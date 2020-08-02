На пляж Ливерпуля прибоем вынесло чупакабру

На морское побережье Мерсисайд в Ливерпуле в среду было выброшено прибоем некое чужеродное существо, идентифицировать которое пока не могут даже ученые и на данный момент его называют просто “Аномалией Эйнсдейла”.

Длина существа составляет 15 футов. У него нет четко идентифицируемой головы. Существо покрыто чем-то наподобие меха и, кажется, к нему прикреплено другое существо, возможно, через пуповину, словно оно собиралось родить.

«Это выглядит словно кит, который проглотил корову, которая перед этим сожрала дельфина», – сообщила о своих впечатлениях одна из посетительниц пляжа.