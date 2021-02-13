Три буддийских концепции, которые помогут контролировать эмоции

Даже если вы совершенно нерелигиозный человек, вам все же стоит присмотреться к некоторым буддийским концепциям, так как они способны помочь вам заглушить негативный голос разума и взять под контроль токсичные эмоции с помощью медитации и позитивного внутреннего диалога.

Каким бы странным это ни показалось бы вам, мир эмоций – это одна из тех областей, где буддизм и западная психология имеют наибольшее количество точек соприкосновения.

Так, к примеру, оба подхода ведут нас к пониманию того простого факта, что наши эмоции открывают отличный путь к самопознанию. Ну а это, в свою очередь, помогает заниматься самосовершенствованием, а также быть верным своим моральным установкам и убеждениям.

Если мы обратим внимание на эти буддийские концепции, и применим их к своей жизни, то сможем не только улучшить свое физическое и психологическое здоровье, но и обрести куда более глубокое и полное понимание нашей истинной природы.

Вдобавок следует отметить, что такие практики, как медитация, вовсе не просто так включены во многие методики личностного развития и используются психотерапевтами. Медитация является эффективным способом контроля двух сил, превращающих нашу жизнь в настоящий ад: стресса и тревожности.

В это статье мы познакомим вас с тремя ключевыми аспектами сущности буддизма, позволяющими вам по-новому взглянуть на свои эмоции и многому у них научиться.

Привязанность к страданиям или свобода быть счастливыми: выбирать вам

На пути к большей свободе и мудрости не обойтись без того, чтобы признать, что мы испытываем определенные эмоции, и взглянуть им прямо в глаза.

Кроме всего прочего, это помогает вспомнить обо всем, что случилось с нами в прошлом и происходит прямо сейчас, наполнить эти истории смыслом и, возможно, даже проработать с помощью психотерапии.

Однако буддисты считают, что нам следует подходить ко всему этому несколько иначе: они утверждают, что нам стоит понемногу учиться «умерять» и «заглушать» свои негативные эмоции, но не закрывая на них глаза, а с помощью практики позитивного внутреннего диалога и медитации.

Вдобавок, основы буддизма помогают осознать, что, пользуясь нашим привычным подходом к взаимодействию с собственными эмоциями, мы зачастую совершаем серьезные ошибки, существенно влияющие на нашу жизнь.

К примеру, многие из нас верят, что счастье можно обрести из внешних источников, будь то партнер, место обитания или какое-то имущество. Однако подобный материализм, или зацикливание нашего внимания на том, что нам не принадлежит, и что мы вовсе не обязательно сможем заполучить, на деле лишь ведет нас к несчастью.

Ведь настоящее чувство счастья и благополучия можно найти не где-то там вовне, а лишь внутри собственной души. Да-да, мы можем найти его в собственной душе и разуме, если взглянем на них через призму спокойствия, уравновешенности и принятия себя.

Именно поэтому, если мы хотим научиться контролировать эмоции, стоит начать практиковать большую отстраненность от материального мира.

Когда мы хотя бы в небольшой степени избавляемся от склонности печалиться и горевать из-за всех тех вещей и людей, о которых мы мечтаем, которых у нас нет, или которые, как мы убеждены, должны у нас быть, мы сможем, наконец, открыть глаза, и увидеть то, что у нас есть на самом деле, здесь и сейчас. Лишь тогда мы сможем научиться быть счастливыми с тем, что у нас уже есть, и такими, какие мы есть на самом деле.

Взращивание терпения и любви

Современное общество живет в невероятно быстром темпе, окружая нас со всех сторон множеством самых разных стимулов, переполняющих чувства и заставляющих забыть о главном.

К примеру, многие достижения современной науки и техники приучили нас к тому, что все в нашей жизни должно происходить мгновенно или почти мгновенно – и не только в нашей. Мы искренне убеждены в том, что на любые сообщения мы должны отвечать как можно быстрее. А если нам понадобится положительное подтверждение собственной значимости в виде «лайков» или комментариев, то все, что нам для этого нужно – это загрузить пару фото в социальные сети.

Только вот… на самом деле жизнь устроена совсем не так. Она идет вперед в своем собственном ритме. И настоящие, глубокие и крепкие отношения можно создать лишь благодаря медленной магии дней, сменяющих дни, терпения, уважения и спокойной, мудрой привязанности.

И если мы научимся быть более терпеливыми в этом суматошном мире, то с удивлением осознаем, что это заодно утихомирит и такие наши эмоции как гнев, зависть, ярость и раздражение.

Негативные эмоциональные состояния – к примеру, тревожность и стресс – по большей части являются следствием именно этой нашей тяги к мгновенности. Они порождены нашим страхом перед завтрашним днем, а также необходимость двигаться в неизвестное и неопределенное будущее.

Так давайте же научимся принимать настоящее через терпение, и это поможет нам избавиться от страха перед будущем.

Важность отключение собственного эго

Всем нам знакомы люди, которые, как кажется, с рождения обозлены на весь мир.

Да-да, это те самые вечно ворчливые и мрачные личности, которых ничто и никогда не устраивает. Ничто не соответствует их невероятно завышенным ожиданиям, ничто не дотягивает до их моральных, эмоциональных или психологических стандартов.

Они устанавливают для окружающего мира настолько высокую планку и обладают настолько раздутым эго, что весь мир кажется для них недостаточно большим и значительным. Более того, они искренне убеждены в злонамеренности этого мира, который постоянно строит против них козни.

Стоит ли удивляться, что подобный подход к жизни делает их существование жалким и заставляет чувствовать себя так, будто они одни во всем мире.

«Отключить» свое эго не так-то просто. И причина этого весьма проста – как правило, мы с легкостью распознаем его в окружающих, но, когда дело доходит до самих себя… Тут-то наш детектор эго и выходит из строя.

Впрочем, не отчаивайтесь, так как вы всегда можете воспользоваться этими простыми стратегиями, которые помогут распознать, взять под контроль и успокоить ваше эго:

Прежде всего вы должны осознать, как именно ваши слова и поступки влияют на окружающих.

После этого вы должны открыть глаза на ваши недостатки, ошибки и слабости.

За этим следует понимание того, что окружающие вовсе не обязаны быть такими, какими вам хочется, делать то, что вам нужно, или удовлетворять ваши потребности.

Ничего не ожидайте от других людей. Вместе этого направляйте свои ожидания на себя. Так вы сможете обрести истинный баланс и спокойствие.

Вам нужно не только научиться принимать свои недостатки, как часть того, что делает вас вами, но и научиться видеть добро во всех, кто вас окружает.

Что можно сказать в завершение? Основы буддизма предлагают нам очень интересный подход к управлению нашими эмоциями.

Их наибольшее преимущество в том, что они стимулируют наше самопознание, подталкивая к осознанию того, что счастье таится в глубинах нашей души.

Так что начните работать над собою прямо сейчас, и это окупится стократ!

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