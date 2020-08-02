Закон отражения объясняет, почему вы притягиваете в свою жизнь одних и тех же людей, места и проблемы

Закон отражения — это один из 12 универсальных законов, который иногда еще называют законом притяжения, хотя в действительности это не одно и то же. Закон отражения говорит, что мы не просто притягиваем в свою жизнь определенные обстоятельства, а с помощью своего восприятия других людей видим проблески того, кто мы такие. При этом боль и страдания помогают нам понять, где мы нуждаемся в исцелении, а чувство радости указывает нам на то, что приносит нам счастье.

Помните, жизнь не происходит с вами, а является отражением вас самих.

Есть один невероятный секрет о жизни, знают о котором лишь по-настоящему могущественные и успешные люди. Вся суть в обратной связи. Когда достигается консенсус в отношении к вам окружающих, когда вы видите закономерность в своих неудавшихся отношениях или определенный порядок в том, что постоянно теряете работу из-за своей неэффективности, есть лишь две возможные реакции на происходящее.

Большинство людей считают мир несправедливым, а себя – жертвами его несправедливости. Мысли остальных движутся в другом направлении – они понимают, что мир вовсе не стремится их наказать, а всего лишь дает им обратную связь.

Анаис Нин как-то сказала:

«Мы видим мир не таким, какой он есть, а таким, какими являемся мы».

А вот что по этому поводу говорит Иянла Ванзант:

«То, что нам нравится в других людях, это и есть то, что мы любим в себе. А то, что в них ненавидим, показывает все, чего мы не замечаем в себе».

Суть в том, что степень нашего восприятия мира зависит от уровня развития нашего разума. Этот вывод подтверждается результатами одного обширного научного исследования: люди неспособны к состраданию до тех пор, пока не проведут параллель между собой и другим человеком. Как только они смогут поставить себя на чужое место (даже если «это такая же мать как и я» или «этот человек родом из того же города, что и я»), у них появится способность выражать сострадание и понимание.

Сознательный разум человека ограничен еще с рождения. Большая часть работы выполняется мозгом подсознательно. По некоторым оценкам подсознательными являются 95% всех наших умственных и физиологических процессов. В то же время наши глаза, уши и все остальные органы чувств работают сообща с мозгом, фильтруя всю входящую информацию и выбирая лишь самую актуальную для передачи ее в сознательную часть разума. Вот почему переживать намного проще, чем быть признательными – мозг попросту приоритизирует угрозы.

Но чего многие люди не знают, так это о существовании множества закономерностей и шаблонов поведения, отвечающих за наше рутинное взаимодействие с миром, которое происходит без их ведома, то есть подсознательно. К счастью, мир служит всем нам своего рода зеркалом: мы можем увидеть, какие мы, просто посмотрев на то, какую реакцию вызываем у окружающих.

Если вы действительно хотите знать, насколько преуспели в жизни, оглянитесь вокруг. Никакое отдельно взятое обстоятельство не может дать о вас исчерпывающей информации, а текущие закономерности, отношения и стили поведения отнюдь не случайны.

Если вы то и дело оказываетесь втянутыми в токсичные отношения, то это явный признак незатянувшейся душевной раны, на которую вам следует обратить внимание. Если же вы всегда испытываете радость и умиротворенность, значит, вы живете сбалансированной жизнью или ведете себя в соответствии с вашими ценностями, желаниями и потребностями.

Намного легче поверить в хаотичность и несправедливость мира, а также в то, что мы получаем лишь то, что нам дают. Легче потому, что так мы отказываемся от ответственности и, следовательно, контроля. Став жертвами, мы громко кричим об этом в пустоту, ошибочно считая, что из-за отсутствия нашей вины это автоматически не наша проблема. Люди с устоявшимся мировоззрением жертвы часто жалуются не только ради привлечения к себе внимания и симпатии, но и ради того, чтобы убедить других людей решить ее, показывая миру, насколько она серьезная. Но жизнь устроена иначе, и поэтому такие люди постоянно оказываются в одной и то же ситуации, снова и снова.

