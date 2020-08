Рептилоиды хотят ввести всем людям в кровь икру инопланетян?

28 июля 2020 года в США начал разгораться грандиозный медицинский скандал, начавшийся с того, что Дональд Трамп ретвитнул видео хьюстонского доктора Стеллы Иммануэль, в котором она доказывала, что от COVID-19 есть эффективное лекарство – гидроксихлорохин и что маски и карантин бесполезны.

Сын Дональда Трампа – Дональд Джон «Дон» Трамп-младший вообще объявил видео Стеллы Иммануэл «обязательным для просмотра». И после этого началось.

Главной газеткой, с которой инициировали наезды на Трама, стала ​​Daily Beast, которая углубленно изучила все предыдущие выступления Стеллы Иммануэль. По мнению сочинявшей опус какой-то безмозглой курицы с двумя извилинами идеи доктора Стеллы смешны и попахивают тёмным средневековьем.

Дальше тему подхватили другие издания и стали ругать Трампа, что он внимает советам докторов с очень странными взглядам на медицину. А между тем Редакции The Big The One эта Стелла Иммануэль показалась умнейшей женщиной, которая публично озвучивает довольно шокирующие вещи. Многие врачи знают обо всем этом, но боятся говорить вслух, чтобы не потерять лицензию – чем, кстати, доктору Иммануэль уже и угрожают.

Стелла по образованию педиатр и попутно религиозный деятель. В своей проповеди на YouTube и в статьях на своем сайте доктор Иммануэль утверждает, что многие медицинские проблемы, такие как эндометриоз, кисты, бесплодие и импотенция, вызваны сексом с «мужьями-духами» и «женами-духами»:

«Эти сущности ответственны за серьезные гинекологические проблемы. Мы называем их всевозможными именами – эндометриозами, миомами, кистами, но большинство из них – злые отложения от астрального мужа», – говорит доктор Иммануэль в проповеди 2013 года.

В своей проповеди доктор Иммануэль называет этих астральных сущностей «нефилимами» – библейскими персонажами, которые, существуют как демонические духи и вступают со спящими людьми как бы в сексуальную связь, вызывая в реальности последующие проблемы со здоровьем и финансовые потери. По мнению доктора Иммануэль многие болезни, такие как фиброзные опухоли и кисты, происходят от демонической спермы после секса во сне с той или иной астральной сущностью.

«Они превращаются в женщину, а затем спят с мужчиной и собирают его сперму. Затем они превращаются в мужчину и спят с женщиной, откладывая в ней яйца со своим генокодом. Так духи размножаются», – рассказывает Иммануэль.

Еще более интересная проповедь Иммануэль была выложена доктором в 2015-м году, правда ​​Daily Beast привести её убоялись и только пересказали своими словами.

Оказывается, как считает Иммануэль, какими-то колдунами, камлающими на глобальном уровне, и людьми в правительствах, которые на самом деле не люди, а рептилии, разработан план по уничтожению человечества с помощью продвижения абортов, однополых браков и убивающих детей ядовитых игрушек.

Однако, последним нововведением глобалистов, по словам доктора Иммануэль, стало ДНК космических пришельцев, которое в настоящее время активно используется в медицине и его вводят людям, как лекарство. А “вакцина” им нужна чтобы установить микрочипы для подавления некоего гена, который управляет религиозными предпочтениями людей и направить его работу в другое русло.

Естественно, пресса сейчас за все это уцепилась, работая по принципу: раз человек говорит такую средневековую ересь, то и его заявления про гидроксихлорохин ничего не стоят. Однако, как говорил один известный голливудские персонаж: А какие ваши доказательства? Какое медицинское светило может опровергнуть утверждение, что разные болезни люди получают после контактов с теми или иными астральными сущностями?

Именно так и объясняют многие заболевания шаманы и целители всех народов по всему миру, и на мнение медицинских светил этим людям наплевать. Никто не видел ни одного знахаря, который приехал лечить онкологию у академиков, но когда академиков припекает самих – к ведьмакам стоят очереди загибающейся профессуры. А Нигерия, откуда доктор Иммануэль родом, вообще в теме магии занимает место особое.

