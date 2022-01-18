«Серые» пришельцы — биороботы инопланетной цивилизации

В общем все вышеперечисленное никак не вяжется с тем, что в конце 1990-х он внезапно «увлекся» тематикой НЛО, выпустил свою книгу, а также многократно участвовал в интервью популярного паранормального радио «Coast to Coast AM».
И в интервью и в книге Корсо многократно утверждал, что правительство США скрывает правду об НЛО и пришельцах, чтобы поиметь с этого свою выгоду в техническом прорыве. По его словам даже знаменитая инициатива Рейгана «Звездные войны» (Инициатива стратегической обороны) была предназначена не сколько против вражеских советских спутников, сколько против потенциального вторжения инопланетных кораблей на орбиту Земли.
Об этом можно рассуждать еще долго, но вернемся к заголовку этой статьи. В той же книге «День после Розуэлла» Корсо описывал не только обломки НЛО, но и рассказывал о тех «телах пришельцев». что были найдены в упавшем объекте и тоже тщательно изучены.
Фильм этот не подлинный, но снят он на основе подлинного и засекреченного фильма.
По словам Корсо, все признаки указывали на то, что эти «Серые» пришельцы были на самом деле не инопланетянами, а специально созданными ими для работы на иных планетах биороботами. Корсо писал, что насколько ему известно, никто и никогда вообще не видел реальных пришельцев, а все очевидцы или похищенные сталкивались лишь с большеголовыми и черноглазыми «биомашинами».
В доказательство этого Корсо описывал то, что было увидено при вскрытии тел этих «Серых». У них не обнаружилось никакой пищеварительной системы, при этом их тела были электронно связаны с элементами управления космического корабля.
«Возможно, нам следует рассмотреть эти ВБО (внеземные биологические объекты), как их указывали в отчетах о вскрытии, как гуманоидных роботов, а не как формы жизни, специально разработанные для путешествий на большие расстояния в пространстве и времени», — писал Корсо.
«Хотя врачи не могли понять, как работает с точки зрения химии их организм, они нашли, что в нем не содержится никаких неизвестных людям основных элементов. Особый интерес представляла жидкость, которая служила у них вместо крови, но также, по-видимому, регулировала функции организма, как в человеческом теле это делают выделения желез.
В этих биологических объектах кровеносная и лимфатическая системы были объединены. Если в этих системах и был какой-то обмен питательными веществами, то он мог происходить лишь через кожу или некое внешнее защитное покрытие, которое они носили, потому что у них не было пищеварительной системы и систем, через которые остатки пищи выходят из организма».