Землю. А единственный способ понять очевидное отсутствие взаимодействия между ними и нами — это предположить, что они относятся к месту где мы живем, как к зоопарку. Согласно гипотезе, инопланетные цивилизации специально прячутся от людей, чтобы земная жизнь могла эволюционировать и развиваться органично.

Некоторые считают, что эта гипотеза могла бы стать решением парадокса Ферми, описанного физиком Энрико Ферми в 1950-х годах. Он заключается в том, что с одной стороны выдвигается много аргументов за то, что во вселенной должно существовать значительное количество технологически развитых цивилизаций, а с другой — отсутствуют какие-либо серьезные доказательства, которые бы это подтверждали.

Планетолог из НАСА Шон Домагал-Голдман верит, что если инопланетные цивилизации осведомлены о нашем существовании, то они уже стали свидетелями разрушительного воздействия человека на экосистему. Впоследствии, они вполне могут стереть людей с лица земли за то, что они разрушают окружающую среду.

Другая планета.reactor.cc

Физик-ядерщик Стэнтон Фридман утверждает, что отсутствие контакта — это одна из причин, по которой инопланетяне могут считать человечество злом. Он заявляет, что нет сомнений в том, что инопланетяне уже находятся среди людей, скрывая это, и таким образом отслеживают мотивы и поведение. По словам Фридмана, основной целью внедренцев является не допустить колонизации космоса людьми, и что они здесь, чтобы держать человечество на карантине.

Учебный эксперимент «Инопланетный зоопарк»

Удивительно, но компьютерные тесты подтверждают «гипотезу зоопарка». Профессор астрономии из университета Сент-Эндрюс Дункан Форган руководил учебным экспериментом, оценивающим правдоподобность данной гипотезы. Форган начал с предположения, что все инопланетные цивилизации совместно решили избегать Землю, поскольку, для взаимодействия они должны быть примерно равны и не контролируемы превосходящей инопланетной силой.

Кроме того, скорость межгалактической коммуникации была бы ослаблена из-за скорости света, поэтому таким цивилизациям нужно находиться неподалеку и достаточно долго, чтобы сообщение между ними могли проходить на огромных расстояниях с учетом ограниченной скорости. Для наглядности эксперимента, инопланетные цивилизации были случайным образом расположены на карте Галактики, а компьютерная программа высчитывала вероятность взаимодействия любой пары инопланетных рас, где Земля выступала в роли зоопарка.

По результатам подсчетов, чтобы гипотезу можно было считать возможной, необходимо минимум 500 цивилизаций просуществовавших, по крайней мере, миллион лет. Форган пришел к выводу, что пока этот сценарий маловероятен, но возможен. Он убежден, что по мере того, как человеческие технологии становятся все более продвинутыми, очень скоро станет известна правда. По словам ученого:

«Также возможен случай, что Земля находится в регионе космоса оккупированного консервативной группировкой, склонной к отсутствию контакта. Поэтому «гипотеза зоопарка» не может быть опровергнута, также нет оснований полагать, что это на самом деле так».

«Инопланетный зоопарк» в научно-фантастических трудах

Интересно, что про «гипотезу зоопарка» было известно задолго до того, как доктор Джон Болл ее опубликовал. Многие научно-фантастические труды имеют сюжетные линии, где зловещие инопланетные существа в тайне наблюдают за людьми на Земле.

В частности речь идет о произведениях Артура Кларка «Часовой» и «Звездный путь» Джина Родденберри, где говорится об Объединенной Федерации планет, между которыми существует основополагающее правило: избегать взаимодействие с менее развитой инопланетной жизнью. Вполне возможно, что данные идеи и послужили вдохновением для «гипотезы зоопарка».

«Инопланетный зоопарк», как способ осмысления Вселенной

Некоторое количество альтернативных теорий было предложено для решения парадокса Ферми. Например, профессор Брайан Кокс предполагает, что многие инопланетные цивилизации предпринимали попытки достичь Земли, но умерли или потерялись во время пути.

Другие, как профессор философии Ник Бостром, директор факультета человеческого будущего Оксфордского университета, верят, что человечество уже находится под внеземным контролем. Он утверждает, что все люди живут в компьютерной симуляции, которая контролируется инопланетными хозяевами.

В 2005 году бывший министр обороны Канады Пол Хеллер впервые публично заявил о существовании инопланетян, а также сообщил, что инопланетяне посещают Землю уже многие тысячи лет, и что правительство скрывают данные об этом.

«Гипотеза зоопарка» — интригующий способ осмысления всей сложности Вселенной, в которой мы живем. Поразительно то, что это возможно. По мере того как человечество продвигается все выше по ступени развития, правда, наконец, откроется, но на данный момент, все что можно сделать, это придерживаться выжидательной тактики.

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