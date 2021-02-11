7 признаков того, что вы встретили ангела — как его узнать

Они живут рядом с нами. Ходят на работу, здороваются по утрам, желают хорошего дня. И никто не догадывается, что они — ангелы. Ведь за спиной — нет крыльев, на вид — обыкновенные люди. Почему же они прячутся, отчего такая таинственность?

Ангелы — это небесные существа, происхождения которых отличается от нашего. Хотя многие оккультисты полагают, что ангелы — это перевоплощенные просветлённые люди, их происхождение, как правило, отличается от нашего.

Чаще всего они появляются в нашей жизни для того, чтобы передать какое-то важное послание. При этом — тогда, когда мы в нём больше всего нуждаемся. Это сообщение — из божественного источника.

Ангелы происходят из христианской религии?

Нет. Вопреки распространённому мнению, ангелы есть не только в христианской религии, но и во многих других. Изображение ангела берёт своё начало из древнегреческой религии. Это богиня Ирида (священным цветок — ирис) — крылатое божество, посланница богов Олимпа, которая доставляла важные сообщения. В древнегреческой религии были и другие божества с крыльями — Гипнос (бог сна), Онирос (бог сновидений) и Танатос (бог смерти).

Так что ангелы были во многих религиях ещё до христианства.

Являются ли ангелы людям?

Да! Они маскируются и превращаются в людей или даже животных, чтобы передать сообщение.

Зачем? Представьте на минутку, что перед вами вдруг появляется крылатый ангел и начинает что-то говорить. Вы будете настолько ослеплены и удивлены, что буквально вынуждены будете подчиниться ему и сделать то, о чём идёт речь в послании. Но ангелы никогда и никого к чему не принуждают.

Их задача — передать ценный совет, а следовать ему или нет — выбор за нами. Вот почему они маскируются: чтобы вы были абсолютно свободными в своих решениях.

Есть ли у меня ангел-хранитель?

Да, у вас есть ангел-хранитель. Он есть у каждого человека. Этот Ангел всегда защищает нас и даёт ценные советы. Причём он появляется в самых разных обличиях. Возникает закономерный вопрос: «Как узнать, что ангел передаёт вам сообщение?»

Вот признаки, что тот, кого вы встретили, — ангел:

Знак 1: Необыкновенное ощущение внутри.

Вас накрывает отчаяние, вы растеряны и разочарованы, уже ни во что не верите и не знаете, как жить дальше… Вы понимаете, что зашли в тупик. Выхода нет. И тут внезапно появляется незнакомец, который спрашивает дорогу. Вы останавливаетесь, объясняете ему, и неожиданно внутри рождается необыкновенное чувство.

Что-то в его улыбке, взгляде, словах — такое, что меняет всё внутри. Буквально возвращает вас к жизни. Хотя, на первый взгляд, ничего не произошло: обычный разговор, обычный незнакомец, а в сердце всё переворачивается — в один миг.

Ангелам не нужно ничего делать, чтобы помочь вам.

Достаточно одного лишь их присутствия, чтобы внутри у вас всё как будто перевернулось, а сердце наполнилось необыкновенной свободой и радостью. Это свет их ауры сияет так ярко, что проникает в каждую клеточку вашей души.

Знак 2: Пробуждение.

И вот вы опять в который раз задержались на работе и возвращаетесь домой. Ужасно устали от круговорота дел и задач, которым, как кажется, конца и края не видно. А ведь вы так живёте всегда. И это был просто один из таких дней — дней, когда мысли только об одном: что успели сделать, а что — ещё предстоит.

Но вчера случилось что-то странное, когда вы ехали в метро. Что-то совершенно другое. Рядом стояла незнакомая женщина. И она просто посмотрела на вас. Ничего особенного. И вдруг вы чувствуете что-то странное и необыкновенное. То, чего не должны были чувствоваться после 10-и часов, проведённых на работе. Это было очень странное ощущение. Её глаза: в них была какая-то необыкновенная чистота, сияние самой истины. Это пронзило ваше сердце насквозь — усталость и скуку, как рукой сняло!

Итак, если человеку, которого встретили, удалось разбудить вас, просто улыбнувшись… не исключено, что это был Ангел. Они обладают волшебной способностью — пробуждать в людях их божественное начало. Они напоминают нам, зачем мы тут — на Земле, они напоминают о нашем истинном предназначении.

Знак 3: Обострение чувств.

Вы возвращаетесь из тренажёрного зала. Хорошо позанимались, тело ломит от такой привычной и знакомой усталости. Всё, как всегда, ничего необычного.

И вот, по дороге домой, вы встречаете нищего. Буквально «на автомате» обыскиваете свои карманы и протягиваете ему купюры. И происходит что-то невероятное: внезапно обостряются все запахи. Причём так, как никогда прежде. Вы можете уловить и узнать запах дождя, который был много лет назад. А ещё в голове почему-то всё время звучит какой-то фрагмент песни. Вы пытаетесь вспомнить слова, узнать, и чувствуете необыкновенный подъём и энергию.

