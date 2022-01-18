5 способов прожить 2022 год лучше, чем предыдущий: советы психологов

Четко поняв и проговорив все, что вы хотите в своей жизни улучшить или изменить, вы составите отличный план действий на весь год. Берите его в руки и действуйте! Все лучше, чем бесконечно жаловаться и чувствовать себя жертвой обстоятельств.
2. Повесьте дома подкову
Да-да, не смейтесь. Это — тоже психологический метод. Имея перед глазами какой-то предмет, ассоциирующийся у вас со счастьем и успехом, вы будете чаще вспоминать о своей силе, верить в хорошее и не сдаваться перед трудностями. Пусть это будет не подкова, а бронзовая лягушка или камень с дырочкой… Выберите себе символ счастья и положите или повесьте на видном месте. Пусть вселяет в вас уверенность!
3. Планируйте каждый свой день
Чтобы успевать больше и чувствовать удовлетворение от выполненных задач, начните планировать свои дела. Даже если вы на пенсии или домохозяйка. Заведите блокнот и вписывайте в него все, что хотите сделать за день: приготовить обед или ужин, почитать книгу, пересадить цветы… Психологи уверяют, что люди, которые планируют свою жизнь, больше успевают и имеют высокую самооценку.
4. Чаще радуйте себя
Это очень простой, но очень важный пункт, который мы чаще всего пропускаем мимо. А ведь казалось бы, что трудного в том, чтобы каждый день делать зарядку, красиво сервировать стол, наряжаться — даже дома, слушать любимую музыку, читать приятные книги или ходить на выставки? Но разве мы заботимся о себе и радуем себя постоянно? Чаще мы заботимся о близких и радуем их, а не себя. Но стоит вам начать уделять себе больше внимания, качество жизни тут же повысится, как возрастет и уровень счастья. Попробуйте!
5. Тренируйте мозг
С возрастом наш мозг утрачивает ту скорость и подвижность, которую имел в юности. Вот почему так важно постоянно поддерживать его в тонусе. Не ограничиваться просмотрами одного только телевизора, а наполнять голову какой-то новой информацией. Если вы обратите внимание, многие известные люди после 50-ти начинают учить иностранные языки, заниматься гимнастикой, посещать кружки по интересам, находят себе новое хобби… Все для того, чтобы тренировать мозг. Любой психологий скажет вам: подвижный бодрый мозг — залог долгой молодости!
Источник