2 психологических инструмента, которые помогут материализовать свои мысли в социальный успех

Почему бы не попробовать?..

Я бы мог привести десятки примеров того, как материализуются наши мысли, но остановлюсь на одном из самых курьёзных. Хотя бы потому, что анекдотичные ситуации лучше всего запоминаются. Не зря же я помню его уже почти 30 лет.

Будучи совсем ребёнком, я услышал эту историю от своего друга, который был младше меня на два года. Ржал тогда до слёз, и сейчас вспоминаю с улыбкой. Тогда он, наперекор советам матери посмотрел перед сном какой-то мультик-страшилку, а потом, укладываясь спать, никак не мог справиться с мыслями о чудовищах.

В итоге в полумраке комнаты он умудрился разглядеть нос Бабы Яги (вот уж причуды бессознательного!). Физиологическая реакция на воображаемый стимул была столь интенсивна, что он… обмочился в кровать.

А теперь вдумайтесь: то, что мы называем «просто показалось» на самом деле удивительнейший механизм, именуемый в психологии «когнитивным искажением». Мозг умеет не только создавать воображаемые объекты, но и путать их с реальными. Нос Бабы Яги был воображаемым, а кровать намочена абсолютно реально.

Если бы мы могли научиться пользоваться этим свойством мозга осознанно, то перед нами открылись бы поистине безграничные возможности.

Мы живём в мире людей. Наш успех в жизни напрямую зависит от качества общения. Качество общения — от того, как мы себя чувствуем, в каком настроении находимся, какие эмоции переживаем. Если бы мы являлись хозяевами своего настроения, то демонстрировали бы эталонную стрессоустойчивость, неутомимый энтузиазм, легко общались бы с любыми людьми, в любой обстановке чувствовали бы себя раскрепощённо, ничто не могло бы заставить нас потерять душевное равновесие…

Назову два психологических инструмента, освоение которых позволит научиться осознанно использовать инструмент воображения для раскрытия потенциала мозга и материализовывать свои мысли в социальный успех.

1. Библиотека образов

Представьте, что перед вами клавиатура, на которой не обозначена ни одна клавиша. Как с ней работать? Прежде чем пытаться поставить себе на службу своё воображение, важно понимать какие образы какую эмоциональную реакцию провоцируют.

Наблюдая за собой, умея провести связь между мыслями и эмоциями, которые они спровоцировали, мы создаём целую библиотеку образов, в которой каждый образ — это инструмент: буду думать об этом — вот такой результат получу.

2. Линза фокусировки

Нос Бабы Яги произвёл сильнейшее впечатление, потому что мозг поверил в то, что он реальный. Я сейчас скажу удивительную вещь, которая непросто укладывается в голове: мы верим в то, на чём сосредотачиваемся.

Чтобы сделать любой воображаемый образ реальным (для нашего мозга), важно сфокусировать на нём внимание. Подобно тому, как рассеянный солнечный свет собирается линзой в пучок, способный воспламенить газетный лист, наше внимание концентрирует нервную энергию на выбранном стимуле и оживляет его.

Впрочем, не спешите медитировать на портрет президента, чтобы завтра проснуться президентом. Фокусировка внимания не достигается банальным сосредоточием воли, как это показано в фильмах о мастерах боевых искусств. Для освоения этого инструмента придётся осваивать техники самовнушения, а затем в течение нескольких месяцев осваивать их.

Но если в итоге это даст нам желаемую стрессоустойчивость, самоконтроль, выдержку и, наконец, просто способность наслаждаться переживаемым мгновением бытия, отпустив все тревоги, то почему бы не попробовать?

Источник