18 января 2022 — мощное Полнолуние для самых смелых желаний В круговороте праздников и конфет от фантиков подкралось первое Полнолуние этого года, которое нацелено на волшебство и чудеса.Во-первых, сейчас идёт магическое время для гаданий. Полнолуние выпадает на Крещенский сочельник, а это значит, что всё загаданное и задуманное в этот день будет иметь огромную силу и возможности. При условии, конечно, что каждый из нас не будет сидеть дома, сложа руки.Энергия сейчас небывалая. Хочется что-то делать, решать, начинать. Мы же не зря недавно планировали прожить новый год лучше, чем старый.Мозг настроен на действия, а тут ещё и Луна с волшебным временем очень вовремя случились.Естественно, жильё, как и тело, должны быть чистыми. Влажная уборка и ванная накануне Полнолуния — вещь важная. В новый цикл с чистым пространством. Только так.Лунная вода — дополнительный источник сил космоса. Ставим стакан воды (лучше голубого цвета) на ночь на подоконник, а утром пьём, мысленно прося себе дополнительных творческих добрых сил.Так же на окне заряжаем кошелек, размещая его в открытом виде.Стараемся в этот период не выпячиваться, не укалывать других людей своим всезнайством и стремлением казаться лучше.Категорически запрещается строить козни и даже в шутку сочинять тайные замыслы о чём-то плохом, хитром.Стараемся этот период провести честно. Хотя, если что, так надо всегда делать. Никому не лжём, не пытаемся сочинить даже во спасение. Всё ровно такое, какое и есть. Ни плохое, ни хорошее. Приукрашать или преуменьшать события своими сочинялками сейчас не время.Главное — не акцентировать внимание на плохих эмоциях и не давать им пробраться внутрь тебя, настроив на подобный лад сознание.Постарайся отпустить все обиды, которые были в прошлом. Так ты их повсюду за собой таскаешь, а так они дадут тебе свободы.У тех, кому Полнолуние даёт мощные силы и хочется чего-то срочно-срочно начать, — есть все шансы — начинайте, пользуясь этим магическим крючком всемогущества. Но сделайте это мудро: сначала пропишите алгоритм действий, по которому начнёте осуществление плана.Хорошее время, чтобы пересмотреть рацион питания, включить в него больше полезного и не такого калорийного, как блюда на новогодних столах.Накануне этого Полнолуния очень хорошо будет сделать что-то такое, к чему у тебя талант или сильное желание, то есть подключить творчество, созидание. Луна это обязательно оценит и подключит к этому потоку свой канал.Для тех, кто совсем недавно встретил объект, который будоражит сердце и душу, — сейчас та волшебная пора, когда нужно выходить на свидание или встречу. Приглашайте смело!С физическими нагрузками и тяжёлой пищей ведём себя аккуратно.Конфликты, выяснение отношений на повышенных тонах и претензии — всё это убираем с глаз долой и не реагируем.Следите за своим настроением и импульсами.Берёмся и планируем лишь то, что давно с нами и подвластно. Оцениваем свои силы объективно и по-взрослому.Прописываем самое заветное желание на отдельном листочке, указываем максимальное количество подробностей, вплоть до даты исполнения, и описываем своё состояние на тот момент, когда желание осуществилось: как просыпаемся утром, в чём ходим, какое настроение, кто вокруг нас, что делаем и т.д. Кладём на окно на ночь, а в день Полнолуния убираем в ящик укромный.Всё, что загадываешь, подвергай анализу честности и правды перед самим собой!По материалам: Просто Лю