Что было с миром до текущего витка цивилизации, начавшегося где-то 400-500 лет назад – никто достоверно не знает. То есть был мировой Потоп, Нибиру, ядерная война или вообще война с какими-то инопланетянами – вопрос спорный. Тем не менее, хорошо известно, что было потом.

Потом в Европе и в Азии появились какие-то короли, которые в Европе формировались вокруг подземелий Швейцарии, а в Азии вокруг какой-то загадочной Шамбалы. И при королях была создана инквизиция, которая охотилась за древними книгами, которые безжалостно уничтожались. Та же самая участь постигала тех, кто эти книги читал.

Далее, когда появился парусный флот, в Америку делегировали Колумба и инквизиция начала зачищать уже там. Но Африка почему-то осталась надолго без присмотра и потому местные шаманы знают много такого, от чего даже у конспирологов полезут глаза на лоб. Например, известный конспирологический деятель Дэвид Айк получил посвящение именно там – то есть побеседовал с мудрым африканским дедушкой и все в его голове вдруг встало на свои места.

Поэтому в том, что говорит доктор Иммануэль определенно есть какая-то древняя африканская истина. С чем-то можно огласиться, что-то спорно, но тема с ДНК каких-то пришельцев поднята интересная. Например, про это ДНК старец Иероним говорил так:

Придёт антихрист и будет нас и вас казнить руками «красных попов» ….. Будут возле попов верные слуги — прокуроры, милиция, налоговая служба, юстиция, медицина. Как покажет «красный архиерей» пальцем, так все эти набросятся на нищих людей. И будут делать под видом прививок надрезы на руках, на вене. Надрезов будет три подряд. И назовутся они: «я — сын антихриста», так как это будет кровосмешение. К крови православных христиан будут примешивать кровь антихриста.

Достоверность этих слов проверить сложно и есть подозрение, что к словам старца источник кое-что досочинял по заказу тех или иных служб. Тем не менее, текст выложен осенью прошлого года, когда ни про какие прививки никто и не слышал, поэтому его часть, повествующая о “надрезах” заслуживает доверия – такое не мог придумать ни один чекист и скорее всего старец сказал именно так.

И доктор Иммануэль говорит почти то же самое – она говорит, что ДНК пришельцев уже используется фармацевтическими компаниями в полный рост.

Обычно, при звуках слова ДНК люди почему-то думают про кровь или какие-то препараты из клеток. Но ДНК содержится много где. Например – в сперматозоидах и в яйцеклетках. Поэтому, если, допустим, кто-то будет подсаживать людям чужеродную ДНК – то это вполне могут быть и какие-то яйца, какая-то ксеноикра. А когда её введут – она начнет прорастать.

И чем закончится это прорастание? Мозги превратятся, как у Ленина в фиброзную кисту и телом будет управлять чип? Или в нервной системе прорастет некий грибок, который захватит над человеком контроль? Или может быть из человека вообще что-то вылупится, как в фильме “Чужие”?

В общем, от упоминания доктором Иммануэль спермы каких-то инфернальный сущностей становится как-то не по себе и хорошо бы прививки как-то на ком-то для начала проверить. Например – на Редакции Daily Beast, чтобы местные адепты от науки про набивание букв развенчали средневековые суеверия на личном примере. И весь мир будет смотреть, что из них в конечном итоге выползет: клон Билла Гейтса, Особь, пара блестящих слизью Чужих или может быть вообще какое-нибудь Живое.

Еще сто лет назад доктора, агитировавшие за ту или иную пилюлю публично проверяли свое новшество на себе, поэтому все критики доктора Иммануэль тоже пусть докажут, что она не права на личном примере, а мы будем следить за развитием событий – события ведь могут стать настоящим кино про доблестных пионеров космоса.

