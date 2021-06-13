Количество сумасшедших и голых нарастает как-то стремительно

В субботу, 12 июня 2021-го года в Бруклине произошла жуткая история, о которой пишет сейчас вся пресса Нью-Йорка и многие газеты США.

История началась с того, что утром в субботу 41-летний Карл Чин лежал в кровати, болтал со своей девушкой, когда услышал за окном детский крик. Потом на землю упало что-то мягкое.

Выскочив на балкон Чин обнаружил на соседнем балконе свою соседку. Она стояла там голая, размахивала своим ребенком и орала, что устала от одиночества, от жизни и все такое.