В 2023-м году Турция отправит астронавтов на Луну

Турция официально обнародовала свой 10-летний космический план с амбициозной целью – отправить астронавтов на Луну к 2023 году. В планах – «первый контакт с Луной» в течение ближайших двух лет.

Президент Реджеп Эрдоган в начале этого года провел переговоры со SpaceX и генеральным директором Tesla Элоном Маском о планах в отношении космических технологий с турецкими компаниями. Глава SpaceX уже помог Турции запустить спутник в этом году, но планы Турции, похоже, простираются гораздо дальше и шире.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган учредил Турецкое космическое агентство в 2018 году. Но теперь эта новая, выложенная на обозрение публики 10-летняя схема пролила свет на то, как Турция планирует реализовать свою космическую программу.

Президент Турции объяснил, что это часть плана по отправке турецких граждан в космос при международном сотрудничестве. По его словам, идея заключалась в создании «глобального бренда» спутниковых технологий.

«Наша основная и самая важная цель для нашей национальной космической программы – это установление 100-летнего контакта республики с Луной», – сказал Эрдоган.

«Дай Бог, мы идем на Луну. Я надеюсь, что эта дорожная карта, которая выведет Турцию в высшую лигу глобальной космической гонки, будет успешно реализована».

Тем не менее Эрдоган признал, что первая часть программы потребует международного сотрудничества. Но по мере того, как Турция продолжит расширять свою космическую программу, она начнет использовать свои собственные турецкие ракеты.

Пока не совсем ясно, как Турция достигнет своих амбициозных целей. Однако ранее в этом году Эрдоган сообщил, что он провел переговоры с главным исполнительным директором SpaceX Элоном Маском о сотрудничестве по космическим планам.

Пара так же провела несколько телефонных разговоров о совместных работах в области космических технологий. Глава Tesla Маск посетил Турцию в 2017 году, чтобы лично обсудить спутниковые планы, а 8 января Турция запустила свой спутник Turksat 5A с помощью ракеты SpaceX.

Другой турецкий спутник, Turksat 5B, как ожидается, будет запущен в конце этого года. Между тем фанаты SpaceX надеются, что на этой неделе может быть запущен прототип SN10. Его предшественник, SN9, в прошлый вторник разнесся вдребезги во время попытки запуска.

Пока не ясно, когда именно SpaceX запустит SN10, но на этой неделе местные дороги закрыты на три дня вокруг места запуска. Однако SpaceX необходимо будет провести серию испытаний, прежде чем ракета будет запущена.

Комментарий : Самостоятельная отправка Турцией астронавтов к Луне в 2023-м году – вещь абсолютно невозможная, поскольку даже NASA планировало это сделать в районе 2024-го года.

Кроме того, всех скептиков лунных миссий NASA прошлого века давно мучит вопрос преодоления радиационного пояса Ван Аллена в корытце из фольги. На дистанции 800 – 24 000 километров радиация в миллионы раз превышает естественный радиационный фон и космос светится, как ядерный реактор. Внятного ответа на способ преодоления этой опасной области публика пока так и не получила.

Тем не менее, общий смысл заявлении Турции сводится с к тому, что у страны есть своя собственная космическая программа, направления которой обозначены и к конечной цели турки продвигаются очень быстро. К 2023-му году турки на Луну если и полетят, то забросит их туда Элон Маск и своя мощная ракета у них к тому времени будет. А дальше все закрутится очень быстро.

В 1957-м году СССР был запущен первый спутник. В 1961-м полетел первый космонавт, а в 1969-м – американцы как бы высадили на Луну первых космонавтов. То есть всего за 12 лет в исследовании космоса был сделан такой грандиозный прорыв. И это для цивилизации, которая только-только открыла для себя транзисторы и ЭВМ. И не было Элона Маска, которому можно позвонить и все спросить. А сейчас все это есть – были бы деньги, политическая воля правительства и не слишком коррумпированные чиновники.

Поэтому, если за 2023-й год мы, конечно, не знаем, но году к 2030-му турки имеют все шансы отправить миссию уже на Марс. Помешать им в этом может только приход к власти эффективных менеджеров из бывших комсомольцев и коммунистов, удар астероида или Третья мировая война ибо все это вещи сопоставимые по разрушительной силе. Надеемся, что это этого с миром не произойдет, но всякое может быть, так что следим за развитием событий.

Источник