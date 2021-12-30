«Технология чуда»: 10 цитат Вадима Зеланда о том, как изменить свою реальность Управляйте своей реальностью!Наш мир — огромное зеркало, которое добросовестно отражает все мысли и желания. Человек может сам управлять своей реальностью, выбирая в пространстве вариантов все, что душе угодно. Смелое предположение!Трансерфинг реальности Вадима Зеланда — учение, которое поддерживает идею мультивариантного мира. Согласно ему, человек сам может перебираться с одной линии своей жизни, где ему плохо, на другую линию, где хорошо.Ключевая мысль теории — «Реальность существует независимо от вас. До тех пор, пока вы с этим согласны».О писателе известно немного. О том, как простые смертные могут менять свою судьбу, Зеланду поведал Смотритель. Это существо, явившееся к физику и программисту в 2001 году. Спустя два года появилась книга. Вадим Зеланд и его Трансерфинг реальности потрясли многих.Вот несколько практических рекомендаций от автора теории, которые помогут посмотреть на жизнь и мир с другой стороны:«Научитесь балдеть от плохой погоды, от очередей, пробок, проблем, любого негатива. Такой вот своего рода мазохизм постепенно расчистит небо над вашим миром. Вам следует задумываться лишь над тем, какой выгодой обернется для вас то, или иное досадное обстоятельство. А так оно и будет — сами в том убедитесь неоднократно».«Заведите себе «идиотскую» привычку радоваться неудачам. Это гораздо веселей, чем раздражаться и ныть по любому поводу».«Когда вы перестанете просто хотеть и будете намерены иметь, тогда вы это получите».«Сложнее всего — уметь ждать, сохраняя при этом спокойствие хозяина ситуации. Необходимо выдержать испытание паузой, в течение которой ничего не происходит».«Проявляя недовольство чем-либо или ругая кого-либо — правительство, футболистов, погоду, соседей, — вы транслируете в зеркало мира неприглядный образ и получаете соответствующую реальность в отражении».«Позвольте себе быть собой, а другим — быть другими». Позволить себе быть собой — значит принять себя со всем своим несовершенством. Позволить другому быть другим — значит снять с него проекции своих ожиданий».«Чтобы отказаться от нежелательного, необходимо его принять. Принять означает в данном случае не впустить в себя, а признать право на существование и равнодушно пройти мимо».«Чудо произойдет только в том случае, если вы сломаете привычный стереотип и будете думать не о средствах достижения, а о самой цели».«Если вы упрямо и непреклонно будете крутить в мыслях Свое кино и шагать к Цели, реальность рано или поздно придет в соответствие с ним. Реальности просто некуда деваться — таково ее свойство. Не только вы зависите от реальности, но и она от Вас. Вопрос в том, кто владеет Инициативой».«Чего вам не следует делать однозначно, так это — разочаровываться в своей жизни. Вы не должны думать, что она не удалась. Ни в каком возрасте нельзя так думать. В этой жизни все не зря. И все еще только начинается — в любое время, при любых условиях и обстоятельствах».А если еще короче, то можно взять на вооружение два правила кардиолога Роберта Элиота, специалиста по профилактике инфарктов миокарда:Правило первое: не огорчайтесь по пустякам.Правило второе: все пустяки. Источник