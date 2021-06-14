«Умные живут дольше»: 4 правила продления жизни от академика Натальи Бехтеревой

Мозгу нужно работать, чтобы не ржаветь…

На 80-м году жизни у академика Натальи Петровны Бехтеревой произошел инсульт. Врачи порекомендовали полный покой. Вместо этого она начала… писать книгу.

Работала ежедневно, по жесткому графику. Это и было ее лечение. Через несколько месяцев медицинское сообщество было поражено результатом, настолько значительным было улучшение.

Ранее считалось, что на продолжительность жизни влияет 3 основных фактора:

наследственность

экология

образ жизни

Но, как оказалось, есть еще четвертый фактор! Это степень интеллектуальной нагрузки.

Ученые из Британского совета по медицинским исследованиям считают, что смертность людей, которые на протяжении всей жизни работали головой, в 4 раза ниже, чем у тех, кто не давал мозгу необходимой нагрузки.

Но одной из первых влиянием интеллектуальной нагрузки на мозг заинтересовалась именно Наталья Бехтерева. Она утверждала:

Мозгу, как и всем другим органам, нужно работать. Если же человек провел свою жизнь в «стереотипной ситуации» — подметал улицы, вытачивал детали, то в старости он будет испытывать серьезные затруднения с памятью и здоровьем.

Мало того, если мозг постоянно нагружать, то у человека любого возраста формируются новые нейронные связи. И новые нейроны!

Выходит, лозунг «Нервные клетки не восстанавливаются» безнадежно устарел. Восстанавливаются. Просто не у всех.

Как этот процесс запустить? Использовать правила умственной гигиены Натальи Бехтеревой.

Обновление

Если человек весь день стоит за конвейером, а вечером ложится на диван перед телевизором, то его мозг работает с недогрузкой. Начинает хиреть и стареть. В итоге стареет весь организм.

А новые задачи включают мозг на максимум. Трудная работа для мозга — это лекарство. Весь организм в тонусе. И эндокринная система, которая напрямую связана с процессами старения, тоже.

Интересно, может, параллельно с популярными фитнес-клубами стоит создавать и «мозговые клубы»?

Сверхзадачи и творчество

Чтобы подольше оставаться молодым, надо даже в пожилом возрасте ставить перед собой сверхзадачи: освоить компьютер, выучить новый язык, написать мемуары.

Что же такое сверхзадача? По словам Бехтеревой, это то, что для вас очень важно, чего безумно хочется, но кажется недостижимым. Ее нельзя решить стандартно, нет такой готовой матрицы. Придется включить на «полную катушку» свой творческий потенциал. И тогда оживает мозг, оживает организм.

Сравните город, в котором живут люди, ездят машины, горят огни, и — заброшенную деревню, где осталось доживать несколько стариков. Мозг, который не решает сложных задач — это и есть заброшенная деревня. Он не живет, он существует. И наоборот, творчество омолаживает — умные живут дольше.

Чтение против отупения

Самое доступное упражнение для мозгов — больше читать хорошую литературу. Хорошо подойдут кроссворды и судоку, полезно учить наизусть стихи

И наоборот, нельзя читать глупые книги, общаться с придурками, слушать плохую музыку, есть некачественную еду, смотреть бездарные фильмы.

Когда-то я работала с пациентами с затруднениями памяти, и спрашивала у них: «Вы много читаете?» — «Да, все газеты». Тогда газеты у нас были почти все одинаковые, и я отвечала: «Если не станете читать что-то другое, то я не завидую вашей старости»

Убрать приметы старости

Одна из примет старости — запустение. Вот почему до последнего стоит делать ремонт в квартире. Заодно и новую задачу решать всякий раз.

Другая примета — одиночество. Пусть это будет узкий круг, но обязательно свой круг общения. Включая общение с книгами. До последнего дня.

И третье — это только позитивные воспоминания:

Мы бьемся с жизнью, думаем: вот получим премию, купим квартиру, завоюем должность — то-то будем довольны! А запомнится навеки другое — как молодой и красивый папа играет на рояле старинный вальс «Осенний сон», а ты — кружишься, кружишься под музыку, словно лист на ветру…

На самом деле все не так сложно…

Мы не умираем, пока у нас есть цель — дождаться внуков, написать книгу, увидеть мир, заглянуть в Зазеркалье… Старости не существует, и ничего не заканчивается, пока вы сами этого не захотите.

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