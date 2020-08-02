Конструктивный эгоизм или Кем надо быть, чтоб не страдать?

В данной статье мы будем искать ответы на вопросы «Кто я, если я не эгоист и не альтруист?», «Кем надо быть, чтобы не страдать?» с помощью теории психологических границ. Границы — это то, что отделяет одно от другого, в данном случае внутреннее «свое» от внешнего «чужого».

Про эгоистов и альтруистов написано много. Кто-то их ругает, кто-то хвалит, кто-то завидует, кто-то презирает, кто-то хочет быть на них похожим, а кто-то, наоборот, не хочет. Некоторые думают, что эгоисты страдают меньше, а альтруисты – больше. Многих интересует вопрос: почему они — такие? Других: почему я — не такой? Кто я, если я не эгоист и не альтруист? И главное — КЕМ надо быть, чтобы не страдать? И КАК им стать?

В данной статье мы будем искать ответы на эти вопросы с помощью теории психологических границ. Границы — это то, что отделяет одно от другого, в данном случае внутреннее «свое» от внешнего «чужого».

Часть 1. Кем можно быть?

Выделим четыре основные модели поведения:

Эгоист — это тот, кто действует ради собственной выгоды, без учета интересов (за счет) других людей.

— это тот, кто действует ради собственной выгоды, без учета интересов (за счет) других людей. Альтруист — действует на благо других, без учета своих интересов (за счет).

— действует на благо других, без учета своих интересов (за счет). Не-эгоист — ни то, ни другое (всего понемножку).

— ни то, ни другое (всего понемножку). Конструктивный эгоист (он же разумный эгоист, он же рациональный эгоист, он же эготист, но тогда предпочтительнее в определении Сартра) — действует ради собственной выгоды, не противореча интересам других.

Модели поведения в теории границ:

Характеристики эгоистичной модели:

Нет осознания границ. Восприятие «внешнего» как «своего». Эгоист думает, что его границы дальше, и поэтому нарушает чужие, «залезая» на чужую территорию. Если мы примем во внимание, что эгоист не видит своих границ, то значит, не видит и границ других, поэтому в его глазах он не отбирает чужое, он берет свое. В конфликтных ситуациях искренне не понимает, что происходит, как если бы его собственная часть тела стала жить своей жизнью.

Характеристика альтруистической модели:

Нет осознания границ. Восприятие внутреннего как внешнего. Альтруист думает, что его границы ближе, видит свое как часть чужого, которую и пытается отдать. Он не видит и границ других людей, поэтому воспринимает реальность как нечто общее, где он и все остальные – «кирпичики» одной стены. Поэтому он замечает только «одинаковую» часть и не видит различия. Глубокого интереса к чему-либо нет (какой может быть интерес к чужому?), есть только миссия, «правильный путь кирпича». Серьезных страданий в жизни альтруиста практически нет — ведь все конфликты происходят «снаружи».

Характеристики не-эгоистичной модели:

Граница видна очень смутно, она «плавает», постоянно открывается и включает во внутреннее пространство материю извне. Чужое таким образом начинает считаться своим, свое нередко упускается (уплывает) из виду. Не-эгоист готов защищать всех и вся, кого он, пусть даже временно, включает «внутрь» границ. Именно поэтому для не-эгоиста возможно «самопожертвование ради» — включив в понятие «внутреннего» (своего) других людей (детей, любимого, Родину), не-эгоист, принося себя в жертву, спасает себя же. Сильно переживает, когда кто-то уходит от него (из его «своего») по собственной воле — не понимает, как это могло произойти. Остро воспринимает любой конфликт именно оттого, что он проистекает внутри границ, а не снаружи.

Характеристика конструктивно-эгоистичной модели:

Четко ощущает свои границы, которые никогда никого не пропускают внутрь. Он отбирает из «всего остального» то, что хочет, и составляет из этого «близкий круг», который представляет собой собрание «вакуолей», каждая со своей функцией и границей, которые конструктивный эгоист прекрасно видит. Никакого слияния не происходит, границы невозможно нарушить — за любую попытку конструктивный эгоист удаляет «провинившуюся вакуоль» из близкого круга. Все переживания происходят «на границе», никогда не попадая «внутрь», как если мы смотрим кино, мы осознаем, что происходящее на экране — это фильм, а мы сидим на диване и едим печеньки. Но при этом нам интересно, мы сопереживаем, злимся, боимся, умиляемся и все остальное. Мы можем думать о кино, занимаясь своими делами, оно может нас потрясти, расстроить, вдохновить, но оно не может нас ранить, как не может сделать нас счастливыми. Наше счастье, так же как наше несчастье, в нашей жизни, то есть «внутри».

Часть 2. Мы выбираем, нас выбирают….

Поскольку понятия всех рассмотренных моделей поведения (эгоизм, альтруизм, не-эгоизм и конструктивный эгоизм) спаяны с понятием выбора, рассмотрим примеры выборов.

Условие задачи: Некто А., находясь в отношениях с Б., уезжает на работу в другую страну, где у нее (него) случается роман с В. Что дальше? (Сразу оговоримся, что размышления и действия истинные, а не оправдание для себя или кого-то).

