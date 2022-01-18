Уроки из детства: 10 способов борьбы со стрессом от нашего внутреннего ребенка 1. ФАНТАЗИРУЙТЕВ детстве мы довольно часто представляем себе что-то веселое и приятное, воображаем себя сильными, умелыми, лучшими в чем-то… И все это происходит легко и естественно.Фантазируя, мы помогаем себе сохранить эту творческую искру, спонтанность и непосредственность — все это укрепляет психическое благополучие. К тому же развитое воображение позволяет легко обучиться техникам визуализации, которые, в свою очередь, также эффективны в борьбе со стрессом.2. СПИТЕ ДНЕМНекоторые дети любят «тихий час», другие его ненавидят, но почти все так или иначе спят днем. Увы, многие взрослые считают дневной сон признаком лени или апатии. На самом деле мы вполне можем позволить себе немного вздремнуть, откинувшись на спинку кресла или даже положив голову на стол, — это помогает снять напряжение и повышает нашу работоспособность.Конечно, на практике это не всегда осуществимо, но если расписание позволяет, стоит иногда разрешать себе короткий дневной сон.3. ПОЧАЩЕ ОБНИМАЙТЕСЬ С БЛИЗКИМИВспомните, как в детстве, когда нам было плохо или страшно, нас обнимала и утешала мама (или кто-то еще из родных) и нам сразу становилось легче. Мы быстро успокаивались и ощущали себя в безопасности. Не забывайте и сейчас, насколько важен телесный контакт и эмоциональная поддержка близких.4. ИГРАЙТЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИНаверняка в детстве у вас был особый друг — собака, кошка, хомячок, попугай или рыбка. Помните, какие эмоции вы испытывали, общаясь с ним? Пусть мы и взрослеем, но этот «эффект» с годами не меняется. Наоборот, исследования доказывают, что питомцы помогают бороться с гипертонией лучше, чем многие лекарства, мотивируют нас вести здоровый образ жизни и оказывают большую эмоциональную поддержку.5. ПОЙТЕВ детстве мы постоянно что-то напевали, никого не стесняясь. Часто ли мы, будучи взрослыми, позволяем себе хотя бы насвистывать мелодию? Попробуйте добавить в свою жизнь музыкальности: отдайтесь порыву и пойте — громко или тихо, при посторонних или в одиночку, когда принимаете душ. Не старайтесь попадать в ноты, а просто наслаждайтесь процессом. Пение — прекрасный, быстрый и эффективный способ борьбы со стрессом.ФОТОGetty Images6. ИГРАЙТЕ В ИГРЫВ детстве мы постоянно во что-то играли: например, в прятки, салочки, крестики-нолики, морской бой. Во взрослом возрасте у нас часто не хватает времени на развлечения, но не стоит недооценивать их потенциал в борьбе со стрессом!7. РИСУЙТЕ, ЛЕПИТЕ, ВАЯЙТЕПрактически все мы в детстве постоянно что-то рисовали. Но творческое самовыражение с помощью фломастеров, кистей, карандашей или просто пальцев, обмакнутых в краску, — занятие не только для детей и профессиональных художников. Творчество помогает нам проживать и прорабатывать эмоции, выражать себя и, конечно, снимать стресс. К тому же мы получаем осязаемый результат, который можно поставить в рамку и повесить на стену.8. ВЕДИТЕ ДНЕВНИКВ подростковом возрасте многие из нас вели дневники. Этот метод борьбы со стрессом прекрасно подходит и для взрослых, что подтверждают исследования. Попробуйте описывать свои эмоции или сны или же вести «дневник благодарности». Уверены, будете чувствовать себя лучше.9. ЗАНИМАЙТЕСЬ КОМАНДНЫМИ ВИДАМИ СПОРТАВ детстве мы постоянно делились на команды и играли — в футбол, баскетбол, волейбол, в прятки. Теперь же командные виды спорта могут принести нам двойную пользу, привнося в нашу жизнь физические нагрузки и новые возможности для общения.10. РАЗРЕШИТЕ СЕБЕ СНОВА МЕЧТАТЬ«Кем хочешь быть, когда вырастешь?» — вспомните, как обычно отвечали в детстве? А чем занимаетесь сейчас? Если ваша жизнь — один постоянный стресс, возможно, стоит вернуться к этому вопросу. Вы действительно занимаетесь тем, о чем мечтали? Представьте себе идеальную жизнь и подумайте, что вы можете сделать уже сейчас, чтобы немного приблизиться к мечте. Источник