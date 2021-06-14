Ясновидящий Кшиштоф Яцковский: прогноз событий до середины июля

В ночь на 12-е июня 2021-го года известный польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский выложил новый ролик с новыми прогнозами, которые начал, правда, с прогнозов старых. Так, в одном из недавних выпусков Кшиштоф предлагал следить за господином Макроном, который, по его словам, будет “публично унижен”. И вот, с момента предсказания прошла где-то неделя и – вуаля:

Далее, после ответов на вопросы подписчиков и освещения ситуация в Польше, которая интересна только полякам, Кшиштоф перешел к вещам глобальным.

Первое глобальное, что мы скоро увидим – это два или три человека, запертые в какой-то железной коробке. Их жизнь будет под угрозой, весь мир будет следить за их спасением в прямом эфире. Что за коробка Кшиштоф точно сказать не может, поэтому речь могла бы идти о какой-то проблеме на МКС, поскольку в подводных лодках людей побольше, чем три. Возможно, что танк или бронетранспортер упадут в воду. Бронетранспортер скорее всего, поскольку, по словам Кшиштофа коробка будет как бы квадратной. Хотя мы не исключаем, что это будет что-то не имеющее аналогов, батуты и гиперзвук.