Еще один мультфильм со скрытым смыслом рассказывает про Апокалипсис.

Исторически самым первым мультфильмом в мире считается «Цирк лилипутов» (The Humpty Dumpty Circus), который был показан небольшому кругу зрителей в 1898 году. Мультфильм был кукольный, 3D-модели деревянные, а в качестве рендерера использовался фотоаппарат. Оригинала, к сожалению, не сохранилось и для потомком остались только пару фотографий мультипликационных сцен.

Сначала мультики смотрели, конечно, и дети и взрослые, затем мультипликация стала развлечением большей частью детишек и пенсионеров, впадающих в детство, но с началом XXI ситуация сильно изменилась. Все началось с того, что мультфильмы стали какими-то психоделическими и отвратительными настолько, что многие люди стали тщательно выбирать, что своим детям можно показывать, а что пусть смотрят детишки чокнутых создателей очередной анимации.

Однако, время шло и проглядывая то или иное новое психоделическое безумие, люди обратили внимание, что некоторые странные мультики несут в себе колоссальную смысловую нагрузку и часто даже предсказывают события. На сегодняшний день в топе таких анимаций лидируют Симпсоны и I, Pet Goat II, но сейчас к ним, похоже, вплотную подбирается мультсериал Teen Titans Go!, то есть Юные титаны Вперед!

Мультфильм, начатый в 2013-м году как бы как продолжение одноименного сериала образца 2003-го, который, в свою очередь, являлся ремейком комиксов образца середины 1960-х.. Но, если комиксы середины прошлого века активно смотрели и дети, и туповатые взрослые, то сериал образца 2013-го многие американцы предпочитают детям не показывать. Да и недетский он какой-то, поскольку герои сериала вдруг стали зазывать народ на вакцинацию, тем самым взяв на себя роль родителей детишек.

Сюжеты и декорации в сериале тоже не сильно понятные даже взрослым с офигенным IQ и тем более непонятные лицам в возрасте 10 или менее лет. И определенным шедевром в этом плане стала серия про поход супергероев к иллюминатам:

Оригинал серии длится около 15 минут, сцена со сражением с ИИ “в логове иллюминатов” идет 3 минуты, а шокировавшие конспирологов декорации мелькают вообще секунды:

На картинке справа Ковчег Завета, о котором что-то знают в возрасте 10 лет только дети в Израиле, и то не все. А на ковчеге картинка, где снимают или космонавтов на фейковой МКС, или фейковый полет на Луну.

На картинке слева какая-то древняя книга, где какие-то лысые пучеглазые человечки что-то делают с каким-то необычным рослым существом, похожим на пойманного гиганта из конспирологических фильмов:

Еще одно странная картинка, где слева секретные агенты заключают какое-то секретное соглашение с “марсианами”, а справа вообще какая-то феерическая мистерия поклонения Золотому Тельцу:

И все это художество ради чего? Ради того, чтобы мелькнуть на экране на доли секунд? Ради доли секунды с орнаментами нет смысла напрягаться, тем не менее они прорисованы на порядок детальнее главных персонажей. При этом внизу картинки с Уолл-стрит аниматоры наваяли какое-то здание, похожее на храм, вокруг скачут инопланетяне, а справа не то дымящиеся руины, не то какие-то горящие башмаки. И все это как бы на фоне обвала фондового рынка:

В общем, по общему мнению с этим мультиком как и с I, Pet Goat II таится какая-то засада, тайное послание о будущем или что-то в этом роде. Причем, есть и удивительные параллели картинки с I, Pet Goat II – там действие тоже начинается с обвала фондового рынка, после чего появляются инопланетяне и бомбят какую-то мечеть. Но если это послание, что в этом послании есть еще?

Слева мы видим нечто, похожее на убийство Джона Кеннеди

а справа у нас какой-то странный монстр, живущий в воде. И что еще более странно – этому монстру все поклоняются, что как-то удивительно напоминает Откровение Иоанна 13:1

И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его — имена богохульные.

Так же подобный водный монстр фигурирует в других мульфильмах, например в сериале Губка Боб Квадратные Штаны. Годзилла и Ктулху – это уже вообще как бы сам собой. Но кроме как бы бога, который вылезет из Океана, которых на днях по какой-то странной причине провозгласили ПЯТЬ

в мультфильме идут и какие-то камлания вокруг Ра:

В общем, одним беглым просмотром расшифровать всё это вряд ли возможно, удивительно даже, что люди вообще обратили на все это внимание, поскольку мультфильм был перед глазами лет пять, если не больше. Однако и тем не менее тот факт, что близится крах фондовых рынков очевиден уже сейчас. Как предполагает в недавнем обзоре The End Times Forecaster это будет в районе 3-го ноября:

Приблизительно ту же дату, то есть конец октября-начало ноября, указывают и сенситивы. Как им было сказано – графику падения Dow пресса уже придумала эпическое название, он будет назваться “кривая отчаяния” или как-то так. А потом, очевидно, и появится зверь из моря о десяти рогах, которому все будит поклоняться, так что следим за развитием событий.

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