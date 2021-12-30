Закон лимита помощи, который важно соблюдать Помогать важно, но нужно делать это правильно…Лимит помощи — это сколько вы можете дать. И сколько другому человеку нужно. Не сколько он может взять — брать можно бесконечно. А сколько ему нужно для решения ситуации, для того, чтобы он смог преодолеть препятствие и самостоятельно добывать ресурс.Так у одной женщины бедная соседка всегда просила денег на еду. Мол, я голодаю и нечем детей кормить, дайте, пожалуйста, тысячу рублей на продукты! И не отдавала, конечно.А у женщины в этот раз не было денег. Совсем. Она не могла найти работу, а все сбережения ушли на лекарства. И добрая женщина предложила дать продукты; продукты у неё были, она впрок купила, когда уволили с работы.Макароны, крупа, подсолнечное масло и несколько банок тушенки. Вот она и предложила поделиться. «Подождите, я сейчас принесу вам продуктов!», — так она сказала. А просящая дама ужасно разозлилась и обругала ее. И ушла, злобно оглядываясь. А женщина получила хороший урок. Работу, кстати, она вскоре нашла.Можно отдать два литра крови максимум. Если отдать четыре — вы погибнете.И можно отдать свою кровь. А не чужую. Это когда помогают за счёт других людей. Принуждают к добру насильно или отдают ресурс других.Если лимит помощи исчерпать, помощь придётся просить вам. Вы как бы залезете в долги, наберёте кредитов для других людей. И больше вам не дадут, пока не рассчитаетесь.Но вы же не для себя брали! Вы же помогали другим!Но достигли лимита и залезли в долги. Потому что или распустили других людей, научили их жить подачками, или отдавали то, что обязаны были отдать близким — деньги и время, или отдали слишком много и ослабели. Теперь надо восстановить своё состояние.Жертвенный подвиг ради других — это именно подвиг. А в обычной человеческой жизни надо соблюдать «закон лимита помощи». И помогать осознанно, правильно, чтобы иметь и впредь эту возможность — помогать другим…Автор: Анна Кирьянова