Закон трех: получайте втрое больше, чем даете

Закон трех, который используется как правило или для усилия силы аффирмаций, основывается на простой и эффективной заповеди: «Все, что вы сделали, возвратится к вам в трехкратном размере».
Эту заповедь можно интерпретировать двумя способами:
- В первом случае предполагается, что вам будет возвращены все ваши действия, положительные и негативные, какие бы категории своей личности вы не задействовали — ум, эмоции или физический план.
- Во втором случае речь идет о следующем: все, что вы думаете, делаете и чувствуете, наполнено определенным энергетическим зарядом — со знаком либо плюс, либо минус. И этот заряд обязательно вернется отправителю, но с утроенной силой.
Эти следствия, вытекающие из Закона трех, побуждают подвергать детальному анализу все, что мы говорим и думаем, поскольку от этого будет зависеть то, какую энергию мы посылаем во Вселенную.
Поэтому, если все ваши поступки, мысли и чувства будут наполнены любовью и гармонией, вам все это вернется в тройном размере. Точно в таком же троекратном размере вы получите весь исходящий от вас негатив.
Конечно, нельзя застраховаться от того, что однажды в вашей жизни не возникнут ситуации, которые спровоцируют совершать негативные поступки. В подобных обстоятельствах Закон трех проявляет себя как обучающий урок, который напоминает вам о допущенных ошибках. То есть о наказании речь не идет.
Так что никогда не забывайте: все, что вы говорите и думаете, наполнено энергией и вибрацией особой частоты. Если вы отправите во Вселенную низкочастотные вибрации, обратно вы получите вибрации с тем же зарядом, но с трехкратной интенсивностью. А если она воспримет высокочастотные, позитивные вибрации, то вы их так же получите в трехкратном размере.