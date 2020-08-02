На пляж Ливерпуля прибоем вынесло чупакабру

На морское побережье Мерсисайд в Ливерпуле в среду было выброшено прибоем некое чужеродное существо, идентифицировать которое пока не могут даже ученые и на данный момент его называют просто “Аномалией Эйнсдейла”.
Длина существа составляет 15 футов. У него нет четко идентифицируемой головы. Существо покрыто чем-то наподобие меха и, кажется, к нему прикреплено другое существо, возможно, через пуповину, словно оно собиралось родить.
«Это выглядит словно кит, который проглотил корову, которая перед этим сожрала дельфина», – сообщила о своих впечатлениях одна из посетительниц пляжа.
Еще одна 32-летняя девушка, пожелавшая остаться неназванной, сказала, что останки настолько воняли, что она даже почувствовала себя нехорошо:
«Я не подходила слишком близко, потому что было много мух, и это воняло. Но я все же совершила ошибку двигаясь по ветру, обходя все это. И когда ветер подул меня чуть не вырвало», – призналась она.
Человек, который попросил остаться анонимным, поделился фотографиями морского побережья со страницами сообщества Ainsdale в Facebook:
Когда фотографии этого существа были опубликованы в Интернете, люди стали высказывать предположения на предмет того, чем это может быть. Высказывались разные идеи, начиная от коровы и заканчивая оттаиванием мамонта. Однако, вряд ли эти предположения соответствуют истине.
Чиновник из природоохранного ведомства, осматривавший существо, затруднился сказать, что это такое:
«Издалека это, поначалу, выглядело как кит, который был сильно разложен. Там есть нечто, напоминающее позвоночник и он отчетливо проступает сквозь кости. Но тело очень деформировано и представляет собой как бы три спаянных органических конгломерата. Возможно это даже не тело, а просто часть чего-то гораздо большего», – сказал биолог.
Теперь настала очередь высказаться уже морских биологов, поэтому мы пытаемся связаться с кафедрой морской биологии Университета Ливерпуля и получить комментарии хотя бы там.