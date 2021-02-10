Почти 30 лет назад около американского города приземлился НЛО

Исследователи паранормального предполагают, что почти 29 лет назад летним вечером вблизи американского города Колорадо-Спрингс имело место приземление чужеродного летающего объекта.



Некая Эллен Бут, местная жительница, рассказала корреспонденту издания «The Gazette» об этом инциденте. Все произошло в 1992 году, теплым летним вечером, когда солнце уже закатывалось за горизонт. Элен, которой на тот момент было 42 года, находилось в своем доме в городке Ла-Вента, пригороде Колорадо-Спрингс, совсем одна. Вдруг он заметила очень яркий свет снаружи, который ярко осветил уже погружавшиеся в сумерки окрестности. Сначала она не придала этому значения, и поэтому через некоторое время отправилась спать. Но это свечение, как утверждают очевидцы, имело необычное происхождение. И некоторые необъяснимые находки, которые последовали в следующие несколько дней, придают этому «исходному» наблюдению совершенно иной смысл.

На следующий день супруг Эллен, которого звали Ларри, придя с работы домой, решил пройтись на свежем воздухе. Отойдя совсем недалеко от дома, он обнаружил большое круглое пятно обгоревшей травы диаметром, диаметр которого достигал шести метров. Ларри рассказал об этом супруге, а она, вспомнив о событиях прошедшего вечера, рассказала ему о непонятном явлении, которое ей пришлось наблюдать накануне. И супруги пришли к выводу, что тем вечером на их участке что-то совершило посадку.

Это очень из заинтересовало, и они решили порасспрашивать соседей, не обратил ли внимание еще кто-то на что-то необычное в это же время. К их вящему удивление выяснилось, что несколько жителей соседних домов, а также один мужчина, живущий в кемпере неподалеку, находились или проходили в тот момент вблизи участка супругов. И, как оказалось, они тоже видели вспышку неизвестного светового объекта. Более того, один из соседей заявил, что обнаружил изувеченными трех своих коров, а также выявил три опаленных черных круга, правда, располагались они же на его участке. Супруги Бут сделали снимки этого черного круга, но, по их словам, все снимки были уничтожены при пожаре в их доме, который случился в 2018 году. Но они в один голос утверждают, что в этом обугленном круге на протяжении многих лет совершенно ничего не росло.