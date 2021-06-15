Лучшее утешение в трудную минуту для каждого знака Зодиака

У каждого своя история. Все мы по-разному воспринимаем счастье и по-разному грустим. Характер — вот, что заставляет нас отличаться друг от друга и определяет, что помогает нам в трудную минуту. А знаки Зодиака, под которыми мы рождаемся, как раз и определяют наш характер.

Овны склонны к перепадам настроения и бурным реакциям. Если Овну что-то не нравится, дайте ему выговориться, даже если он повышает на вас голос. Не принимайте его крик на свой счет, это всего лишь его способ выразить свое недовольство. И не пытайтесь сменить тему, пока он не будет к этому готов.

Люди, рожденные под этим знаком, чрезвычайно верные и чувствительные. Если у них появляются проблемы, позвольте им выговориться и не перебивайте их речь рассказами о себе. Очень важно проявить физическую нежность (к примеру, взять Тельца за руку, обнять его или погладить), потому что так он поймет, насколько он вам небезразличен.

Близнецы

В обычной жизни Близнецы могут быть очень непослушными, но как только возникает проблема, Близнецы тут же становятся импульсивными, реагируя на происходящее инстинктивно и очень жестоко. Не имеет значения, насколько этот человек выглядит безутешным, просто покажите ему, что эти его чувства безосновательны. Ваша задача — убедить его, что он достаточно сильный, чтобы преодолеть все трудности.

Рак

Помимо своей сверхчувствительности, представители данного знака склонны жалеть себя, что лишь усугубляется в стрессовой и сложной жизненной ситуации. Самое худшее в этом всем то, что Рак убивает себя своим чувством вины. Именно в такие моменты ваша помощь будет наиболее эффективной. Будьте нежными, как физически, так и вербально, потому что если Рак чувствует такую форму поддержки, его состояние быстро возвращается к нормальному.

Лев

Люди, рожденные под знаком Льва, очень надежны, но при виде проблемы могут перегибать палку своей излишней драматичностью. Лучшее, что вы можете сделать для Льва в такой ситуации, это позволить ему выговориться, даже если вы полностью не согласны с его доводами. Льву очень важно высказать, чего он хочет, после чего он снова станет таким как прежде.

Дева

В отличие от всех остальных знаков Зодиака, страдающих от необходимости высказывать причину своего недовольства, Дева предпочитает подходить к проблеме аналитически, размышляя над ней в стенах своего дома. Вместо того, чтобы постоянно спрашивать ее в чем проблема, лучше оставьте ее в покое. Как только она будет готова, Дева сама расскажет вам о том, что ее беспокоит.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, являются великими идеалистами, которые зачастую смотрят на жизнь сквозь розовые очки. Однако реальность редко соответствует воображаемой нами картинке, поэтому Весы не понимают, почему происходит именно так, и начинают сомневаться в себе и своих способностях. Если вы их успокоите и расскажете, почему они чувствуют себя именно так, то станете их лучшим другом. Помогите им понять, что не так и постарайтесь найти решение вместе.

Скорпион

Представители данного созвездия предпочитают сами контролировать ситуацию. А если она становится неуправляемой, Скорпион не станет просить людей о помощи, пытаясь разобраться со всем в одиночку. Однако в данном случае вам не нужно уговаривать Скорпиона успокоиться, потому что это лишь усилит степень его расстройства. Достаточно будет проявить сострадание, чтобы человек знал, что он не один.

Стрелец

Наверное, одним из самых больших недостатков этого знака является его бесчувственность. Поэтому так сложно определить, с какой стороны к Стрельцу лучше подступиться, если он оказался в трудном положении. Вместо объятий, бесконечных разговоров и выслушивания многочасовых монологов, лучше просто поговорить с ним и попытаться отвлечь разум Стрельца от того, что его гложет (но даже не мечтайте о том, чтобы превратить это в шутку).

Козерог

Люди, рожденные под данным знаком, создают видимость самодостаточности и отсутствия необходимости в чужой помощи в трудную минуту. Конечно, это неправда, вы нужны ему, чтобы он мог выговориться. Он хочет услышать от вас совет и ваше мнение, если попросит о них. Очень важно, чтобы Козерог никогда не забывал о том, что вы находитесь рядом.

Водолей

Представители этого созвездия чрезвычайно упрямые и непослушные. Они притворяются, что проблемы не существует или что она не имеет для них значения. Водолеи отлично понимают, что проблема есть, но убегают от нее, говоря всем окружающим, чтобы оставили их в покое. Не позволяйте Водолею думать, что его проблемы менее важны, чем проблемы других людей, и ни в коем случае не бросайте его одного.

Рыбы

Если Рыба расстраивается, то делает это стильно и не скрывает свои чувства. Эти люди требуют полного внимания к себе, поэтому вы должны им его дарить. Если вы знаете, что может немного улучшить их самочувствие, используйте это немедленно, потому что у Рыб действительно очень чувствительная душа, и вам следует обращаться с ней предельно осторожно.

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