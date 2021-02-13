Три буддийских концепции, которые помогут контролировать эмоции

Даже если вы совершенно нерелигиозный человек, вам все же стоит присмотреться к некоторым буддийским концепциям, так как они способны помочь вам заглушить негативный голос разума и взять под контроль токсичные эмоции с помощью медитации и позитивного внутреннего диалога.
Каким бы странным это ни показалось бы вам, мир эмоций – это одна из тех областей, где буддизм и западная психология имеют наибольшее количество точек соприкосновения.
Так, к примеру, оба подхода ведут нас к пониманию того простого факта, что наши эмоции открывают отличный путь к самопознанию. Ну а это, в свою очередь, помогает заниматься самосовершенствованием, а также быть верным своим моральным установкам и убеждениям.
Если мы обратим внимание на эти буддийские концепции, и применим их к своей жизни, то сможем не только улучшить свое физическое и психологическое здоровье, но и обрести куда более глубокое и полное понимание нашей истинной природы.
Вдобавок следует отметить, что такие практики, как медитация, вовсе не просто так включены во многие методики личностного развития и используются психотерапевтами. Медитация является эффективным способом контроля двух сил, превращающих нашу жизнь в настоящий ад: стресса и тревожности.
В это статье мы познакомим вас с тремя ключевыми аспектами сущности буддизма, позволяющими вам по-новому взглянуть на свои эмоции и многому у них научиться.
Привязанность к страданиям или свобода быть счастливыми: выбирать вам
На пути к большей свободе и мудрости не обойтись без того, чтобы признать, что мы испытываем определенные эмоции, и взглянуть им прямо в глаза.
Кроме всего прочего, это помогает вспомнить обо всем, что случилось с нами в прошлом и происходит прямо сейчас, наполнить эти истории смыслом и, возможно, даже проработать с помощью психотерапии.
Однако буддисты считают, что нам следует подходить ко всему этому несколько иначе: они утверждают, что нам стоит понемногу учиться «умерять» и «заглушать» свои негативные эмоции, но не закрывая на них глаза, а с помощью практики позитивного внутреннего диалога и медитации.
Вдобавок, основы буддизма помогают осознать, что, пользуясь нашим привычным подходом к взаимодействию с собственными эмоциями, мы зачастую совершаем серьезные ошибки, существенно влияющие на нашу жизнь.
К примеру, многие из нас верят, что счастье можно обрести из внешних источников, будь то партнер, место обитания или какое-то имущество. Однако подобный материализм, или зацикливание нашего внимания на том, что нам не принадлежит, и что мы вовсе не обязательно сможем заполучить, на деле лишь ведет нас к несчастью.
Ведь настоящее чувство счастья и благополучия можно найти не где-то там вовне, а лишь внутри собственной души. Да-да, мы можем найти его в собственной душе и разуме, если взглянем на них через призму спокойствия, уравновешенности и принятия себя.
Именно поэтому, если мы хотим научиться контролировать эмоции, стоит начать практиковать большую отстраненность от материального мира.
Когда мы хотя бы в небольшой степени избавляемся от склонности печалиться и горевать из-за всех тех вещей и людей, о которых мы мечтаем, которых у нас нет, или которые, как мы убеждены, должны у нас быть, мы сможем, наконец, открыть глаза, и увидеть то, что у нас есть на самом деле, здесь и сейчас. Лишь тогда мы сможем научиться быть счастливыми с тем, что у нас уже есть, и такими, какие мы есть на самом деле.
Взращивание терпения и любви
Современное общество живет в невероятно быстром темпе, окружая нас со всех сторон множеством самых разных стимулов, переполняющих чувства и заставляющих забыть о главном.
К примеру, многие достижения современной науки и техники приучили нас к тому, что все в нашей жизни должно происходить мгновенно или почти мгновенно – и не только в нашей. Мы искренне убеждены в том, что на любые сообщения мы должны отвечать как можно быстрее. А если нам понадобится положительное подтверждение собственной значимости в виде «лайков» или комментариев, то все, что нам для этого нужно – это загрузить пару фото в социальные сети.
Только вот… на самом деле жизнь устроена совсем не так. Она идет вперед в своем собственном ритме. И настоящие, глубокие и крепкие отношения можно создать лишь благодаря медленной магии дней, сменяющих дни, терпения, уважения и спокойной, мудрой привязанности.
И если мы научимся быть более терпеливыми в этом суматошном мире, то с удивлением осознаем, что это заодно утихомирит и такие наши эмоции как гнев, зависть, ярость и раздражение.
Негативные эмоциональные состояния – к примеру, тревожность и стресс – по большей части являются следствием именно этой нашей тяги к мгновенности. Они порождены нашим страхом перед завтрашним днем, а также необходимость двигаться в неизвестное и неопределенное будущее.
Так давайте же научимся принимать настоящее через терпение, и это поможет нам избавиться от страха перед будущем.
Важность отключение собственного эго
Всем нам знакомы люди, которые, как кажется, с рождения обозлены на весь мир.
Да-да, это те самые вечно ворчливые и мрачные личности, которых ничто и никогда не устраивает. Ничто не соответствует их невероятно завышенным ожиданиям, ничто не дотягивает до их моральных, эмоциональных или психологических стандартов.
Они устанавливают для окружающего мира настолько высокую планку и обладают настолько раздутым эго, что весь мир кажется для них недостаточно большим и значительным. Более того, они искренне убеждены в злонамеренности этого мира, который постоянно строит против них козни.
Стоит ли удивляться, что подобный подход к жизни делает их существование жалким и заставляет чувствовать себя так, будто они одни во всем мире.
«Отключить» свое эго не так-то просто. И причина этого весьма проста – как правило, мы с легкостью распознаем его в окружающих, но, когда дело доходит до самих себя… Тут-то наш детектор эго и выходит из строя.
Впрочем, не отчаивайтесь, так как вы всегда можете воспользоваться этими простыми стратегиями, которые помогут распознать, взять под контроль и успокоить ваше эго:
- Прежде всего вы должны осознать, как именно ваши слова и поступки влияют на окружающих.
- После этого вы должны открыть глаза на ваши недостатки, ошибки и слабости.
- За этим следует понимание того, что окружающие вовсе не обязаны быть такими, какими вам хочется, делать то, что вам нужно, или удовлетворять ваши потребности.
- Ничего не ожидайте от других людей. Вместе этого направляйте свои ожидания на себя. Так вы сможете обрести истинный баланс и спокойствие.
- Вам нужно не только научиться принимать свои недостатки, как часть того, что делает вас вами, но и научиться видеть добро во всех, кто вас окружает.
Что можно сказать в завершение? Основы буддизма предлагают нам очень интересный подход к управлению нашими эмоциями.
Их наибольшее преимущество в том, что они стимулируют наше самопознание, подталкивая к осознанию того, что счастье таится в глубинах нашей души.
Так что начните работать над собою прямо сейчас, и это окупится стократ!