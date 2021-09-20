Создать самолет для полетов на Марсе хотят китайские ученые

Команда разработала концепцию беспилотного летательного аппарата весом в полтонны, способного летать на высоте в 5 км над марсианской поверхностью в пять раз быстрее скорости звука.



По словам одного из авторов идеи Сюй Сюя, первый полет такого аппарата вряд ли произойдет ранее, чем через три десятилетия, так как предстоит решить еще много технических задач, связанных с воплощением идеи.

На Марсе скорость звука равна примерно 869 км/ч.

Одна из целей гиперзвукового аппарата состоит в транспортном сообщении между марсианскими колониями, которые, возможно, будут рассредоточены по планете.

Беспилотник, если его все же создадут, будет отличаться от аппарата Ingenuity.