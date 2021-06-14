Ясновидящий Кшиштоф Яцковский: прогноз событий до середины июля

В ночь на 12-е июня 2021-го года известный польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский выложил новый ролик с новыми прогнозами, которые начал, правда, с прогнозов старых. Так, в одном из недавних выпусков Кшиштоф предлагал следить за господином Макроном, который, по его словам, будет “публично унижен”. И вот, с момента предсказания прошла где-то неделя и – вуаля:
Далее, после ответов на вопросы подписчиков и освещения ситуация в Польше, которая интересна только полякам, Кшиштоф перешел к вещам глобальным.
Первое глобальное, что мы скоро увидим – это два или три человека, запертые в какой-то железной коробке. Их жизнь будет под угрозой, весь мир будет следить за их спасением в прямом эфире. Что за коробка Кшиштоф точно сказать не может, поэтому речь могла бы идти о какой-то проблеме на МКС, поскольку в подводных лодках людей побольше, чем три. Возможно, что танк или бронетранспортер упадут в воду. Бронетранспортер скорее всего, поскольку, по словам Кшиштофа коробка будет как бы квадратной. Хотя мы не исключаем, что это будет что-то не имеющее аналогов, батуты и гиперзвук.
Второе глобальное пророчество о каких-то летящих огнях, за которыми все тоже будут следить. Возможно, это будет несанкционированный запуск ракет, возможно НЛО – Кшиштоф видит только группу ярких огней, которые двигаются куда-то вверх и весь мир на них с тревогой смотрит.
Третье глобальное пророчество как бы о футболе. Так, с 11 июня по 11 июля будет проходить Чемпионат Европы. Во время одной из игр что-то такое случится, что заставит созвать внезапный саммит ЕС. ЧП будет или в Барселоне, или в Петербурге.
Четвертое пророчество касается ХАМАС, боевики которого что-то учудят, но не в Израиле, а где-то в Европе, после чего в ЕС начнется какая-то ужасная драка.
Наконец, пятое пророчество – это глобальный экономический коллапс, который и без Кшиштофа обещают и многие другие сенситивы, и прославленные экономисты, и даже домохозяйки в Гондурасе, которые понимают, что сильно много денег печатать нельзя. Кшиштоф говорит про осень, когда во второй половине года экономики ряда стран посыпятся, как домино, после чего к концу года коллапс станет глобальным.
Ну и в завершение прогнозов пан Яцковский напомнил про июль-август, рекомендуя на этот период не планировать отпуска ибо в мире что-то случится и каникулы будут смазаны метаниями с выпученными глазами. То есть отдохнуть лучше до второй половины июля, после которой будут новая пандемия, военные на улицах, какие-то ограничения и все такое.
Таким образом на сегодня подтвердились два прогноза Кшиштофа: обострение на Ближнем Востоке, которое случилось весной, и господин Макрон, которого съездили по физиономии. Теперь на повестке дня футболисты, ХАМАС, ракеты, пандемия и коробка какими-то космонавтами, так что следим за развитием событий.