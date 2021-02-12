Как исцелить свое тело – согласно знаку Зодиака

Издавна врачи использовали энергию Вселенной для того, чтобы лучше помогать своим пациентам и усиливать свои навыки. Хоть в наши дни подобное никто не практикует, мы все же можем использовать древние практики, чтобы научится чему-то новому.

Согласно астрологии, каждый знак Зодиака отвечает за определенную часть тела, и если с этой частью есть проблемы, их можно решить, правильно направив энергию.

Часть тела: Овен управляет головой, волосами и лицом.

Энергия: Энергия Овна связана с лидерством, амбициями и самоопределением. Также она управляет такими эмоциями как гнев, уверенность и смелость.

Дисбаланс: Дисбаланс энергии Овна может проявляться в виде головных болей, низкой самооценки и насморка. Также на дисбаланс могут указывать проблемы с кожей, такие так прыщи, экзема и сыпь, а также выпадение волос.

Лечение: Этот знак Зодиака олицетворяет то, что нужно уметь за себя постоять и жить так, как хочется. Если в последнее время вы прятались в тени или слишком часто прислушивались к своему эго, то настало время вернуть баланс. Возможно, вам стоит перестать себя накручивать, немного притормозить и обратить внимание на окружающий мир.

Телец

Часть тела: Телец управляет шеей, горлом, щитовидной железой, миндалинами и верхней частью спины.

Энергия: Энергия Тельца заключается в постоянстве и стабильности. Она управляет материальным и физическим имуществом, а также чувством безопасности и уверенности в себе.

Дисбаланс: Дисбаланс энергии Тельца проявляется в виде боли в шее или горле, хриплого голоса или боли в верхней части спины. Также у представителей этого знака может появиться ощущение, что они запутались или страх лишиться чего-либо.

Лечение: Для Тельцов важна практичность, ведь она помогает им сохранить стабильность и организованность в жизни. Если вы не чувствуете стабильности, или кажется, что вы оказались в какой-то петле, то, возможно, вам стоит обратить внимание на свое горло и шею. Попробуйте носить синие кристаллы, заниматься пением или же внести изменения в свое окружение.

Близнецы

Часть тела: мозг, мысли, мимика.

Энергия: Близнецы выражают себя и организовывают свои мысли таким образом, чтобы они были понятны другим людям. Представители этого знака Зодиака – прекрасные собеседники, писатели и ораторы.

Дисбаланс: Во время энергетического дисбаланса у Близнецов возникают беспорядочные мысли, сбивающие с толку. Также дисбаланс может заставить их сплетничать и говорить что-либо, совершенно не подумав.

Лечение: Наиболее эффективными способами являются медитация и ведение дневника. Это помогает сохранить сознание в спокойном состоянии и избавиться от навязчивых повторяющихся мыслей.

Рак

Часть тела: грудная клетка, грудь и область сердца.

Энергия: Энергия Рака направлена на то, чтобы свободно выражать свои эмоции и чувства. Также эта энергия наполняет вас сочувствием, вызывая желание помогать другим.

Дисбаланс: Дисбаланс энергии Рака проявляется в ощущении растерянности, неконтролируемых эмоциях, изнеможении, раздражительности и желании быть в одиночестве. Также часто встречаются такие проблемы как кашель, боль в груди и «заедание» эмоциональных проблем.

Лечение: В таком случае будут полезны дыхательные упражнения, физическая активность и прогулки на свежем воздухе. Также вы можете почувствовать себя лучше, помогая другим.

Лев

Часть тела: сердце и верхняя часть спины.

Энергия: Львы всегда остаются верными самим себе, и их энергия проявляется в уверенности, гордости и стремлении выражать себя так, как им того хочется.

Дисбаланс: Дисбаланс энергии Льва проявляется в виде проблем с сердцем, эмоциональной недоступности, низкой самооценки, застенчивости или зацикленности на страхах.

Лечение: Решить эту проблему можно с помощью творчества. Живопись, поэзия, музыка, театр – вариантов множество. Йога поможет раскрыть область сердца, точно так же, как и разговоры о своих чувствах с близкими людьми.

Дева

Часть тела: живот и желудочно-кишечный тракт.

Энергия: Девы упрямы, устойчивы и мотивируют вас двигаться вперед невзирая на трудности. Их энергия позволяет замечать даже самые незначительные детали в жизни.

Дисбаланс: Дисбаланс энергии Девы может проявляться в виде запоров, плохого пищеварения, постоянных диет и пищевых расстройств. Также возможно навязчивое поведение и упрямство.

