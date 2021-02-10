Древние цивилизации Сибири могли быть уничтожены чумой

Ученые из Швеции, Турции, России и Великобритании получили и проанализировали полногеномные данные 40 людей из Северо-Восточной Сибири, относящихся к периоду от позднего этапа верхнего палеолита до Средневековья. Полученные данные позволяют делать выводы о демографии, контактах и миграциях древних жителей этого региона. Предполагается, что уже в неолите на территории Прибайкалья и Якутии могла произойти эпидемия чумы, повлиявшая на численность населения. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Материалом для палеогенетического исследования послужили человеческие останки, датируемые возрастом 16 900—550 лет, найденные в Якутии, Прибайкалье, Забайкалье, Амурской области и Красноярском крае. В работе были задействованы ученые из разных научных центров Швеции, Турции, России и Великобритании (полный список организаций можно посмотреть по ссылке в статье. — Прим. ред.). Основная часть исследований выполнялась сотрудниками нескольких подразделений Стокгольмского университета (Швеция). В университете Упсалы (Швеция) получены результаты радиоуглеродного AMS-датирования. Коллеги из Турции и Великобритании анализировали огромнейший объем цифрового материала. Исследователи из сибирских городов (университеты Иркутска, Читы, Барнаула, Красноярска, Якутска) предоставили информацию об археологическом контексте изученных памятников.

«Получение 40 полных геномов — это уже сам по себе огромный результат, свидетельствующий и о том, что в Сибири хорошо сохраняется ДНК. Благодаря этому мы имеем возможности для интерпретации тех взаимодействий и миграций, которые происходили в Северо-Восточной Азии на протяжении длительного периода. Например, удалось еще раз подтвердить давно высказанную и в глобальном плане уже практически доказанную идею о том, что Северная Америка заселялась через Восточную Азию, — рассказывает один из соавторов статьи заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета доктор исторических наук Алексей Алексеевич Тишкин. — Но самые главные результаты, на мой взгляд, касаются периода неолита. В Северо-Восточной Азии в то время сформировалась своеобразная “цивилизация”, отличавшаяся от хорошо известной ближневосточной. Ее формирование связано с эффективной адаптацией человеческих коллективов в природно-ландшафтной среде Прибайкалья и Забайкалья. В этих регионах образовалась целая плеяда неолитических культур, имеющих огромное значение для понимания истории Евразии. Например, там впервые был изобретен и использовался сложносоставной лук для охоты на крупных животных (у кочевников Центральной Азии такой лук появится только через несколько тысячелетий). Эти неолитические популяции достигли определенного уровня в обработке камня, сформировали свои технологии производства керамической посуды и создали такие системы жизнеобеспечения, которые позволили существенно увеличить численность людей в этом регионе». По словам ученого, важную роль в этом сыграл и сам Байкал, и вся зона вокруг него. Наличие большого количества биоресурсов стимулировало рост населения.