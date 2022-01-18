«Серые» пришельцы — биороботы инопланетной цивилизации

В 1997 году в США вышла книга под названием «День после Розуэлла» («The Day After Roswell»), которая тут же стала сенсацией среди уфологов и сторонников теорий заговоров.



Автором книги был Филип Джеймс Корсо, бывший военный полковник, служивший в армии США с 1942 по 1963 годы.



В книге Корсо уверял, что он лично руководил отделом, который охранял и изучал обломки НЛО, упавшего в Розуэлле (Нью-Мексико) в 1947 году и раскрывал множество тайн и загадок этого события.



Филип Джеймс Корсо и его Книга.





В том числе он уверял, что множество прорывных технических изобретений, появившихся в последующие десятилетия, такие как оптическое волокно, транзисторы, приборы ночного видения и компьютерные чипы, являлись прямым следствием изучения инопланетных технологий, применяемых в потерпевшем крушение НЛО.



В книге Корсо затронуто так много разнообразных теорий заговора, что нередко даже уфологи считали ее частично выдуманной или во многом преувеличенной. При этом сам Корсо внезапно скончался от неожиданного сердечного приступа всего через несколько месяцев после выхода своей книги. Конспирологи считают, что его попросту «убрали», потому что он рассказал много лишнего.



Полковник Корсо не страдал от психических болезней, не являлся фанатиком, у него не было навязчивых фобий. Вся его военная карьера показывает его храбрым. решительным, исполнительным и жестким командиром. В 1945 году он обеспечивал проход тысячи еврейских беженцев из Рима, во время Корейской войны он работал в разведке и отслеживал лагеря военнопленных в Северной Корее, а после войны работал сотрудником Совета национальной безопасности при Эйзенхауэре.

В общем все вышеперечисленное никак не вяжется с тем, что в конце 1990-х он внезапно «увлекся» тематикой НЛО, выпустил свою книгу, а также многократно участвовал в интервью популярного паранормального радио «Coast to Coast AM».

И в интервью и в книге Корсо многократно утверждал, что правительство США скрывает правду об НЛО и пришельцах, чтобы поиметь с этого свою выгоду в техническом прорыве. По его словам даже знаменитая инициатива Рейгана «Звездные войны» (Инициатива стратегической обороны) была предназначена не сколько против вражеских советских спутников, сколько против потенциального вторжения инопланетных кораблей на орбиту Земли.

Об этом можно рассуждать еще долго, но вернемся к заголовку этой статьи. В той же книге «День после Розуэлла» Корсо описывал не только обломки НЛО, но и рассказывал о тех «телах пришельцев». что были найдены в упавшем объекте и тоже тщательно изучены.