Пример 1. Мы выбираем. Действия А.:

Если А…

1. Эгоист — поскольку воспринимает все, как свое, для него самая естественная ситуация — иметь обоих партнеров. Только если вынужден выбирать, будет вычислять выгоду и выбирать более нужного. Принимая решение избавиться от чего-либо (кого-либо) «своего», записывает его в «чужие».

2. Альтруист — не знает, как поступить, ощущает, что принадлежит обоим, сравнивает по принципу «кому он больше нужен», в итоге выбирает того, кто без него «пропадет». Переживания в основном на тему правильности выбора.

3. Не-эгоист — теперь внутри границ двое, и его пугает, что кто-то из них эти границы покинет. Не-эгоист постоянно чувствует себя то жертвой (сливаясь с другими), то палачом (который причиняет остальным страдания и от которого зависит судьба всех). На практике мечется от одного к другому, не в силах решить, кем пожертвовать. Из всех групп страдает больше всех, поскольку вынужден «оторвать кусок себя», что и озвучивает доверенным лицам в надежде на совет. (Все советы по поводу выбора — бесполезны, естественно.) Ситуация разрешается решением извне — кем-нибудь из участников драмы. Страдая от потери одного из них, не-эгоист не забывает прилагать все усилия, чтоб оставшийся второй никуда не делся. Помня о своих страданиях (страдания других включены в «свои» тоже), вряд ли в будущем повторит ситуацию.

4. Конструктивный эгоист — если в новой ситуации сумма личных выгод больше, чем в старой, меняет «близкий круг» — остается с новым партнером, без переживаний и угрызений совести. Целиком переключается на новые возможности. Уважая чужие границы, может попытаться уладить дело «отступными» и мирно удалить «бывшего» из близкого круга (поскольку его функцию выполняет новый «вакуоль»)

Пример 2.

Нас выбирают. Или не выбирают. Действия Б., узнавшего о романе А. (Действия В. аналогичны действиям Б.)

Если Б. …

1. Эгоист — поскольку А. входит в понятие «свое», угроза потери заставляет искать способы ее не допустить. Самое важное для эгоиста — это удержать отколовшуюся льдину. Но если у него получается ее удержать, это не означает, что он будет выполнять то, что обещал (сокращать границы). Более того, если назавтра он увидит на своей, разумеется, территории, новый объект — он с энтузиазмом начнет с ним новую историю. Заметим, что переживает эгоист только если его оставили из-за кого-то (и теперь его часть принадлежит другому). Если же партнер уходит не к кому-то, эгоист продолжает считать ее своим (частью себя) и ведет себя соответственно. Если же все-таки льдина уплыла, эгоист приходит в себя путем назначения уплывшей льдины — чужой: «Я думал, она такая, а она на самом деле вон какая». Ну, а если она не своя, то и плакать нечего.

2. Альтруист — поскольку не различает границ, не понимает, где именно они нарушились, но точно «снаружи». Склонен объяснять все явлениями, а не конкретным выбором конкретных людей. «Так случилось», «нам уготованы испытания», «такова уж моя судьба» — его любимые фразы. Он довольно скоро находит себе замену, соответствующую его «миссии».

3. Не-эгоист — теряя часть себя, да еще нежданно-негаданно, сильно страдает. Спектр реакций огромен — от самобичевания (Я виноват, что с моей частью что-то случилось) до выраженной агрессии (Как он посмел украсть мое?) Любимый (-ая) не виноват(а) по определению – он(а) же часть его, поэтому никаких решений принимать не может. Дальнейшие события — либо бои за любимого (как за часть своего), либо наказание себя за то, что потерял.

4. Конструктивный эгоист рассуждает так: вакуоль сбежала, она так решила, и это ее право. Если даже он в чем-то видит и свою причастность к возникновению условий для случившегося, он скорее будет анализировать ситуацию с целью подкорректировать стратегию контакта с вакуолями в будущем. Спектр чувств может быть самый разный, но он, тем не менее, «на границе», как при просмотре фильма, пусть даже долгого и тяжелого — ведь баланс «близкого круга» конструктивного эгоиста был изменен не по его воле. «Ядро» же (я) остается нетронутым, и конструктивный эгоист восстанавливает прореху в «ближнем круге». Незаменимых вакуолей не бывает, бывают паузы в их появлении — вот слоган конструктивных эгоистов.

Часть 3. Некоторые выводы и ответы на вопросы

Как видно из примеров, меньше всех страдают две группы — альтруисты и конструктивные эгоисты, а не эгоисты, как было принято считать ранее.

Эгоисты и не-эгоисты похожи гораздо больше, чем кажется.

Инструкцию «Как стать альтруистом» здесь приводить не будем, но о ней вам могут рассказать многие политические (и не только политические) лидеры, использующие этот феномен даже в государственных масштабах.

Чтобы стать конструктивным эгоистом нужно начать с определения границ и продолжить подбором «вакуолей».

С точки зрения теории границ конструктивному эгоизму гораздо больше подошло бы понятие «реализм» (и от слова реальность и от realize — англ. осознавать.

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