Западное побережье США находится под угрозой цунами

На Западном побережье Соединенных Штатов начались наводнения после того, как в субботу у южнотихоокеанского острова Тонга произошло мощное извержение подводного вулкана.

Вскоре после извержения было объявлено предупреждение о цунами для Тонго. Для Северного острова Новой Зеландии было выпущено консультативное заключение. CNN в Новой Зеландии (RNZ) сообщило, что цунами обрушилось на столицу Тонго Нукуалофу, затопив прибрежные дороги и недвижимость.

Национальный центр предупреждения о цунами Национальной метеорологической службы (NWS) сообщил, что в некоторых районах Западного побережья США ожидаются волны от 1 до 3 футов.