Лечение: Очень важно, чтобы вы научились не возлагать на себя неоправданно высокие ожидания. Успокойтесь и постарайтесь разобраться с мыслями, которые в последнее время вас беспокоят. Чтобы добиться умиротворения, займитесь творчеством, спортом или медитацией.

Весы

Часть тела: почки, мочевой пузырь и поясница.

Энергия: Энергия Весов заключается в личных взаимоотношениях, а также в развитии вместе с другими людьми и с их помощью.

Дисбаланс: Дисбаланс проявляется либо в желании изолироваться от всех, либо в слишком сильной зависимости от других. Также типичны такие симптомы как инфекции мочевого пузыря, частое мочеиспускание и боли в пояснице.

Лечение: Вам необходимо научится идти на компромисс и думать о других. Если, с другой стороны, вы слишком сильно от кого-то зависите, то, возможно, настало время задуматься о независимости и набраться собственных сил.

Скорпион

Часть тела: половые органы.

Энергия: Заключается в способности трансформироваться и извлекать уроки из жизненного опыта. Также энергия Скорпиона связана с тем, чтобы открыть свое темную сторону и наполнить ее светом.

Дисбаланс: Дисбаланс энергии часто приводит к тому, что кардинальные и внезапные перемены сбивают с толку. Также он может проявляться в виде депрессии, ЗППП и повышенного или пониженного либидо.

Лечение: Чтобы сбалансировать энергию Скорпиона, примите перемены и разберитесь с темной стороной своей личности. Медитация и тантра могут вам в этом помочь. Проведите время на берегу моря или озера. Это позволит перезарядиться и избавиться от эмоционального груза.

Стрелец

Часть тела: печень и бедра.

Энергия: Энергия Стрельца заключается в желании учить, учиться и открывать что-то новое. Они всегда готовы отправиться в приключение, которое позволит им лучше понять жизнь и окружающий мир.

Дисбаланс: Дисбаланс энергии Стрельца проявляется в виде заболеваний печени, боли в области бедер, беспокойного состояния и злоупотребления чем-либо. С другой стороны, он может также провялятся в пассивности и нежелании расширить свой кругозор и сохранять непредвзятое отношение к чему-либо.

Лечение: Лучший способ вернуть баланс – отправиться в путешествие и научиться чему-то новому, что позволит расширить ваш кругозор. Также попробуйте занятия спортом или чем-то, что для вас совершенно нетипично.

Козерог

Часть тела: зубы, кости и колени.

Энергия: Энергия Козерога заключается в том, чтобы делать все организованно и практично. Она амбициозна и мотивирует добиваться задуманного и создавать.

Дисбаланс: Дисбаланс может проявляться в виде переутомления, проблем с коленями, кариеса или зубной боли. Он может привести к тому, что вы начнете оказывать на себя слишком сильное давление и уйдете с головой в работу, только чтобы убежать от эмоций.

Лечение: Притормозите, сделайте паузу и пересмотрите свои цели. Поменяйте свой график, оставив в нем больше времени для отдыха, а не для работы. Медитируйте, занимайтесь йогой или заведите дневник – это все также поможет вернуть баланс.

Водолей

Часть тела: щиколотки и нервная система.

Энергия: Энергия Водолея оригинальна и эволюционна, она позволяет увидеть общую картину и оставаться гуманным.

Дисбаланс: Дисбаланс энергии Водолея может заставить вас почувствовать себя «безумным ученым» и утратить связь с реальным миром. Может возникнуть боль в лодыжке, чувство тревоги и даже паническая атака.

Лечение: Крайне важно, чтобы вы продолжали работать над воплощением своих идей, понимали, как ваши творения могут вписаться в общую картину и помогали другим, а не только себе. Делайте то, что вдохновляет и приносит удовольствие. Окружите себя единомышленниками, которые могут научить вас чему-то полезному.

Рыбы

Часть тела: стопы и шишковидная железа.

Энергия: Энергия заключается в синхронизации своей духовности, креатива и самовыражения с помощью искусства, музыки и танца.

Дисбаланс: Рассеянность может быть признаком дисбаланса энергии Рыб. Вы можете потерять связь с окружающими, зацикливаться на себе и стать мнительными. Также дисбаланс может привести к тому, что вы утратите связь со своей духовной энергией и интуицией.

Лечение: Восстановите связь со своим духовным началом при помощи медитации и занятий творчеством. Направьте энергию на что-то продуктивное. Также вам могут помочь массаж стоп и рефлексотерапия.

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