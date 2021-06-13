В Канаде построили дом необычной формы, который висит над пропастью

Дом, расположенный в Канаде, стал популярным из-за его невероятного дизайна, напоминающего игру Тетрис. Кроме этого, он расположен на скале.

Так называемый горный дом, который расположен в Ванкувере, был спроектирован иранским архитектором Миладом Эштияги. Строение состоит из блоков, которые идеально подходят друг другу.

Все блоки, из которых состоит дом, имеют огромные окна от пола до потолка и могут быть при необходимости переделаны, чтобы использовать их в качестве террас и наслаждаться захватывающим видом.