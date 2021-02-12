«Японский Уоррен Баффетт» Вахей Такэда: главный секрет успешности, богатства и счастья

Настоящим секретом счастливой жизни является вовсе не миллионное состояние. Вдумайтесь сами, мы часто слышим, как люди говорят, что им нужно больше денег, и вместе с тем редко кто говорит, что денег у них слишком много, или хотя бы что их достаточно.

За те 30 лет, что я изучаю связь денег и счастья, мне еще не доводилось встречать более необычного и замечательного человека, чем японский предприниматель и инвестор Вахей Такэда. Он был истинно счастливым человеком, и перед смертью научил меня тому, как прожить по-настоящему успешную и осмысленную жизнь.

«Победить в погоне за деньгами почти невозможно», — однажды сказал мне Такэда, сравнив эту погоню с бейсболом. Даже если к концу девятого иннинга вы выигрываете, это еще не значит, что вся игра останется за вами.