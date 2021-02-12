Археологи нашли ворота завоевателя Вавилона Кира Великого

Археологи обнаружили в Иране монументальные ворота «Пардис Парсе» с сотнями цветных глазурованных кирпичей с фрагментами мифических крылатых животных на окрестностях древнего города Персеполис.



Об этом передает издание Sedayemiras.

Отмечается, что знаменитые ворота были возведены во время правления персидского царя Кира II Великого (559-529 гг. до н.э.) и его сына Камбиса (521-529 гг. до н.э.) до прихода Дария к власти в 521 г. до н.э.

Исследователи убеждены, что их построили в честь завоевания Вавилона после 539 года до нашей эры войском Кира Великого.