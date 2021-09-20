НЛО стреляет по Земле лазером

Загадочный НЛО расстрелял Землю лазерным лучом. К такому выводу пришли уфологи, которые наблюдают за трансляциями с видеокамер, установленных на Международной космической станции.



Как пишет UFO Sightings Daily, сам космический корабль, который попал в объектив камеры, светится синим цветом. Уфологи отметили, что такие НЛО они замечали не один раз, однако стрельбу по Земле пришельцы открыли впервые.

Теперь исследователи озадачены вопросом о том, имеет ли такой обстрел какие-либо последствия для землян. Некоторые блогеры утверждают, что уже встречались с подобными объектами раньше, после чего у них сильно разболелась голова. По их словам, это может быть связано именно с неизвестными лучами, которыми пришельцы обстреливали Землю.

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