Западное побережье США находится под угрозой цунами

На Западном побережье Соединенных Штатов начались наводнения после того, как в субботу у южнотихоокеанского острова Тонга произошло мощное извержение подводного вулкана.
Вскоре после извержения было объявлено предупреждение о цунами для Тонго. Для Северного острова Новой Зеландии было выпущено консультативное заключение. CNN в Новой Зеландии (RNZ) сообщило, что цунами обрушилось на столицу Тонго Нукуалофу, затопив прибрежные дороги и недвижимость.
Национальный центр предупреждения о цунами Национальной метеорологической службы (NWS) сообщил, что в некоторых районах Западного побережья США ожидаются волны от 1 до 3 футов.
В Санта-Крус, прибрежном городе в центральной Калифорнии, в твиттере выкладывают видео повышения уровня воды.
Вода направляется дальше вглубь острова в Санта-Крус, затопляя парковку.
В Санта — Крусе ситуация ухудшается.
Пляжи в Санта-Крус пострадали от прилива воды.
Использованные источники: ZeroHedge
US West Coast Under Tsunami Threat After Undersea Volcano Eruption In South Pacific