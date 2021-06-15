«Там, где львы добреют, шакалы наглеют»: мудрая фраза Аль Пачино о природе человеческой наглости

Культура человеку нужна для того, чтобы он умел жить рядом с другими людьми и в мире с самим собой. Но есть люди, которые воспринимают тактичность и деликатность как слабость.

Это результат воспитания?

Да, потому что ребенка формирует улица, школа и родители/генетика.

Следовательно, человек является продуктом культуры, а значит ценностей.

Если вы хорошо воспитаны, то вы под угрозой, потому что верите, что все люди такие же.

Есть хорошая пословица: «С волками жить — по-волчьи выть». Это о том, что у человека должен быть иммунитет — защита от различных типов поведения людей, находящихся рядом с ним.

Следовательно, моделируя ситуации — тренируясь, можно добиться овладения способами нейтрализации негативного поведения других на начальном этапе.

У Аль Пачино, великого американского актера, есть великолепная фраза:

«Там, где львы добреют, шакалы наглеют».

То есть там, где вы попускаете, там всегда найдется тот, кто оценит это как ошибку и воспользуется ситуацией.

У меня был знакомый, человек работал в кукольном театре. Лет под 60, милейший и добрейший человек. Как-то раз я с ним ехал с дачи и к нам подвалила группа гопников, денег пострелять.

Ну с парочкой из них еще можно было «побеседовать», но больше я бы не одолел.

Так вот, милейший дядя Игорь, который страдает от того, что на муравья наступил, объяснил ребятам по-простому, что они не правы и что допускают огромную ошибку. И что лучше бы им перейти в другой вагон и не отсвечивать.

Я был ошарашен. Никогда не слышал, как интеллигентно, культурно, без унижений достоинства и не пугая можно все объяснить ребятам.

Я его спросил, что это было? Он мне ответил, что культурным он стал, когда его в театр тетка определила работать, а до этого он был вполне себе люмпеном. В театре стало интересно, пошел учиться, общение с интересными людьми — чтение и практика по электричкам (часто возвращался один), плюс сын в 90-х был бандитом…

Понимаете, я тогда был под большим впечатлением. Как можно было несколькими фразами образумить наглых гопников и показать, кто в ситуации лев, а кто шакал….

Великая сила искусства, правы были классики…

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