6 советов, как воспитать уверенную в себе и счастливую дочь

Девочки взрослеют, окруженные противоречиями. К примеру, СМИ культивирует мысль, что нужно обязательно быть стройными и красивыми, но при этом гордиться своей внешностью — это плохо.

Что же касается умственных способностей, от девочек ждут хорошей успеваемости в школе, но при этом они не должны выделяться.

В подростковом возрасте девочки обычно менее уверенны в себе, чем мальчики. Девочки слишком много внимания уделяют своей внешности и верят, что они слабее мальчиков.

К счастью, существуют проверенные стратегии, которые помогут вам воспитать уверенную в себе девушку, которая ставит себя на первое место и верит в свои силы.

1. Покажите ей, какой должна быть независимая женщина

Подайте ей хороший пример.

Покажите дочке, что вы принимаете и цените собственные таланты. Делайте комплименты другим женщинам, и дайте ей понять, что у девушки всегда должна быть собственная жизнь вне отношений с мужчиной.

Уделяйте время своим хобби, умейте постоять за себя и покажите ей, что женщины вполне способны справиться со всем самостоятельно.

Положительно отзывайтесь о своем теле и никогда не оскорбляйте внешность других женщин.

2. Вдохновляйте ее ставить перед собой высокие цели

Если с раннего возраста вы дадите своей дочери понять, что женщины, точно так же, как и мужчины могут преуспеть в абсолютно любой профессии, у нее с большей вероятностью появится широкий круг интересов. И она сможет сделать карьеру, основываясь на том, что ей интересно, а не ограничиваться «традиционно женскими» профессиями.

3. Поощряйте разнообразные хобби

Помогите своей дочери развить интеллектуальные, социальные и спортивные навыки. Если она проявит интерес к какому-либо хобби, то обязательно дайте ей попробовать, даже если это увлечение принято считать «мальчишеским».

Групповые занятие — отличный способ для девочки завести друзей и научиться строить здоровые отношения.

4. Серьезно относитесь к ее переживаниям

Если дочка приходит к вам с какой-либо проблемой, ни в коем случае не говорите ей, что она ведет себя глупо или слишком остро реагирует.

Ваша роль как родителя — обеспечить безопасное пространство, в котором она может поговорить с вами обо всем, что происходит в ее жизни.

Научите ее, что она заслуживает быть услышанной.

Это повысит ей самооценку, ведь она будет понимать, что может поделиться своими чувствами и переживаниями, а также получить помощь, если будет в ней нуждаться.

Слушайте ее, не осуждая. Это позволит укрепить ваши отношения, что послужит основой крепкой связи между вами на долгие годы.

5. Хвалите ее достижения

Хоть это и очевидно, но как девочкам, так и мальчикам идет на пользу, когда их поддерживают и хвалят.

Однако с девочками все немного сложнее. С самого раннего возраста их учат, пусть и не предумышленно, что их внешность важнее, чем их характер и таланты.

Чтобы не дать этому утверждению укорениться в голове у вашей дочки, обязательно хвалите ее за достижения в области учебы и спорта. Когда она будет проявлять доброту к окружающим, скажите, что гордитесь ее характером.

6. Научите ее, что отношения — это важно, но на первом месте всегда должно стоять ее благополучие

Для большинства людей отношения играют ключевую роль. Нет ничего плохого в том, чтобы влюбляться, заводить друзей и помогать окружающим.

Тем не менее от женщин часто ждут, что они будут заботиться о других в физическом и эмоциональном плане, только по той простой причине, что они женщины.

До сих пор сильны стереотипы, что женщины должны подчиняться чужим желаниям и заботиться в первую очередь о других, а не о себе.

В некоторых случаях им даже приходится отодвинуть свою карьеру и интересы на задний план.

Покажите своей дочке, какими должны быть здоровые отношения. Научите ее тому, что у нее есть право сказать «нет» любому человеку, будь то ее парень или друг.

Чтобы воспитать уверенную в себе дочку потребуется много любви и усилий, с этим не поспоришь.

Вам придется моделировать здоровое поведение и много рассказывать ей о том, что значит быть сильной женщиной в современном обществе.

Иногда у вас может возникнуть впечатление, что вы проигрываете битву против стереотипов, которые культивируются в СМИ, в школе, среди друзей и даже родственников.

Но, когда она станет взрослой и будет оглядываться на свое детство, то обязательно поблагодарит вас за то, что вы помогли ей стать самодостаточной личностью, не зависящей от одобрения окружающих.

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