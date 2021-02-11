Элон Маск: в космосе есть нечто, что убивает всех

Конец Света, вероятно, наступит до того, как люди получат возможность колонизировать Марс. Во всяком случае так говорит Элон Маск. По его словам «во Вселенной тесть нечто, что всё убивает».

Недавно Генеральный директор SpaceX получил новый удар по своим планам отправки людей на Красную планету, когда на прошлой неделе прототип Starship SN9 разбился и взорвался после своего первого испытательного полета на большой высоте. Маск надеется однажды создать 1000 космических кораблей, которые будут стартовать с Земли, каждый из которых будет нести около 100 тонн оборудования, а также 100 человек в надежде построить постоянное поселение на Марсе. Ранее он обрисовал в общих чертах свой план, согласно которому к 2050 году в космосе будет находиться миллион человек, но признал, что у него есть опасения по поводу осуществимости Марсианского общества. Объясняя свои сомнения Маск говорит так:

«Проблема заключается в том, что после начала колонизации Марса корабли с Земли по какой-то причине перестанут прибывать. Причин может быть много. Например, сможем ли мы создать самодостаточный город на Марсе в ходе или после Третьей мировой войны? Надеюсь, Третьей мировой войны никогда не будет, тем не менее вероятность запуска новых кораблей к Марсу после войны очень невелика».

Далее Маск сослался на теорию Великого фильтра – концепцию, которая происходит из аргумента профессора Робина Хэнсона о том, что где-то на траектории развития жизни существуют массовые и общие проблемы, которые заканчивают жизнь, прежде чем она станет широко распространенной во Вселенной. Выступая на TedTalk в 2014 году, профессор Хэнсон сказал:

«Вселенная огромна, темна, холодна, пуста и мертва. Куда бы мы ни посмотрели, все абсолютно мертво. Если бы вы увидели инопланетян, вы могли бы их испугаться, вы могли бы задаться вопросом, что они с вами сделают? Однако, на самом деле вам должно быть еще более страшно от того, что, куда бы вы не посмотрели – инопланетян вы нигде не увидите. Что-то во Вселенной всех убивает и вы, вероятно, следующий».

Далее профессор Хэнсон пояснил основы своей теории: «Начнем с самого начала. Мы видим, что мертвые или никогда не знавшие жизни миры выглядят совершенно иначе, чем планета с цивилизацией. И на данный момент у нас есть очень, очень глубокий взгляд на Вселенную. Так, учитывая скорость распространения света мы наблюдаем далекие районы Вселенной такими, какими они были миллионы и миллиарды лет назад. Но всё, что мы где-то видим – это мертвая и неживая материя. И это должно нас напугать».

«Мы видим миллиарды планет, у которых было 13 миллиардов лет, чтобы что-то сделать в своем развитии. Или если какая-то цивилизация началась через 12 миллиардов лет после зарождения Земли, у них был миллиард лет, чтобы сделать нечто, что мы могли бы сейчас увидеть. Но мы не видим вокруг никаких признаков развитой жизни. Это означает, что существует Великий фильтр, который стоит между обычной мертвой материей и превращением ее в развивающуюся цивилизацию».

«Итак, жизнь на планете тем или иным способом зарождается, но потом включается первый фильтр и жизнь либо может продолжить свое развитие, либо нет. Если планета фильтр проходит и возникает цивилизация, однажды включается второй фильтр, то есть требуется ответ на вопрос: сможет ли эта цивилизация начать колонизацию ближайшего космоса и дальше Вселенной?».

«Фильтров на пути покорения космоса много. Например, хватит ли у разумных существ мозгов, чтобы делать не только палки-копалки, но и строить космические корабли? А возможно ли такое строительство в принципе? А сколько это строительство займет времени? А что если за это время прилетит астероид? Начнутся войны? Случится пандемия или мегаземлетрясение? А что если в космосе колонизаторов уже кто-то поджидает? Например роботы, которые однажды восстали и теперь убивают всех?».

Комментарии : Элон Маск, при всех его плюсах и минусах – человек определено реально продвинутый. Он один из немногих как бы официалов, кто открыто насмехается над “общепринятыми” дикими теориями про “строительство пирамид”. Всего, что Маск знает он публике, разумеется, не расскажет, тем не менее иногда даже намеков и отсылок вполне достаточно. Например, объявления себя адептом вероучения господина Робина Хэнсона, о чем и повествует “Экспресс”.

Теория Хэнсона была выдвинута, чтобы объяснить так называемый парадокс Ферми. Так, согласно простым законам математики (теории вероятностей, уравнениям Дрейка и так далее) только в нашей Галактике должно быть просто невероятное количество планет, похожих на Землю и где должна была развиться разумная жизнь. Как следствие прибывшие оттуда инопланетяне (или хотя бы радиоволны от них) должны скакать вокруг в огромном количестве и многообразии. Но это как бы не наблюдается.

Как бы – это потому что “марсиан” нет только официально, реально они на каждом углу отсвечивают своими пепелацами разных форм и конструкций. Но, вместо того, чтобы открыто это признать официалы выдвинули вперед какого-то прославленного профессора, который стал верещать: нужно бояться не инопланетян, а того что их нет! Во Вселенной что-то есть, что всех убивает!

И тут же эту тему подхватывает сериал “Колония”, где оккупационные силы призывают туземцев сплотиться и отразить агрессию кого-то, кто “еще хуже”. И теперь к теме подключается Маск, который призывает драпать на Марс и там спасаться.

Естественно и скорее всего на его пепелацах никто никуда не полетит – современные технологии не способны отправлять в космос толпы народа. Маск – что-то вроде “инженера Калашникова”, которого Шмайсер сначала научил держать карандаш, а потому сунул ему в другую руку уже готовый замечательный автомат, который, имея огромный опыт, делал много лет. Так же, очевидно, будет и с Маском, то есть когда реальные корабли появятся (например, их подарят инопланетяне) – всё запишут на Маска, что это он как бы сделал, чтобы и не раскрывать странам и народам все карты, и в то же время ответить на возможные вопросы. В том числе и на вопрос “а зачем вообще куда-то лететь”?

Вопрос ведь действительно интересный. Планета Земля управляется каким-то скрытым глобальным правительством, управляется много столетий. Возможно, что рулят всем потомки переживший прошлый катаклизм, возможно, что рулят инопланетяне – этого мы точно не знаем, тем не менее строительство стран и народов по некоему плану совершенно очевидно. А раз на планете есть глобальное управление, то не проще ли было изначально все сделать так, чтобы не было ни угрозы загрязнения окружающей среды, ни угрозы изменения климата, ни угрозы перенаселения, ни угрозы атомной войны? Этого сделано не было. А раз сделано не было – значит все эти угрозы надуманы и Маск собрался драпать на Марс от чего-то другого. От чего – он так и не говорит, тем не менее намекает: от того, что убивает всех.

Что это такое грядет, что убивает всех (всех вообще или всех в применении к правящей Землей группе) – тут мы не знаем. Однако, судя по темпам подготовки перелета на Марс это нечто прибудет на Землю уже скоро, так что следим за развитием событий.

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