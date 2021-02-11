ПРОСТОЙ КИТАЙСКИЙ СПОСОБ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ

Потому что мы сидим и не двигаемся.
И когда мы сидим, происходит застой каналов.
Китайские врачи говорят, что когда у нас нет проблем с проходимостью меридианов и каналов, то у нас нет проблем с кровообращением и мы чувствуем себя хорошо.
У нас на руках есть шесть каналов:
- большой палец — это канал легких,
- указательный палец — это толстый кишечник,
- средний палец — это канал перикарда,
- безымянный палец — это тройной обогреватель,
- мизинец — это канал сердца,
- и тыльная сторона ладоней — это спина.
Простой способ самопомощи при проблемах с сердцем и шейными позвонками:
Немного вытяните руки вперед.
Представьте, что вы держите в каждой руке по стакану.
И, сохраняя руки в этом положении, начинайте обоими запястьями вращать вовнутрь.
Сделайте 150 раз движение вовнутрь — и наблюдайте за своими ощущениями во время вращения.
А затем то же самое движение наружу, также 150 раз.
Это нужно делать каждый день.
Вы заметите сразу облегчение в шейном отделе и перестанут болеть плечи.
Если у вас плохо получается или совсем не получается вращение руками — это говорит о том, что у вас есть проблемы с сердцем и проблемы со стулом.
Еще можно достаточно сильно постучать по точке, чуть выше внутреннего сгиба локтя на одной и на другой руке (также по 150 раз).
Если вам больно — опять таки это говорит о проблемах с сердцем.
Если вы долго сидите и чувствуете, что затекла спина, то постучите тыльными сторонами ладоней одна о другую.
Тыльная сторона ладоней связана со спиной и от такого простукивания наступит облегчение.
На наших ногах также есть шесть меридианов: 3 на наружной и 3 внутренней стороне ноги.
- Средняя (боковая) линия на наружной стороне ноги — это канал желчного пузыря,
- передняя часть — это желудок,
- и задняя часть ноги — это мочевой пузырь.
Меридианы на внутренней стороне ноги:
- внутри (боковая) — печень,
- ближе к передней части — селезенка,
- и по задней части ноги — это почки.
Для того чтобы улучшить кровообращение в ногах, сядьте, приподняв чуть ноги и начинайте вращать лодыжками обоих ног сначала влево, затем вправо (также 150 раз в одну сторону и 150 раз в другую).
Эти вращения запястьями и лодыжками, улучшающие кровообращение, вы можете делать с утра, когда проснулись, но еще не встали с кровати.
ЭТО 2 ВАЖНЕЙШИХ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДОЛГОЛЕТИЯ!
Простые методы помогают избежать самых страшных болезней. Будьте здоровы!