Ангелы активируют все наши чувства.

Они знают нас, наше тело, и они также знают, что для того, чтобы начали жить осознанно, должны заново открыть то, что делает нас людьми. Слух, обоняние, вкус… все эти чувства обостряются. Это не сверхспособности, это нечто большее…

Знак 4: вы снова чувствуете молодыми.

Вы уже давно втянулись в привычный ритм жизни: дом, работа, дом. Заботы, проблемы, накопившаяся усталость и ощущение, что вам уже лет 100 — не меньше. Мы забываем, как было здорово в молодости просто дурачиться, смеяться до утра и гулять под дождём.

И вот, вы заходите в супермаркет. Купить пачку риса, например. Ищете нужный вам сорт, но почему-то теряетесь среди обилия товаров, никак не можете найти. Тогда высокий красивый мужчина сам вызывается помочь. Вы уже вместе ищете рис, и внезапно это превращается в забавное весёлое приключение.

Ангелы заставляют нас чувствовать себя детьми.

Они помогают нам стать такими, как много лет тому назад: открытыми для приключений и радости от любой мелочи. Именно такими мы были, когда были моложе! На самом деле молодость — это не просто биологический статус. Это состояние души. И ангелы помогают нам вернуть его в свою жизнь!

Знак 5: Вы открываетесь.

Несколько месяцев назад в вашей жизни произошло трагическое событие. Говорят, что время лечит, но вы всё ещё не можете это пережить. Кто-то, кого вы знали, умер. А всего за несколько недель до этого, вы с ним поссорились. Честно говоря, где-то в глубине сердца вы до сих злитесь. И на него, что обидел, и на себя, что не сдержались.

К сожалению, никак не можете избавиться от обиды. Это заставляет вас чувствовать вину, ведь человек уже умер. Но получается странная вещь: человека нет, а обида — осталась. Вы боретесь с собой, но ничего не можете сделать. Чувствуете себя просто монстром каким-то. Но тут вдруг в магазин, где работаете, заходит человек и покупает то, что больше всего любил покойный.

И вам вдруг страшно захочется поговорить с ним, открыться. Рассказать, что чувствуете, рассказать свою историю. И вы открываетесь — совершенно незнакомому человеку, которого видите впервые в жизни. И, что самое удивительное — ему интересно, ему важно выслушать вас. И тогда вы понимаете, что это неспроста. Ангел пришёл к вам с посланием, чтобы вы открылись, сняли с души груз, отпустили обиду…

Ангелы помогают нам исповедаться.

Они обладают уникальной способностью — помочь нам открыть то, что спрятано глубоко в сердцах. Вас разрывает от боли? Обиды? Ваш ангел обязательно появится на пути и поможет избавиться от всего этого. Это первый шаг к…

Знак 6: Исцеление

У вас проблемы со здоровьем, которые продолжаются уже несколько месяцев или даже лет. Вы ходили к врачам, сдавали анализы и прошли не одно обследование, но никак не можете решить проблему.

Но вот однажды вечером случайно становитесь свидетелем телефонного разговора незнакомого человека. То, что он говорит, кажется вам очень хорошей идеей. Это вселяет надежду и уверенность, что точно знаете, что необходимо для исцеления. «Почему я не подумал об этом раньше?» — удивляетесь. Теперь вы знаете, что делать.

Ангелы — великие целители.

Их присутствие способствует физическому, эмоциональному, интеллектуальному и духовному здоровью. Каждая проблема, с которой мы сталкиваемся, на самом деле является шансом что-то понять для себя, что-то открыть. Как только мы это сделаем, освобождаемся от проблем.

Знак 7: Принятие

Например, у человека — нетрадиционная ориентация, и он всю жизнь пытается это скрыть. Ему пришлось пережить столько издевательств и страданий в юности, что он принял решение: стать таким, как все. Прошли годы. Он действительно пытался изменить свою сексуальность. Но это не удалось. Он просил совета у священников. Они пытались убедить его, что это грех. Он молился, но всё тщетно. И он уже начал взывать к Богу, что лучше бы его вовсе не было на свете — Такого. Ведь прятаться и убегать от себя всю жизнь — невыносимо!

Но как-то раз он задерживается по пути домой, потому что незнакомец спрашивает дорогу. И вот, уже попрощавшись с ним, встречает пару молодых людей одного пола. Они держатся за руки и счастливо улыбаются. Обнимают друг друга и прощаются. И всё так естественно. Реально. И ничего страшного. Мир не завалился. Люди просто любят друг друга.

Ангелы могут управлять временем и пространством.

Они могут приводить нас в определённое место для того, чтобы увидели то, что должны увидеть. Осознали то, что должны осознать. Более того, они помогают нам наконец принять себя — на все 100%. Они не осуждают. Они не поучают. Они терпеливо указывают нам правильный путь снова и снова.

Потому что задача ангелов — научить нас принимать себя и других людей. А ключ к этому — Любовь. Она обладает могущественной силой.

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