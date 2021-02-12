«Японский Уоррен Баффетт» Вахей Такэда: главный секрет успешности, богатства и счастья

Настоящим секретом счастливой жизни является вовсе не миллионное состояние. Вдумайтесь сами, мы часто слышим, как люди говорят, что им нужно больше денег, и вместе с тем редко кто говорит, что денег у них слишком много, или хотя бы что их достаточно.
За те 30 лет, что я изучаю связь денег и счастья, мне еще не доводилось встречать более необычного и замечательного человека, чем японский предприниматель и инвестор Вахей Такэда. Он был истинно счастливым человеком, и перед смертью научил меня тому, как прожить по-настоящему успешную и осмысленную жизнь.
«Победить в погоне за деньгами почти невозможно», — однажды сказал мне Такэда, сравнив эту погоню с бейсболом. Даже если к концу девятого иннинга вы выигрываете, это еще не значит, что вся игра останется за вами.
То же самое, по его словам, можно сказать и о накоплении денег. Даже если к 30 или 40 годам вы собрали огромное состояние, это еще не означает, что вы не можете остаться нищим на старости лет — ведь как знать, какая катастрофа ожидает вас в будущем.
Японский «Уоррен Баффетт»
Этого человека вовсе не просто так называли «японским «Уорреном Баффеттом», ведь он по праву считался одним из самых успешных и известных инвесторов в своей стране.
В 2006 Такэда был в первой десятке акционеров более чем 100 успешных компаний, и стоимость его пакета акция составляла более 30 миллиардов йен, что сделало его частным инвестором Японии № 1, и прославило не только на всю Японию, но и на весь мир.
Кроме того, Такэда был основателем компании «Takeda Confectionery», ворвавшейся на рынок сладостей с продуктом «Tamago Boro» — небольшими печеньями в виде яиц.
Стоит отметить, что если вы посетите одну из фабрик компании, то увидите, как персонал во время работы слушает приятную музыку и детские голоса, поющие «аригато» («спасибо» на японском).
Такэда верил, что это в очередной раз напоминает персоналу предприятия о том, что именно их самоотверженная работа помогает компании добиваться успеха.
Кстати, именно эта традиция объясняет, почему печенье «Tamago Boro» продается, как «печенье, миллион раз слышавшее «спасибо»).
«Маро» — ключ к счастливой жизни, полной изобилия
Все это является следствием личной философии Такэды, которую он назвал «маро» — сокращение от японского слова «магокоро», которое переводится как «искреннее сердце». У вас есть «маро», если ваши намерения чисты и искренни, и вы живете в соответствии со своими убеждениями.
Сущностью «маро» является внутренний покой и благодарность. И я точно знаю, что добился своего нынешнего успеха в результате постоянных напоминаний Такэды о том, что «маро» и постоянная благодарность должны стать смыслом жизни.
После успеха Такэды в кондитерском бизнесе он решил посвятить больше времени помощи малому бизнесу, после чего его прозвали «общественным филантропом».
На протяжении своей феноменальной карьеры Такэда вдохновил тысячи людей на то, чтобы стать более щедрыми и открытыми, и, таким образом, активизировать денежные потоки, поступающие как к ним, так и от них.
Он верил в то, что именно доброта и щедрость являются ключами к счастью и процветанию.
Как достичь состояния «маро»
Те, кому удалось войти в состояние «маро», начинают автоматически создавать взаимовыгодные ситуации как для себя, так и для всех, кто их окружает.
Когда вы улучшаете свое «маро», то, как считал Такэда, с вами происходит три вещи:
- Вы становитесь более харизматичными и начинаете излучать позитивную энергию. Это помогает вам окружить себя хорошими людьми и полезными вещами, которые запускают цикл счастья и изобилия в вашей жизни.
- У вас появляется куда больше сил и энергии для того, чтобы добиваться действительно важных для вас целей. Вы вступаете в тесные отношения с собственной интуицией и намного лучше, чем раньше, понимаете, как вам действительно стоит жить. И, так как вы занимаетесь тем, что вам действительно по душе, то постоянно открываете для себя двери к новым и восхитительным возможностям.
- Вы становитесь благодарными своей судьбе за то, что у вас есть, и куда чаще, чем раньше, говорите «спасибо». И поскольку благодарность заразна ничуть не менее простуды, когда вы начнете это делать, окружающие люди тоже начнут впускать в свою жизнь больше благодарности и изобилия.