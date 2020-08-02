Семена в Хранилище Судного Дня к осени могут прорасти и протухнуть

Одним из самых странных объектов, которые в последние годы стали строить по всему миру, является так называемое Всемирное семенохранилище, построенное на острове Шпицберген в 2008-м году.
Необходимость в подобном банке генетических данных вполне очевидна, однако, весьма непонятно – почему именно в 2008-м году? Почему не в 1950-м, когда были созданы разные ООН и ЮНЕСКО? У них был отличные шанс отличиться, пропиарить себя и показать свою полезность и необходимость.
Или 1970-й год – тоже отличное время для инноваций. ДНК открыли приблизительно во времена создания ООН, но к 1970-м с этими молекулами научились проводить первые серьезные манипуляции, генная инженерия из фантастики потихоньку становилась реальностью. Вот и создали бы хранилище для потомков на память о предках.
Но нет – работы затеяли только в 2006-м году и закончили точно накануне пандемии H1N1 в 2009-м году, которую конспирологи связывают с первой попыткой запереть всех на карантин по случаю прибытия Планеты Х. Неужели именно в ожидании Нибиру хранилище и построили?
Не знаем, насколько это предположение достоверное, но, если все правда, то для переживших Конец Света у нас очень плохие новости. Так, как сообщает sciencealert.com со ссылкой на синоптиков Норвегии, на Шпицбергене вчера зарегистрирована рекордная температура 21,7 градуса по Цельсию.
Группа островов, где доминирует Шпицберген, единственный населенный остров в северной части Норвегии, находится на расстоянии 1000 километров (620 миль) от Северного полюса, поэтому температура там в это время 5-8 градусов по Цельсию. И именно с таким расчетом строилось овощехранилище для выживших:
Как видно из этого ролика – холодильники там не предусмотрены, семена хранятся грудами врассыпную.
Похоже, судьба сыграла злую шутку с выживальщиками из глобалистов. Денег у них столько, что они могли запихнуть в специально построенный рефрижератор весь остров , так что на холодильниках там не экономили. Инженеры просто рассудили правильно: если температура выше 8 градусов не поднимается, то зачем холодильник? Но, как оказалось – расчеты были неверны.
Как теперь мировые верховные лидеры будут выходить из ситуации мы даже не знаем. Возможно, пришлют к хранилищу исполинские кулеры, чтобы закачивали ветра из Арктики. Или вобьют морозильные установки в грунт и срочно построят АЭС. Или попросят братскую помощь у братьев по разуму, чтобы марсиане набросали на остров астероидного льда.
Меры по спасению всемирного наследия им нужно будет принимать быстро, иначе, когда миллиардеры вылезут из бункера им придется кушать или друг друга, или обугленную ударами астероидов древесную кору. Причем, как пишут синоптики, на Шпицбергене скоро потеплеет еще, так что следим за развитием событий.