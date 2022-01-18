5 способов прожить 2022 год лучше, чем предыдущий: советы психологов

Говорят, первые 12 дней после Нового года нужно прожить максимально весело и ярко. Тогда весь следующий год будет прекрасным! И хотя никакого научного обоснования этому нет, психологи уверяют, что человек, веря в это, подсознательно программирует себя на успех и начинает верить в хорошее.



Как сделать 2022 год счастливым и продуктивным

А вот еще несколько полезных способов сделать 2022 год максимально счастливым и продуктивным.

1. Осознайте, что вы хотите в этой жизни

Очень часто мы жалуемся на нехватку денег, свободного времени или надоевшего супруга. И прекрасно осознаем, КАК МЫ НЕ ХОТИМ ЖИТЬ. При этом плохо представляем, КАК МЫ ХОТИМ ЖИТЬ в идеале. И если отстраниться от проблем и жалоб, а сфокусироваться на том, чего же вы хотите, то можно составить целый список мечт.

Четко поняв и проговорив все, что вы хотите в своей жизни улучшить или изменить, вы составите отличный план действий на весь год. Берите его в руки и действуйте! Все лучше, чем бесконечно жаловаться и чувствовать себя жертвой обстоятельств.

2. Повесьте дома подкову

Да-да, не смейтесь. Это — тоже психологический метод. Имея перед глазами какой-то предмет, ассоциирующийся у вас со счастьем и успехом, вы будете чаще вспоминать о своей силе, верить в хорошее и не сдаваться перед трудностями. Пусть это будет не подкова, а бронзовая лягушка или камень с дырочкой… Выберите себе символ счастья и положите или повесьте на видном месте. Пусть вселяет в вас уверенность!