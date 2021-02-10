Пройдите короткий тест на IQ отношений

Знание того, что нужно делать, не так важно, как способность действовать в соответствии с тем, что вы знаете.

Всегда удивляюсь, обнаруживая огромные разрывы, которые зачастую существуют между IQ человека и его отношениями.

Под IQ отношений я имею в виду не знание того, как вам следует поступить в той или иной ситуации. Я говорю о вашем умении вести себя в соответствии со своими знаниями.

Любой из нас способен быть хорошим собеседником, особенно на начальном, романтическом этапе отношений, когда мы открыты, и наша щедрость духа не знает границ. Но кто из нас сможет проявлять подобные чудеса коммуникабельности 10 лет подряд, особенно когда нас провоцируют?

Поэтому я хочу предложить вам ответить на ряд вопросов, касающихся вашего поведения в отношениях. Дело не в том, знаете ли вы правильные ответы или нет — конечно, вы знаете, — но способны ли вы поступать в соответствии с этим знанием?

Давайте начнем:

1. Когда вы спорите с супругом/супругой, будет лучше:

а) уступить, чтобы сохранить мир;

б) постараться убедить партнера в своей правоте, чтобы он действительно понял, что вы чувствуете;

в) внимательно выслушать, что говорит партнер, и попытаться увидеть эту ситуацию его глазами;

г) вспомнить прошлые подобные проблемные ситуации, чтобы продемонстрировать партнеру, что он попал в ловушку дисфункционального паттерна?

2. Когда партнер огрызается за то оскорбление, которое, по вашему мнению, даже не стоит внимания, вы должны:

а) огрызнуться в ответ, чтобы показать ему, каково это, когда с вами разговаривают таким образом;

б) поступить более сознательно и объяснить ему, почему он ведет себя по-детски;

в) развернуться и уйти;

г) промолчать, так как наверняка существует веская причина, заставляющая его вести подобным образом?

3. Когда вы сделали что-то, чем явно не можете гордиться, лучше:

а) найти подходящий момент и рассказать об этом партнеру с надеждой на понимание с его стороны, чтобы не нести груз за этот поступок в одиночку;

б) выбросить все вспоминания об этом из головы, надеясь, что он никогда не узнает о вашем проступке;

в) перед тем, как рассказать об этом партнеру, довериться лучшему другу, чтобы узнать о его мнении;

г) рассказать друзьям, потому что они не станут осуждать или расстраиваться из-за вас?

4. Когда партнер задел ваши чувства словами или поступком, лучше:

а) сказать ему о том, как сильно вы разозлились на него;

б) признаться ему, что ваши чувства задеты, и порассуждать вместе с ним о том, почему вы так остро реагируете на эту тему;

в) обвинить его в том, что он расстроил вас и испортил ваш день;

г) пожаловаться друзьям, потому что они поймут вас лучше, чем партнер?

5. Когда вы явно испортили свои отношения, лучше:

а) начать защищаться и оправдывать себя, чтобы продемонстрировать партнеру контекст, который заставил вас действовать таким нехарактерным для себя образом;

б) напомнить партнеру, что он сам в прошлом вел себя подобным образом;

в) частично извиниться в стиле «да, но», потому что в этом есть не только ваша вина;

г) взять на себя ответственно и сказать: «Да, я виноват в этом, о чем сожалею, и понимаю, что тебе пришлось пережить из-за моего проступка…»

Правильные ответы довольно очевидны (в,г,a,б,г). Вы все получили отличные оценки, которые позволят вам поступить в Университет отношений Лиги Плюща. Но что действительно имеет значение в жизни, так это то, что мы можем сделать с нашими знаниями, насколько мы способны перевести интеллект в действие и вести себя в соответствии с нашими принципами.

В противном случае все будет заканчиваться тем, что вы будете рассказывать о своей философии отношений в кофейнях на первых свиданиях. Вы будете казаться привлекательным потенциальным партнером до тех пор, пока человек, с которым вы беседуете, не обнаружит, что вы были женаты пять раз, потому что вам «не везло».

Нет никакого волшебного рецепта (это касается даже воспитания детей), который заставил бы начать жить в соответствии с нашими принципами или начать вести себя порядочным образом по отношению к супругу или супруге. Это одна из причин, из-за которой так много людей, несмотря на невероятные успехи во внешнем мире, испытывают большие проблемы в личных отношениях.

Именно поэтому долгосрочные отношения можно рассматривать как прекрасную тренировочную площадку, способную помочь нам стать полноценными, сострадательными, жертвенными, бескорыстными людьми — ведь ради этого мы и пришли этот мир.

Ничто лучше брака не может помочь нам развить душевную мышцу «я живу не только ради себя».

Конечно, кому-то из вас захочется возразить мне, что долгосрочные отношения зачастую приводят к созависимости и жестокому обращению. Да, порой действительно бывает так. Но в данном случае я говорю о том, что прежде, чем обвинять во всем партнера, следует также брать ответственность за проблемную ситуацию и на себя.

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