Есть много способов интерпретации данного феномена. Однако наиболее популярным является закон отражения. Это один из 12 универсальных законов и основан он на убеждении, что поскольку само существование это энергетическая матрица, наполняемая тем, что производит человек, то и все происходящее в нашей жизни носит неслучайный характер: это способ испытать себя.

«Если нам хочется что-то изменить в ребенке, прежде следует разобраться, не будет ли лучше это что-то изменить в нас самих» — Карл Густав Юнг

Вот что об этом говорит Беверли Бланкард:

«Закон отражения построен на факте того, что все, что мы видим вокруг себя, является зеркальным отражением нашего внутреннего мира. Это один из самых сложных законов для человеческого понимания и принятия, поскольку мы привыкли думать, что наши чувства счастья и злости вызваны исключительно другими людьми или обстоятельствами. Поскольку все вокруг это вибрации, то вы сами притягиваете к себе эти внешние ситуации. Соответственно, раздражающий вас человек появился в вашей жизни лишь потому, что сейчас это ваша активная внутренняя вибрация, а сам он является зеркальным отражением всех составляющих вашего внутреннего мира».

В этом и заключается главная причина существования закона отражения: если мы не осознаем, что держим в себе и поддерживаем частоту определенной вибрации, то нам никогда не смириться с ней и не изменить эту частоту, чтобы получить от жизни то, чего мы хотим. Понимание, что мы сами несем ответственность за свои жизненные трудности, это огромный дар, несущий в себе большой потенциал для осуществления перемен.

Поскольку обратная сторона понимания того, что весь ваш жизненный опыт это вопрос вашего же личного выбора (будь то подсознательная привязанность, несознательное поведение, сознательные убеждения или одинаковые вибрации), вы тем самым дарите себе возможность снова выбирать. Вот что подразумевают люди, когда говорят, что жизнь на 90% состоит из того, как вы реагируете, и на 10% из того, что происходит вокруг: итоговое качество вашей жизни зависит только от вас. То, как вы мыслите, что чувствуете и что делаете каждый день гораздо теснее связаны с вашей способностью контролировать, чем вы могли думать раньше.

Один из способов использования закона отражения себе на пользу — это строить свою жизнь по принципу обратного проектирования. Определите, где вы хотите быть через год или пять, а затем разбейте конечную цель на ежедневные, еженедельные и ежемесячные подцели. Это поможет вам стать более сознательными в том, что вы делаете каждый день и как это соотносится с вашими планами на жизнь.

Разница межу людьми, которые взяли на себя ответственность и контроль над своей жизнью в свои руки, и теми, кто постоянно чувствует беспокойство, беспомощность и считает себя жертвой обстоятельств, заключается в соотношении внутреннего и внешнего локуса контроля.

Джиллиан Форнье объясняет локус контроля «уровнем уверенности человека в своей власти над событиями, происходящими в его жизни». Люди с внутренним локусом верят, что несут персональную ответственность за свои успехи, а потому полностью сосредоточены на их достижении. А человек с внешним локусом уверен, что все происходящее находится вне зоны его контроля, а потому, следовательно, нет никакого смысла стараться.

Нет необходимости говорить, что результаты исследований неизменно показывают одно и то же: у людей с внутренним локусом контроля уровень психологического комфорта намного выше.

Понимание того факта, что вы контролируете большую часть своей жизни, чем вам кажется, основано на осознании, что происходящее вокруг вас не случайно. То, как вы взаимодействуете с людьми, как хорошо продвигаетесь по карьерной лестнице, насколько крепкое у вас здоровье, с какими людьми вы проводите большую часть своего времени и т.д. – все это вещи, на которые вы влияете непосредственно. Конечно, есть и некоторые внешние факторы, способные помешать или, наоборот, поспособствовать вашему прогрессу. Но в конечном счете всю работу делаете именно вы.

Понимание закона отражения переносит вас в водительское сиденье вашей жизни. Он напоминает вам, что все, что вас раздражает, беспокоит или приносит дискомфорт, открывает перед вами возможности для роста, изменений и развития, приближая вас к жизни, к которой вы стремитесь.

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