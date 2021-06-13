Количество сумасшедших и голых нарастает как-то стремительно

В субботу, 12 июня 2021-го года в Бруклине произошла жуткая история, о которой пишет сейчас вся пресса Нью-Йорка и многие газеты США.
История началась с того, что утром в субботу 41-летний Карл Чин лежал в кровати, болтал со своей девушкой, когда услышал за окном детский крик. Потом на землю упало что-то мягкое.
Выскочив на балкон Чин обнаружил на соседнем балконе свою соседку. Она стояла там голая, размахивала своим ребенком и орала, что устала от одиночества, от жизни и все такое.
Дети у гражданки были в возрасте двух лет и нескольких недель, одного из них она успела выбросить с балкона. Второго Чин каким-то чудом отобрал, слегка повредив гражданке руку. Девушка Чина побежала звонить в полицию и 911, упавший ребенок пострадал не критически и все как бы обошлось. Однако, вопросы остались.
На прошлой неделе вся Америка с энтузиазмом комментировала ролик из Флориды, где какая-то тетенька явилась голой в ресторан и устроила там настоящий разгром:
Приблизительно в то же время голая
Кристанна Локен Рэйчел Линн Стефансич из Плант-Сити угнала тачку и моталась по городу, уходя от бросившейся в погоню половины полиции штата. Спасти Джона Коннора удалось только взяв лихую угонщицу на таран:
Современная жизнь – штука сложная и проходит она на фоне прогресса в фармакологии, которая каждый день предлагает потребителю какие-то новые волшебные таблетки. Поэтому первое, о чем можно подумать – какие-то злоумышленники барыжат в Америке новую дурь. Как пишут в учебниках фармакологии, наука знает много препаратов, после которых людям становится жарковато и они всеми способами пытаются охладиться. Однако, сообщений от полиции про новые таблетки не поступало. Более того.
Как мы рассказывали в недавнем материале Голые люди в парламентах, на дорогах и за штурвалами самолетов. Начинается инволюция? – в мире сейчас какая-то эпидемия на публичную обнаженку: люди без штанов скачут по проезжей части, отплясывают на балконах и даже перед веб-камерами заседаний парламента.
Попутно водители жалуются на какое-то невероятное обилие чокнутых на дорогах, а Федеральное управление гражданской авиации США регистрирует какой-то исторический всплеск с чокнутыми в воздухе – сейчас за месяц серьезных инцидентов больше, чем раньше было за 10 лет. Люди скандалят, выбивают зубы другу другу и стюардессам, а у кого башню срывают совсем – ломятся в кабину к пилотам и требуют повернуть борт на Копенгаген.
Всё это позволяет предполагать какой-то коллективный психоз, в результате которого люди массово стали слетать с катушек. Связано ли это с активностью Солнца, эволюционным циклом Земли или еще с чем-то – тут мы не знаем, но что-то нам подсказывает, что количество сумасшедших вокруг будет только нарастать и скоро достигнет пика, так что следим за развитием событий.