Если денег стало мало, возможно, вы откупились от беды

Если вы утратили что-то материальное, не воспринимайте это как конец света. Попробуйте взглянуть на ситуацию с другой стороны…

Не надо слишком горевать, если вы что-то потеряли. Или украли у вас что-то. Или убытки случились и продолжаются. Может быть, это откуп, это плата за благополучие, здоровье, за жизнь близкого. Если бы знали, за что именно вы заплатили, вы бы прыгали от радости и считали, что дешево отделались.

Одна женщина заболела тяжелой болезнью. Врачи ее вылечили, хотя шансов было мало, а лечение было долгим и мучительным. К тому же, за время болезни пришли в упадок ее финансовые дела, странным образом пошатнулось и благополучие мужа. Ему на работе весьма ощутимо срезали зарплату. И денег в семье стало гораздо меньше, чем раньше.

Женщина очень печалилась по этому поводу. Она привыкла ездить на хорошие курорты, покупать красивые вещи… А все деньги ушли на лечение, на реабилитацию, а теперь еще и сократился доход. Но деньги — это тоже энергия. А процесс исцеления очень и очень энергозатратный. Мы же не только деньги тратим, мы прилагаем усилия и расходуем свой ресурс. И свой, и близких людей… Можно так сказать, что энергия ушла на избавление от страшной болезни. И ее хватило! Радоваться надо и наслаждаться жизнью. А курорты и красивые костюмы нужны живым и здоровым, так ведь? Потом заработаем, потом все наладится, когда укрепится полностью здоровье! В итоге, так и вышло. Здоровье вернулось, чудо произошло. И постепенно наладились финансовые дела.

Другая женщина увидела сон: в темной комнате за столом сидел мужчина. Она подошла к мужчине и отдала все свои золотые украшения, абсолютно все! И сказала почему-то: «Только сына моего не трогай!». Странный и страшный сон. Но она вспомнила этот сон только на следующий день, когда доверчивый сын-подросток по доброте пустил в квартиру мужчину. Тому якобы надо было позвонить, тогда еще не было сотовых телефонов, только домашние. И этот мужчина украл из шкатулки все золотые украшения… Мама не ругала сына, она отлично помнила свой сон. И только спрашивала мальчика, не сделал ли ему что-нибудь плохое этот вор? Нет! К счастью, все обошлось. Сон все объяснил. Заранее объяснил, заметьте. Золотыми украшениями была выкуплена жизнь ребенка.

Кто знает, какое несчастье нам грозило? Не всегда снятся вещие сны, не всегда мы знаем, какая к нам подкрадывалась болезнь и чем угрожала нам та или иная ситуация.

Мы довольно беспечно идем по жизни. И не особо задумываемся обо всяких ужасах. Но подсознание не спит никогда! Наш внутренний страж выполняет свою работу. И приносит жертвы, все оплачивает и откупается от несчастий, — делает обещанный платеж, так сказать.

Мы можем никогда не узнать, почему мы что-то потеряли или почему денег стало мало. Временно маловато, да. Но если бы мы знали, от чего именно мы откупились… Все устроено мудро и правильно. Верно говорят: «Спасибо, что взяли деньгами». Деньги мы обязательно заработаем потом. И купим, если надо, новые украшения. Есть кое-что поважнее, не так ли?

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