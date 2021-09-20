Ученые из Новой Зеландии нашли гигантского пингвина

Исследователи из Новой Зеландии и США описали ранее неизвестный вид гигантских доисторических пингвинов Kairuku waewaeroa, обитавший 27-30 миллионов лет назад.



Статья ученых опубликована в Journal of Vertebrate Paleontology.

Окаменелость была обнаружена членами клуба юных натуралистов города Гамильтон в 2006 году. Просветив окаменелость с помощью рентгеновского излучения, ученые создали трехмерную модель скелета вымершей птицы. Выяснилось, что скелет принадлежит ранее неизвестному виду пингвинов, похожему на представителей рода Kairuku, но более высокому — его рост составлял 1,4 метра — и отличающемуся от них более длинными ногами.

Последняя особенность дала пингвину видовое название — waewaeroa, что переводится с языка маори как «длинноногий». Жил он в то же время, что и другие представители рода — 27-30 миллионов лет назад. Как предполагают ученые, необычное устройство конечностей Kairuku waewaeroa помогало ему быстрее плавать и глубже нырять, а также активнее передвигаться по суше.