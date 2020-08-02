Семена в Хранилище Судного Дня к осени могут прорасти и протухнуть

Одним из самых странных объектов, которые в последние годы стали строить по всему миру, является так называемое Всемирное семенохранилище, построенное на острове Шпицберген в 2008-м году.

Необходимость в подобном банке генетических данных вполне очевидна, однако, весьма непонятно – почему именно в 2008-м году? Почему не в 1950-м, когда были созданы разные ООН и ЮНЕСКО? У них был отличные шанс отличиться, пропиарить себя и показать свою полезность и необходимость.

Или 1970-й год – тоже отличное время для инноваций. ДНК открыли приблизительно во времена создания ООН, но к 1970-м с этими молекулами научились проводить первые серьезные манипуляции, генная инженерия из фантастики потихоньку становилась реальностью. Вот и создали бы хранилище для потомков на память о предках.