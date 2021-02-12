Опубликована информация о экспедиции нацистов в Антарктику

Опубликованы детали секретной экспедиции нацистов в Антарктиду в 1938 году — их в своей книге «Антарктида. Неизвестные и невероятные истории белого континента» описали Томас Бальмаседа и Августина Ларреа.



Выдержки из произведения обнародовала онлайн-газета elDiario.es.

Бальмаседа и Ларреа пишут, что 17 декабря из Гамбурга вышло судно «Швабенланд», оснащенное по последнему слову техники, с экипажем из 82 человек. Вместе с ними в Антарктиду были отправлены гидросамолеты «Бореас» и «Пассат», которые могли использоваться при температуре ниже 50 градусов Цельсия, и провизия на время путешествия. «Прощаясь с немецкими землями, рейхсминистр Рудольф Гесс, заместитель Гитлера [в партии], приветствовал «Швабенланд», напомнив о важности миссии для плана Третьего рейха», — говорится в книге.

Утверждается, что нацисты нацелились на Антарктиду по нескольким причинам. Во-первых, континент был «геостратегически привлекательным» — после Первой мировой войны Германии были необходимы новые базы в Южном полушарии. Во-вторых, регион имел коммерческую ценность для нацистов — с 1920-х годов китовый жир был важен для Германии, его добавляли в продукты питания и чистящие средства. Потеря колоний, где добывались растительные и животные жиры, вынудила власти искать новые источники масла.