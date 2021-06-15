«Запомни три НЕ, говорила мне бабушка», — секрет счастливой жизни Дины Рубиной

Книги Дины Рубиной подталкивают к размышлениям, бередят и успокаивают душу. Кладезь юмора и мудрости. Разговор на равных. Честные мысли о себе, о странах и людях, о молодости и старости, о долге, чести и любви.

Писательница делится с нами своими умозаключениями, к которым пришла с годами. Нам повезло иметь такого собеседника.

А еще она поделилась секретом счастливой жизни, который в свое время открыла ей бабушка, эту мысль писательница отразила в книге «На верхней Масловке»:

«Запомни три НЕ, говорила мне бабушка, — НЕ бояться, НЕ завидовать, НЕ ревновать».

Просто сказать, да сложно сделать.

Чтобы не бояться завтрашнего дня или случайно свалившихся на голову неприятностей, нужно трудным путем идти к стабильности, повышать свою ценность на рынке труда, оттачивать мастерство общения с людьми и развиваться духовно.

Не завидовать. Сложно не впасть в отчаяние, когда твоему соседу или приятелю счастье достается просто так, ни за что, а ты, словно и не заслуживаешь его. Но следует помнить, что нет на земле ничего постоянного. Как писал Омар Хайям: «Не завидуй тому, кто силен и богат. За рассветом всегда наступает закат».

Не ревновать. Это значит объяснить самому себе, что люди — не вещи. Они не могут стать нашей собственностью. И вправе делать выбор — связывать с нами свою судьбу или любить других.

Если побороть в себе эти три слабости, жизнь, и правда, может стать легкой и удивительной.

И еще несколько фраз Дианы Рубиной, чтобы поразмыслить о жизни:

О праздности

«А знаешь, что самое страшное? Самое страшное для человека, который проработал как проклятый, семьдесят лет — это праздность».

Наши пенсионеры не готовы часами лежать дома перед телевизором, они привыкли к установке, что делу — время, а потехе — час. Если ты ничего не делаешь, не приносишь пользу, не стараешься на благо себе и другим — ты трутень и тунеядец.

И как удивительно понимать, что именно к тунеядству, к праздному образу жизни тяготеет наша молодежь, прикрываясь тем, что не хочется «горбатиться за копейки» и «плодить нищету».

О судьбе

«Крест судьбы каждому изготовляют по росту еще до рождения».

В юности кажется, что наша жизнь — это наш выбор. А после 50-ти понимаешь, что никакого выбора не было. Все встречи и расставания были неслучайными. И другой жизни просто не могло быть. Судьбу человека, нередко, формируют решения, принятые его прабабушками и прадедушками: где жить, скольких детей рожать, давать ли им образование, впадать ли в рабство вредных привычек или сохранять силу духа.

То, как будет жить следующее поколение, напрямую зависит от того, как жило предыдущее. Это и есть крест судьбы. Сценарий, который можно переписать лишь ценой невероятных усилий.

О любви

«Живешь ты живешь, очумеешь уже от этой говенной жизни, запоршивеешь душой, думаешь, что никакой любви нет, а она, девочки, есть. Надо только затаиться, ждать и не рыпаться…»

Странный парадокс, когда ждешь от жизни любви, она никогда не дает ее по запросу. Держит в одиночестве, хоть волком вой. Приходят и уходят мужчины, но все — не то, не те.

И как только перестаешь ждать и надеяться, любовь стучит в твою дверь.

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