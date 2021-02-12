Закон трех: получайте втрое больше, чем даете

Закон трех, который используется как правило или для усилия силы аффирмаций, основывается на простой и эффективной заповеди: «Все, что вы сделали, возвратится к вам в трехкратном размере».

Эту заповедь можно интерпретировать двумя способами:

В первом случае предполагается, что вам будет возвращены все ваши действия, положительные и негативные, какие бы категории своей личности вы не задействовали — ум, эмоции или физический план.

Во втором случае речь идет о следующем: все, что вы думаете, делаете и чувствуете, наполнено определенным энергетическим зарядом — со знаком либо плюс, либо минус. И этот заряд обязательно вернется отправителю, но с утроенной силой.

Эти следствия, вытекающие из Закона трех, побуждают подвергать детальному анализу все, что мы говорим и думаем, поскольку от этого будет зависеть то, какую энергию мы посылаем во Вселенную.