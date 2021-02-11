ПРОСТОЙ КИТАЙСКИЙ СПОСОБ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ

Потому что мы сидим и не двигаемся.

И когда мы сидим, происходит застой каналов.

Китайские врачи говорят, что когда у нас нет проблем с проходимостью меридианов и каналов, то у нас нет проблем с кровообращением и мы чувствуем себя хорошо.

У нас на руках есть шесть каналов:

большой палец — это канал легких,

указательный палец — это толстый кишечник,

средний палец — это канал перикарда,

безымянный палец — это тройной обогреватель,

мизинец — это канал сердца,

и тыльная сторона ладоней — это спина.

Простой способ самопомощи при проблемах с сердцем и шейными позвонками:

Немного вытяните руки вперед.

Представьте, что вы держите в каждой руке по стакану.

И, сохраняя руки в этом положении, начинайте обоими запястьями вращать вовнутрь.

Сделайте 150 раз движение вовнутрь — и наблюдайте за своими ощущениями во время вращения.

А затем то же самое движение наружу, также 150 раз.

Это нужно делать каждый день.

Вы заметите сразу облегчение в шейном отделе и перестанут болеть плечи.

Если у вас плохо получается или совсем не получается вращение руками — это говорит о том, что у вас есть проблемы с сердцем и проблемы со стулом.

Еще можно достаточно сильно постучать по точке, чуть выше внутреннего сгиба локтя на одной и на другой руке (также по 150 раз).

Если вам больно — опять таки это говорит о проблемах с сердцем.

Если вы долго сидите и чувствуете, что затекла спина, то постучите тыльными сторонами ладоней одна о другую.

Тыльная сторона ладоней связана со спиной и от такого простукивания наступит облегчение.

На наших ногах также есть шесть меридианов: 3 на наружной и 3 внутренней стороне ноги.

Средняя (боковая) линия на наружной стороне ноги — это канал желчного пузыря,

передняя часть — это желудок,

и задняя часть ноги — это мочевой пузырь.

Меридианы на внутренней стороне ноги:

внутри (боковая) — печень,

ближе к передней части — селезенка,

и по задней части ноги — это почки.

Для того чтобы улучшить кровообращение в ногах, сядьте, приподняв чуть ноги и начинайте вращать лодыжками обоих ног сначала влево, затем вправо (также 150 раз в одну сторону и 150 раз в другую).

Эти вращения запястьями и лодыжками, улучшающие кровообращение, вы можете делать с утра, когда проснулись, но еще не встали с кровати.

ЭТО 2 ВАЖНЕЙШИХ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДОЛГОЛЕТИЯ!

Простые методы помогают избежать самых страшных болезней. Будьте здоровы!

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