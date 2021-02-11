ЧИТАЙ ГАЗЕТЫ ВВЕРХ НОГАМИ! 15 НЕБАНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ДОЖИТЬ ДО 100 ЛЕТ

1. Читай газеты вверх ногами.

И это не шутка. Читая вверх ногами ты подвергаешь свой мозг небольшим стрессам, которые помогают ему восстанавливать разрушенные клетки. Также ты можешь писать непривычной для тебя рукой, слушать неприятную тебе музыку…

2. Ешь фрукты и овощи красного цвета.

Мало кто знает, что сладкий перец содержит больше витамина С, чем апельсин. Свекла же богата нитратами, которые расширяют кровеносные сосуды, а помидоры являются источником ликопена, который защищает от раковых и сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Быстро бегай.

Бег снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на целых 30 процентов. Вместо бега можешь кататься на велосипеде.

4. Будь осторожен при пользовании общественным туалетом.

После каждого посещения общественного туалета необходимо тщательно мыть руки, чтобы избавиться от бактерий, которые могут не только вызвать серьезные заболевания, но и ослабить твой иммунитет.

5. Ешь бананы.

Этот фрукт понижает кровяное давление. Входящий в его состав калий помогает противодействовать вредным последствиям избытка соли в рационе.

6. Приседай.

Это простейшее упражнение помогает укреплять мышцы, которые в будущем, особенно в пожилом возрасте, помогут предотвратить падения.

7. Пей хотя бы одну чашку чая в день.

Чай снижает уровень гормонов стресса в крови и увеличивает шансы на выживание в случае сердечного приступа на 28 процентов, потому что антиоксиданты, которые содержатся в чае, укрепляют кровеносные сосуды.

8. Ложись спать на час раньше.

Сон всего на один час дольше способствует снижению и нормализации кровяного давления. Также длительный сон помогает человеку бороться со стрессом.

9. Ешь йогурт.

Напитки с пробиотиками положительно влияют на пищеварительный тракт.

10. Используй зубную нить.

Она помогает избавиться от бактерий, которые вызывают кариес, что в итоге защищает тебя от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и слабоумия.

11. Дыши через соломку.

Делай это ежедневно, чтобы улучшить работу легких, снизить частоту сердечных сокращений и снизить кровяное давление. Делай вдох через нос, а выдыхай через соломинку.

12. Держи дом в чистоте.

Люди, которые часто убирают в своем доме, имеют высокий уровень серотонина (гормона счастья). Он, в свою очередь, положительно влияет на хороший сон, правильное питание и, как следствие, на долголетие.

13. Ешь бекон вместо колбасы.

Это может прозвучать достаточно странно, но он менее калорийный, чем колбаса. Его употребление может предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и ожирение.

14. Ежедневно ходи на прогулку.

Ходьба положительно влияет на работу мозга и защищает от слабоумия.

15. Накладывай на тарелку меньшие порции еды.

Эксперименты на крысах показали, что грызуны, которым давали порции на 30 процентов меньше, жили в два раза дольше.

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